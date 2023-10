Μητσοτάκης μετά τη Σύνοδο Κορυφής: Μόνη οριστική, η πολιτική λύση των δύο κρατών Ισραήλ- Παλαιστίνης Πολιτική 15:21, 27.10.2023 linkedin

Καταλήξαμε σε ικανοποιητικό κοινό τρόπο, σχολίασε ο πρωθυπουργός για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής - Εκτός κλίματος οι δηλώσεις Ερντογάν για τη Χαμάς, είπε