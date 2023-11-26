Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την ελπίδα ότι θα μπορέσει ως πρωθυπουργός να επιτύχει μια συμφωνία για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, παρά τη μέχρι τώρα περιορισμένη πρόοδο στις συνομιλίες, εξέφρασε από το Λονδίνο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε σε πρωινή συνέντευξη στην εκπομπή της Λώρα Κούνσμπεργκ στην τηλεόραση του BBC, στην αρχή της τριήμερης επίσημης επίσκεψής του στη βρετανική πρωτεύουσα.

Ως προς το μεταναστευτικό και το πώς μειώθηκαν οι παράνομες ροές από την Τουρκία, είπε ότι έχει εφαρμοστεί μία «σκληρή αλλά δίκαιη» πολιτική.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι είναι πολύ ξεκάθαρο ότι τα Γλυπτά ταιριάζουν καλύτερα στο σύγχρονο Μουσείο Ακρόπολης που χτίστηκε για να τα στεγάσει παρά στο Βρετανικό Μουσείο.

Τόνισε δε πως δεν πρόκειται για ένα ζήτημα ιδιοκτησίας, αν και η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι ανήκουν στην Ελλάδα, «αλλά για ένα επιχείρημα επανένωσης - δηλαδή πού μπορεί κανείς να εκτιμήσει καλύτερα αυτό που στην ουσία είναι ένα ενιαίο μνημείο». Κάλεσε τη δημοσιογράφο να αναλογιστεί τι θα σήμαινε αν σκιζόταν στη μέση η Μόνα Λίζα και εκτίθετο η μισή στο Λούβρο και η άλλη μισή στο Βρετανικό Μουσείο.

«Για αυτό συνεχίζουμε να προσπαθούμε για μία συμφωνία που θα ήταν στην ουσία μία συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Βρετανικού Μουσείου, η οποία θα μας επέτρεπε να επιστρέψουμε τα Γλυπτά στην Ελλάδα και να έχουμε ανθρώπους να τα εκτιμούν στο αυθεντικό τους περιβάλλον», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Ως προς το πώς προχωρούν αυτές τις προσπάθειες, σχολίασε ότι δεν έχει σημειωθεί όση πρόοδος θα ήθελε στις διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο. «Αλλά είμαι υπομονετικός άνθρωπος και περιμέναμε για εκατοντάδες χρόνια και θα επιμείνω σε αυτές τις συζητήσεις», πρόσθεσε, για να απαντήσει καταφατικά στο ερώτημα αν θεωρεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία εντός της θητείας του.

«Ελπίζω. Μόλις εξελέγην. Έχω ακόμα πλήρη θητεία μπροστά μου. Είναι κάπως ασυνήθιστο αυτές τις μέρες στην Ευρώπη να ανταμείβονται πρωθυπουργοί για τη δουλειά που κάνουν. Έχουμε αλλάξει την κατεύθυνση της χώρας, η οικονομία μας αποδίδει ιδιαιτέρως καλά. Χαμηλώσαμε τους φόρους, αλλά επίσης έχουμε αυξήσει και την ανάπτυξη. Άρα στη δική μας περίπτωση μπορούμε πειστικά να πούμε ότι οι δύσκολες μέρες για την Ελλάδα είναι πίσω μας».

Στο ερώτημα αν ευσταθούν τα δημοσιεύματα ότι ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ θα έδινε πίσω τα Γλυπτά αν εκλεγεί πρωθυπουργός και αν έχει πει κάτι τέτοιο στον ίδιο, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν γνωρίζει και ότι θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει με τον ηγέτη της βρετανικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως και με τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ τις επόμενες ημέρες.

Ως προς τη μείωση των ροών παράτυπων μεταναστών προς την Ελλάδα και αν η Βρετανία θα μπορούσε να πάρει διδάγματα, ο πρωθυπουργός είπε ότι «έχουμε εφαρμόσει μία σκληρή αλλά δίκαιη πολιτική, η οποία αρχίζει με τη θεμελιώδη συνθήκη πως πρέπει να περιορίσουμε τον αριθμό των λέμβων που φεύγουν από τις τουρκικές ακτές».

