Προθεσμία, μέχρι και τη Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου, έχουν οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή στην πλατφόρμα της επιστολικής ψήφου για τις επικείμενες ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου στην σελίδα epistoliki.ypes.gov.gr επανέλαβε η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, με ανάρτησή της στο Tik tok.

Η υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί πάνω από 100.000 πολίτες που ζουν είτε στην Ελλάδα είτε σε 114 άλλες χώρες.

