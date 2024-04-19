Προθεσμία, μέχρι και τη Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου, έχουν οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή στην πλατφόρμα της επιστολικής ψήφου για τις επικείμενες ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου στην σελίδα epistoliki.ypes.gov.gr επανέλαβε η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, με ανάρτησή της στο Tik tok.
Η υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί πάνω από 100.000 πολίτες που ζουν είτε στην Ελλάδα είτε σε 114 άλλες χώρες.
@n_kerameus Ξεπεράσαμε τις 100.000 εγγραφές στην πλατφόρμα της επιστολικής ψήφου! 10 ημέρες έμειναν ακόμη για εγγραφή στο epistoliki.ypes.gov.gr. #PsifizoMeEpistoliki #ypesgr #fyp ♬ original sound - Niki Kerameus