Όπως εξήγησε, αυτό έχει γίνει με επιτυχία, δεδομένης και της γεωγραφικής θέσης της χώρας. «Καταφέραμε να μειώσουμε σημαντικά τον αριθμό των ανθρώπων που φθάνουν στα ελληνικά νησιά, κάτι που ασφαλώς αποτελεί μεγάλη ανακούφιση για τον νησιωτικό πληθυσμό μας. Επίσης ήμασταν πολύ επιτυχείς στο να διεκπεραιώνουμε τις αιτήσεις ασύλου σχετικά γρήγορα. Επομένως θα έλεγα συνολικά ότι έχουμε αλλάξει την αφηγηματική περί μετανάστευσης και επίσης πείσαμε την Ευρώπη ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς το μεταναστευτικό πρόβλημα αν δεν δώσεις ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό που λέμε εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης, που είναι στην ουσία η προστασία των κοινών μας συνόρων».

Η δημοσιογράφος του BBC αναφέρθηκε στους «εκπληκτικούς» μειωμένους αριθμούς αφίξεων μεταναστών στην Ελλάδα μέσω παράνομων οδών, από περισσότερες από 800.000 το 2015 σε 35.000 φέτος μέχρι στιγμής.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η Ελλάδα θέλει να συνεργαστεί με την Τουρκία, που αποτελεί χώρα διέλευσης και ότι το κάνει αυτό «τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο της ΕΕ».

Κληθείς να κάνει μια αντιπαραβολή με τη Βρετανία, είπε ότι στο βρετανικό έδαφος φτάνουν πολλοί μετανάστες μέσω νόμιμων οδών και σημείωσε ότι η Ελλάδα λέει στην ΕΕ πως παράλληλα με τη συγκράτηση της παράνομης μετανάστευσης πρέπει να προσφέρονται νόμιμες οδοί στους μετανάστες.

Επισήμανε ότι η ελληνική οικονομία ζητά περισσότερους εργάτες, όπως στον αγροτικό τομέα, με την ανεργία να έχει πέσει υπό το 10% για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια. Επομένως, συμπλήρωσε, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στην προστασία των συνόρων με προσφορά νόμιμων οδών μετανάστευσης, αλλά και με επαναπροώθηση όσων οι αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται, κάτι που αποδεικνύεται δύσκολο για την Ευρώπη λόγω της έλλειψης συνεργασίας σε κάποιες περιπτώσεις από τις χώρες προέλευσης.

Σε ερώτηση για τις κατηγορίες κατά του ελληνικού λιμενικού για ευθύνες για το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου το καλοκαίρι, κ. Μητσοτάκης είπε ότι το περιστατικό ερευνάται από την ελληνική δικαιοσύνη.

Αντέτεινε πως το ελληνικό λιμενικό έχει σώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στη θάλασσα και ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για το έργο του.

«Την ίδια ώρα, έχω υπάρξει πολύ ανοιχτός και ευθύς ότι νιώθουμε πως έχουμε το δικαίωμα να αναχαιτίζουμε λέμβους στη θάλασσα και να ενθαρρύνουμε αυτές τις λέμβους να επιστρέφουν στην ακτή από την οποία αναχώρησαν», συμπλήρωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Είπε ότι είναι δύσκολο να χειριστεί κανείς ένα υπερφορτωμένο πλοιάριο και ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι επιβαίνοντες ρωτήθηκαν αν ήθελαν βοήθεια αλλά αρνηθηκαν καθώς ήθελαν να πάνε στην Ιταλία.

«Στο τέλος της ημέρας πρέπει να καταλογίζουμε ευθύνη στους διακινητές, όχι στο λιμενικό που προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του», παρατήρησε ο κ. Μητσοτάκης. Συμπλήρωσε ότι πολλοί απεγνωσμένοι άνθρωποι θεωρούν ότι τους προσφέρεται ασφαλής διάπλους και ότι η λύση είναι να μη φεύγουν τα σκάφη από τις ξένες ακτές. Στο πλαίσιο αυτό, είπε, υπάρχει η συνεργασία με την Τουρκία, «αυτός είναι ο τρόπος να σωθούν ζωές».

Αναλυτικά, η συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

Laura Kuenssberg: Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που η Ελλάδα αγκομαχούσε υπό το βάρος του τεράστιου χρέους της και προσπαθούσε να διαχειριστεί πολλές χιλιάδες ανθρώπους που έφταναν στις ακτές της. Το πρόσωπο που συχνά πιστώνεται την αντιστροφή της πορείας της ελληνικής οικονομίας, που ανταμείφθηκε με συντριπτική πλειοψηφία στις εκλογές του καλοκαιριού, είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο υποδέχομαι με μεγάλη χαρά σήμερα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

