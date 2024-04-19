Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κεραμέως: Ξεπεράσαμε τις 100.000 εγγραφές στην πλατφόρμα της επιστολικής ψήφου - Δείτε βίντεο

Η υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί πάνω από 100.000 πολίτες που ζουν είτε στην Ελλάδα, είτε σε 114 άλλες χώρες

Νίκη Κεραμέως

Προθεσμία, μέχρι και τη Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου, έχουν οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή στην πλατφόρμα της επιστολικής ψήφου για τις επικείμενες ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου στην σελίδα epistoliki.ypes.gov.gr επανέλαβε η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, με ανάρτησή της στο Tik tok.

Η υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί πάνω από 100.000 πολίτες που ζουν είτε στην Ελλάδα είτε σε 114 άλλες χώρες. 

@n_kerameus Ξεπεράσαμε τις 100.000 εγγραφές στην πλατφόρμα της επιστολικής ψήφου! 10 ημέρες έμειναν ακόμη για εγγραφή στο epistoliki.ypes.gov.gr. #PsifizoMeEpistoliki #ypesgr #fyp ♬ original sound - Niki Kerameus
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκη Κεραμέως Επιστολική ψήφος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark