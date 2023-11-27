Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη -και ο ίδιος προσωπικά- εργάζεται συστηματικά και μεθοδικά τεσσεράμισι χρόνια τώρα και έχει πετύχει μία σειρά πολύ θετικών εξελίξεων στο εθνικό ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα, της διεκδίκησης και της οριστικής επανένωσής τους στο Μουσείο της Ακρόπολης, τόνισε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Βουλή.

Το θέμα τέθηκε από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία αναφέρθηκε στην πρόσφατη παρέμβαση του πρωθυπουργού λέγοντας ότι παρακολούθησε τη χθεσινή του συνέντευξη σε βρετανικά Μέσα και εξ αφορμής της δήλωσε την απόλυτη στήριξη του κόμματός της στην διεκδίκηση της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα και της επίτευξης της ακεραιότητας του Μνημείου, ωστόσο ανέφερε ότι η κυβέρνηση όφειλε και οφείλει να κάνει πολλά περισσότερα προς αυτή την κατεύθυνση και ιδίως να ενεργοποιηθεί σε σχέση με την αποκαλυφθείσα αξιόποινη δράση ιθυνόντων του Βρετανικού Μουσείου που υπεξαίρεσαν και διοχέτευσαν στην ιδιωτική αγορά αρχαία αντικείμενα και ελληνικά αρχαία.

Απαντώντας η υπουργός Πολιτισμού, αφού ευχαρίστησε για την στήριξη και τόνισε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός εργάζονται συστηματικά και μεθοδικά και έχουν πετύχει μια σειρά από θετικές εξελίξεις στην εθνική αυτή υπόθεση απευθυνόμενη προς την κα Κωνσταντοπούλου είπε: «Έχετε απόλυτο δίκιο για την αξιόποινη πράξη των ιθυνόντων του Βρετανικού Μουσείου, ήταν οι εντεταλμένοι λειτουργοί οι οποίοι έπρεπε να φυλάνε και να προστατεύουν τα εκθέματα. Εδώ συνέβη το αντίθετο. Έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ξέρετε και είναι μια υπόθεση την οποία την παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά».

Τέλος η κ. Μενδώνη επισήμανε πως σε κάθε περίπτωση το γεγονός αυτό της μεγάλης αυτής κλοπής - αφού πρόκειται για πάνω από 2.000 χιλιάδες αντικείμενα- «κατέρριψε με κρότο και το τελευταίο επιχείρημα του Βρετανικού Μουσείου ότι τα γλυπτά φυλάσσονται καλύτερα στο Λονδίνο από ό,τι στην Αθήνα».