Laura Kuenssberg: Είναι μεγάλη μου χαρά. Όπως και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα κλήθηκε να διαχειριστεί την έλευση μεταναστών στις ακτές της. Αλλά έχετε πραγματικά μειώσει τους αριθμούς.Πριν από λίγο καιρό η Suella Braverman, η οποία ήταν Υπουργός Εσωτερικών μέχρι πρόσφατα, επισκέφθηκε τη Σάμο, στο Αιγαίο Πέλαγος, και είπε ότι αισθάνεται πως το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πολλά να μάθει από την Ελλάδα. Πιστεύετε λοιπόν ότι υπάρχουν πράγματα που πρέπει να μάθουμε από εσάς;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εφαρμόσαμε μία αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, η οποία έχει ως αφετηρία μία θεμελιώδη παραδοχή: ότι πρέπει να περιοριστεί ο αριθμός των σκαφών που αποπλέουν από τα τουρκικά παράλια. Το έχουμε καταφέρει αυτό, με αρκετή επιτυχία. Βέβαια, η γεωγραφία μας είναι πολύ διαφορετική από τη δική σας, οπότε κάποιες αναλογίες ενδεχομένως δεν είναι τόσο συναφείς. Αλλά καταφέραμε να μειώσουμε σημαντικά τον αριθμό των ανθρώπων που φτάνουν στα ελληνικά νησιά, που ασφαλώς συνιστά μεγάλη ανακούφιση για τους κατοίκους τους. Έχουμε επίσης πετύχει την σχετικά ταχεία αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση ασύλου.

Επομένως, θα έλεγα ότι συνολικά αλλάξαμε το αφήγημα όσον αφορά στη μετανάστευση. Πείσαμε, επίσης, την Ευρώπη ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς το μεταναστευτικό πρόβλημα εάν δεν δώσεις ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό που αποκαλούμε «εξωτερική διάσταση» της μετανάστευσης, που είναι ουσιαστικά η προστασία των κοινών μας συνόρων.

Laura Kuenssberg: Αν κοιτάξετε τα νούμερα, είναι εντυπωσιακά. Το 2015, έφτασαν περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, φέτος μιλάμε για 35.000 μέχρι στιγμής. Αλλά μέρος του τρόπου με τον οποίο το χειριστήκατε ήταν μια συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ με την Τουρκία. Το Ηνωμένο Βασίλειο δυσκολεύεται να πετύχει μια συμφωνία επιστροφών με τη Γαλλία. Και εκτός ΕΕ αυτό μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο. Αλλά πιστεύετε ότι είναι ρεαλιστικό ότι η ΕΕ θα προσπαθήσει πραγματικά να βοηθήσει το Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτό το ζήτημα;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στην περίπτωσή μας θέλουμε να συνεργαστούμε με την Τουρκία, η οποία είναι μια χώρα διέλευσης. Το κάνουμε τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μου φαίνεται ότι έχετε ένα διαφορετικού τύπου πρόβλημα. Όταν κοιτούσα τους αριθμούς, ένα σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων που φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο φτάνει μέσω νόμιμων οδών. Αυτό που λέμε στην Ευρώπη είναι ότι πρέπει να περιορίσετε το πρόβλημα των παράτυπων αφίξεων και ταυτόχρονα να προσφέρετε νόμιμες οδούς μετανάστευσης.

Αν κοιτάξετε την ελληνική οικονομία, παραδείγματος χάρη, αναζητούμε περισσότερους εργάτες στον αγροτικό τομέα. Η οικονομία αναπτύσσεται. Η ανεργία είναι κάτω από 10% για πρώτη φορά μετά από πολλά, πολλά χρόνια. Πρέπει, λοιπόν, να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των συνόρων μας και στο να προσφέρουμε νόμιμες οδούς μετανάστευσης. Και βέβαια, να επιστρέφουμε όσους δεν λαμβάνουν άσυλο στις χώρες καταγωγής τους. Αυτό έχει αποδειχθεί πολύ δύσκολο, όχι μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει αποδειχθεί επίσης πολύ δύσκολο για την Ευρώπη, διότι πρέπει να συνεργαστούμε με αυτές τις χώρες και αυτές δεν είναι πάντα ιδιαίτερα πρόθυμες.

