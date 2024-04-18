Κεραμέως στον ΣΚΑΪ: Μέχρι και τη Μεγάλη Δευτέρα οι εγγραφές για την επιστολική ψήφο

Προθεσμία, μέχρι και τη Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου, έχουν οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου για τις επικείμενες ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου στην σελίδα epistoliki.ypes.gov.gr τόνισε στο ΣΚΑΪ 100,3, η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως.



Η υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί 95 χιλιάδες πολίτες από 115 διαφορετικές χώρες. Εξήγησε ότι οι 66 χιλιάδες εγγραφές έχουν γίνει από την Ελλάδα.

Η κ. Κεραμέως ανέφερε επίσης ότι μπορεί να ψηφίσει μέσω επιστολικής ψήφου οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης έχει δικαίωμα ψήφου

Υπογράμμισε πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι να διευκολύνει τους πολίτες και υπενθύμισε τη δέσμευση του πρωθυπουργού ότι μετά τις ευρωεκλογές θα πάει στη Βουλή προς συζήτηση η επέκταση της επιστολικής ψήφου και για τις εθνικές εκλογές.



