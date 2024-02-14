«Η Πλεύση Ελευθερίας αισθάνεται σαν να έχει καταθέσει εκείνη το νομοσχέδιο αυτό, και έτσι το υπερασπιζόμαστε και θα το υπερασπιστούμε. Η ευθύνη γι αυτό που γίνεται εδώ μέσα σήμερα είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι ιστορική, δεν είναι μικροκομματική και είναι τελικά ανθρώπινη».

Με αυτή τη καταληκτική φράση επέλεξε να ολοκληρώσει την παρέμβαση της στην Ολομέλεια της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δηλώνοντας την πλήρη στήριξη του κόμματος της στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Η Πλεύση Ελευθερίας είναι ένα μικρό κόμμα και είμαι η μόνη πολιτική αρχηγός που είμαι στην αίθουσα σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης και υπερασπίζομαι την νομοθετική αναγνώριση της ισότητας και το νομοσχέδιο αυτό. Το κάνω, διότι πιστεύω βαθειά ότι πάνω από τα κομματικά συμφέροντα, πάνω από τα κόμματα και τα ακροατήρια, πάνω από τους ισορροπισμούς και τους υπολογισμούς, είναι ο άνθρωπος. Πιστεύω ότι εδώ μέσα συγκροτούμε ένα υπόδειγμα και πρέπει να μπορούμε με τη στάση μας να πάρουμε τη σωστή θέση, ακόμα και αν την συμμερίζεται κάποιος με τον οποίο συνολικά ή σε άλλα θέματα μπορεί να διαφωνούμε», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Όπως είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, «ακόμα και αυτή η βασική ισότητα των φύλων είναι ένα διακύβευμα, που δεν έχει κατακτηθεί».

«Για αυτό δεν είναι τυχαίο ότι οι γυναίκες είναι που με πολύ μεγάλη ένταση, μιλούν για τα δικαιώματα όλων, για την ισότητα όλων, για το δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών να επιλέξουν εκείνα τον τρόπο και τον τύπο της συμβίωσης τους, για το δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών να επιλέξουν εκείνα αν θα κάνουν οικογένεια αλλά και για την υποχρέωση και το καθήκον της πολιτείας αυτά όλα να τα εγγυηθεί», υπογράμμισε.

Με έμμεσο τρόπο σχολίασε η κ. Κωνσταντοπούλου τις αντιδράσεις της εκκλησίας για το νομοσχέδιο, επικαλούμενη το Νίκο Καζαντζάκη.

«Να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο. Αν χαθεί εγώ θα φταίω. Αυτό πιστεύω εγώ, αυτό πίστευε και εκείνος που το έγραψε και είναι ένας τεράστιος πνευματικός δημιουργός και άνθρωπος, ο Νίκος Καζαντζάκης, που για το έργο του κάποτε, σχεδόν 70 χρόνια πριν, η Ιερά Σύνοδος θέλησε να τον αφορίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου και συμπλήρωσε:

«Ας το αναλογιστούμε όλοι αυτό. Αντί να μπει σε αντιπαράθεση μαζί της, υπερασπίστηκε το έργο του και είπε: προσπάθησα να εξάρω όσο μπορούσα τους αγώνες της Κρήτης για την ελευθερία και συνάμα την ιερή μαρτυρική συμμετοχή της εκκλησίας στους αγώνες αυτούς. Και όμως, βρέθηκαν συνειδήσεις που κατασυκοφάντησαν το βιβλίο αυτό ως ενάντια της θρησκείας και της πατρίδας. Και απαντώντας σε εκείνους που ζητούσαν τον αφορισμό του, τον καταριόνταν και ζητούσαν να μην κηδευτεί, είπε: μου δώσατε μια κατάρα 'Αγιοι Πατέρες εγώ σας δίνω μια ευχή. Σας εύχομαι να είναι η συνείδηση σας τόσο καθαρή όσο η δική μου και να είστε τόσο ηθικοί και θρήσκοι όσο είμαι εγώ».

«Τα ζητήματα που τίθενται σήμερα, δεν είναι θέματα επιστήμης, φύσης , στατιστικής ή βιολογίας. Δεν είναι θέματα νομικά, τεχνικά και ηθικά. Είναι θέματα αξιακά και ανθρωπισμού.

Και το βασικό ερώτημα είναι αν κάποιοι εδώ μέσα, και έξω στη κοινωνία, πιστεύουν ότι δεν είμαστε όλοι και όλες ίσοι.

Το βασικό ερώτημα είναι αν κάποιοι εδώ ή στην κοινωνία, πιστεύουν ότι είναι ίδιοι ή κάποιοι άλλοι ανώτεροι, ώστε να έχουν την εξουσία να υπαγορεύουν στους άλλους πως θα ζήσουν τη ζωή τους.

Τα θέματα είναι ανθρωπισμού, ανθρωπιάς και αυτό που εμείς λέμε είναι ότι όποια και αν είναι η ερώτηση ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Και όποια και αν είναι η πρόκληση η αγάπη είναι η απάντηση, και όποιο και αν είναι το πολιτικό κόστος η ευθύνη είναι η απάντηση. Αυτή την ευθύνη για την οποία μίλησε και ο Νίκος Καζαντζάκης, να σώσουμε τον κόσμο και να τον κάνουμε καλύτερο», κατέληξε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