Laura Kuenssberg: Δεν είναι πάντα διατεθειμένες να το κάνουν. Έχει όμως υπάρξει επίσης κάποια κριτική από φιλανθρωπικές και από άλλες προσφυγικές οργανώσεις ότι η προσέγγιση που έχει ακολουθήσει η Ελλάδα ήταν μερικές φορές υπερβολικά σκληρή, υπερβολικά αυστηρή και ότι ήσασταν πολύ σκληροί στην προσπάθεια να μειώσετε τους αριθμούς. Το καλοκαίρι, ένα πλοίο που μετέφερε παρά πολλούς μετανάστες ανατράπηκε και εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος θα θυμάται την ιστορία στις ειδήσεις. Το Λιμενικό Σώμα σας δέχτηκε πραγματική πίεση για τον τρόπο που το χειρίστηκε. Ισχυρίστηκαν ότι το σκάφος βρισκόταν σε ασφαλή και σταθερή πορεία. Κάποιοι από τους συναδέλφους μας στο BBC διαπίστωσαν ότι το σκάφος μετά βίας είχε μετακινηθεί τις ώρες που προηγήθηκαν. Το BBC έχει επίσης επαληθεύσει κάποια πλάνα που δείχνουν ότι το Λιμενικό Σώμα βιντεοσκόπησε το σκάφος να βυθίζεται στη θάλασσα ενόσω οι αρχές ισχυρίζονται ότι δεν χρειαζόταν διάσωση. Υπήρξαν πολλές διαφωνίες γύρω από αυτό. Αποδέχεστε τώρα ότι το Λιμενικό Σώμα έκανε κάποια λάθη;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό είναι υπό έρευνα, αλλά αυτό που θα ήθελα να επισημάνω, Laura, είναι ότι το Λιμενικό Σώμα μας έχει σώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στη θάλασσα και θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για το έργο που επιτελεί. Ταυτόχρονα, ήμουν πολύ ανοιχτός και ειλικρινής ότι θεωρούμε ότι έχουμε το δικαίωμα να αποτρέπουμε παράνομες εισόδους στη θάλασσα και ταυτόχρονα να ενθαρρύνουμε αυτά τα σκάφη να επιστρέψουν στις ακτές από όπου απέπλευσαν.

Όταν εξετάζει κανείς αυτό το σκάφος, το τραγικό είναι ότι αυτό το σκάφος αρχικά αναχώρησε από τα παράλια της Λιβύης. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικό να συνεργαζόμαστε με τις χώρες διέλευσης. Είναι πολύ δύσκολο -κοιτάζοντας μόνο αυτή τη φωτογραφία- να κάνει κάποιος πολλά για ένα υπερφορτωμένο σκάφος. Ρωτήσαμε τους επιβαίνοντες στο πλοίο αν ήθελαν βοήθεια. Αρνήθηκαν οποιαδήποτε βοήθεια, ήθελαν να φτάσουν στην Ιταλία. Και, στο τέλος της ημέρας, οι διακινητές πρέπει να βρίσκονται υπόλογοι, όχι το Λιμενικό Σώμα που προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του.

Laura Kuenssberg: Ωστόσο, ακόμη και το Συμβούλιο της Ευρώπης εξέφρασε την ανησυχία του για όσα συνέβησαν, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβη το ελληνικό Λιμενικό Σώμα. Πιστεύετε ότι μπορεί να έκαναν κάποια πράγματα λάθος;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτό που λέω είναι ότι το περιστατικό αυτό διερευνάται, διερευνάται και από την ελληνική Δικαιοσύνη, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Θα το επαναλάβω όμως, είναι σημαντικό να καταλογίσουμε την ευθύνη στους διακινητές, διότι εκείνοι, στο τέλος της ημέρας, είναι υπεύθυνοι που προσφέρουν αυτό που πολλοί απελπισμένοι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι ένας ασφαλής διάπλους. Και μετά καταλήγουν σε αυτό το σκάφος και συνειδητοποιούν ότι αυτό είναι στην πραγματικότητα ένα πολύ, πολύ επικίνδυνο ταξίδι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιμένω τόσο πολύ να διασφαλίσω ότι τα σκάφη δεν αποπλέουν καν από τις ακτές. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε με την Τουρκία και την τουρκική Ακτοφυλακή. Αυτός, πραγματικά, είναι ο τρόπος για να σώσουμε ζωές.

Laura Kuenssberg: Ας μιλήσουμε, λοιπόν, για έναν πεδίο στο οποίο θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ακροατές μας, πολλοί από αυτούς θα έχουν ακούσει για τα Ελγίνεια μάρμαρα ή τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα αποκαλούμε Γλυπτά του Παρθενώνα.

