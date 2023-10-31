Συναντηση με την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη είχε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης.

Μετά την συνάντηση με την ανώτατη δικαστική λειτουργό ο κ. Κασσελάκης δήλωσε:

«Συναντηθήκαμε με την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την ευχαριστούμε για τον χρόνο της. Κύριο θέμα της συζήτησης ήταν οι υποκλοπές. Εκφράσαμε τις ανησυχίες μας εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συμφωνήσαμε ότι η διαλεύκανση της υπόθεσης είναι προτεραιότητα και για τη δικαιοσύνη και για την κοινωνία.

Οι ανησυχίες μας εδράζονται όχι μόνο στην ουσία της υπόθεσης αλλά και στις πρωτοβουλίες που έχει πάρει η κυβέρνηση.

Να είναι ξεκάθαρο ότι η αντιπολίτευση θέλει ισχυρή και ανεξάρτητη δικαιοσύνη και θα είμαστε στο πλευρό των έντιμων δικαστών για να έχουν όλοι οι πολίτες τελευταίο αποκούμπι τη δικαιοσύνη».



Πηγή: skai.gr

