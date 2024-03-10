Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν μας κάνει εντύπωση η καθυστέρηση με την οποία αντιλαμβάνονται τα πράγματα στο Μαξίμου»

Δεν μας κάνει εντύπωση η καθυστέρηση με την οποία αντιλαμβάνονται τα πράγματα στο Μαξίμου, αναφέρουν πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την πρωινή ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Στέφανου Κασσελάκη.

Οι ίδιες πηγές συνεχίζουν λέγοντας ότι «η ικανότητά τους περιορίζεται στο να 'συγκαλύπτουν' το πώς απέκτησε offshore εταιρείες η οικογένεια Μητσοτάκη».

Αναλυτικά, από την Κουμουνδούρου σχολίαζαν: «Μια... συγκλονιστική ανακάλυψη έκανε σήμερα ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, Παύλος Μαρινάκης: Έμαθε πως ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης είναι επιχειρηματίας!

Είχε δραστηριοποιηθεί μάλιστα με αστακοκάραβα στις ΗΠΑ, όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος πριν από λίγες ημέρες σε συνέντευξη του!

Δεν μας κάνει βέβαια εντύπωση η καθυστέρηση, με την οποία αντιλαμβάνονται τα πράγματα στο Μαξίμου.

Όπως φαίνεται, η ικανότητά τους περιορίζεται στο να 'συγκαλύπτουν' το πώς απέκτησε offshore εταιρείες η οικογένεια Μητσοτάκη.

Αν χρειαστούν βοήθεια πάντως, στη διάθεση τους. Ενδέχεται οι αστακοί του κυρίου Κασσελάκη σε κάποιο εξωχώριο ταξίδι τους, πριν τους ψαρέψουν, να είχαν 'συναντήσει' κάποια από τις offshore της οικογένειας Μητσοτάκη...»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.