Laura Kuenssberg: Τα αποκαλείτε Γλυπτά του Παρθενώνα. Μεταφέρθηκαν στη χώρα μας τον 19ο αιώνα από τον Λόρδο Έλγιν, ο οποίος ήταν Βρετανός διπλωμάτης εκείνη την εποχή. Εδώ βλέπουμε αυτά που βρίσκονται εδώ, στο Βρετανικό Μουσείο. Εκεί βλέπουμε αυτά που βρίσκονται στο σπίτι τους, στην Αθήνα. Προς το παρόν, λοιπόν, δεν είναι μαζί. Λέτε εδώ και πολύ καιρό, η Ελλάδα λέει εδώ και πολύ καιρό ότι θα ήθελε πάρα πολύ να τα έχει πίσω. Πού πιστεύετε ότι θα ήταν καλύτερα;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πιστεύω ότι η απάντηση είναι ξεκάθαρη: θα ήταν καλύτερα στο Μουσείο της Ακρόπολης, ένα υπερσύγχρονο μουσείο που χτίστηκε γι' αυτόν τον σκοπό. Και δεν πρόκειται για ζήτημα επιστροφής αντικειμένων αμφισβητούμενης ιδιοκτησίας. Θεωρούμε ότι τα γλυπτά αυτά ανήκουν στην Ελλάδα και ότι ουσιαστικά εκλάπησαν, αρα αυτό δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα ζήτημα ιδιοκτησίας, το ζήτημα είναι η επανένωσή τους.

Πού μπορείτε να εκτιμήσετε καλύτερα αυτό που είναι ουσιαστικά ένα μνημείο; Είναι σαν να σας έλεγα να κόψετε τη Μόνα Λίζα στη μέση και θα έχετε τη μισή στο Λούβρο και τη μισή στο Βρετανικό Μουσείο. Πιστεύετε ότι οι τηλεθεατές σας θα εκτιμούσαν την ομορφιά του πίνακα με τέτοιο τρόπο; Αυτό ακριβώς συνέβη με τα Γλυπτά του Παρθενώνα και γι' αυτό συνεχίζουμε να ασκούμε πίεση για μία συμφωνία που θα είναι ουσιαστικά μια συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Βρετανικού Μουσείου, αλλά που θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε τα Γλυπτά στην Ελλάδα και να τα εκτιμήσει ο κόσμος στο αρχικό τους περιβάλλον.

Laura Kuenssberg: Τώρα, είχατε δηλώσει πεπεισμένος πως αν επανεκλεγείτε -έχετε επανεκλεγεί- τα Γλυπτά θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Είστε, λοιπόν, πεπεισμένος ότι θα υπάρξει συμφωνία; Έχετε ανοιχτή γραμμή με τον George Osborne, τον επικεφαλής του Βρετανικού Μουσείου;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ελπίζω… Δεν έχουμε σημειώσει τόση πρόοδο όσο θα ήθελα στις διαπραγματεύσεις. Αλλά, θα το επαναλάβω, είμαι υπομονετικός άνθρωπος, έχουμε περιμένει για εκατοντάδες χρόνια και θα επιμείνω σε αυτές τις συζητήσεις.

Laura Kuenssberg: Πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να τα καταφέρετε εντός του χρονοδιαγράμματός σας;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το ελπίζω, ναι. Μόλις εκλέχθηκα, έχω μια πλήρη θητεία μπροστά μου. Είναι ασυνήθιστο στις μέρες μας στην Ευρώπη οι Πρωθυπουργοί να ανταμείβονται για τη δουλειά που κάνουν. Αλλά θεωρώ ότι το καταφέραμε αυτό. Αλλάξαμε την πορεία της χώρας. Η οικονομία έχει ιδιαίτερα καλές επιδόσεις. Αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα. Παρακολουθούσα την προηγούμενη συζήτηση που είχατε, σχετικά με τους φόρους και την επιβάρυνση του μέσου πολίτη. Έχουμε μειώσει τους φόρους αλλά έχουμε επίσης αυξήσει την ανάπτυξη. Στην περίπτωσή μας, λοιπόν, μπορούμε να πούμε πειστικά ότι οι δύσκολες μέρες για την Ελλάδα είναι πίσω μας.

Laura Kuenssberg: Και τέλος, για τα Μάρμαρα, τα Γλυπτά. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, ο Keir Starmer έχει αναφέρει ότι θα τα επιστρέψει στην Ελλάδα αν γίνει Πρωθυπουργός. Είναι αλήθεια αυτό; Σας το έχει πει;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν ξέρω. Θα συναντήσω τον Keir Starmer και, φυσικά, τον Πρωθυπουργό. Ίσως μπορέσω να σας ενημερώσω μετά.

Laura Kuenssberg: Αυτό θα ήταν υπέροχο. Μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας πριν από τις συναντήσεις σας με τον επικεφαλής των Εργατικών και τον Πρωθυπουργό.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.

Laura Kuenssberg: Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.

