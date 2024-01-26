Αναλυτική ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ψηφίζουν εφεξής οι Έλληνες πολίτες που κατοικούν στην Κύπρο, κάνοντας χρήση της επιστολικής ψήφου, παρείχε σήμερα στην Κύπρο η Υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως.

Σε ανοιχτή εκδήλωση που διοργάνωσε η Ελληνική Πρεσβεία στη Λευκωσία, η κα. Κεραμέως ενημέρωσε τους Έλληνες εκλογείς για τη διευκόλυνση που τους παρέχει η επιστολική ψήφος στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, από τον τόπο κατοικίας τους, παρουσιάζοντας βήμα προς βήμα τη διαδικασία, τα νέα ψηφοδέλτια και τον σχετικό φάκελο γνησιότητας. Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να απαντήσει αναλυτικά σε όλες τις απορίες και ερωτήσεις που της έθεσαν οι συμμετέχοντες.

Προηγουμένως, η Υπουργός πραγματοποίησε σειρά σημαντικών επαφών, με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η κα Κεραμέως συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη με τον οποίο συνομίλησαν για τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου, η οποία σηματοδοτεί την άρση και των πρακτικών εμποδίων, στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων πολιτών, τόσο εντός της επικράτειας, όσο και εκτός αυτής.

Σήμερα στην Κύπρο για την ενημέρωση Ελλήνων εκλογέων για τη δυνατότητα που πλέον έχουν Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό (αλλά και στο εσωτερικό) για να ψηφίσουν μέσω επιστολικής. Σε μία εξαιρετική εκδήλωση που διοργάνωσε η ελληνική πρεσβεία, είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω… pic.twitter.com/zPYSltDtmi — Niki Kerameus (@nkerameus) January 26, 2024

Παράλληλα, συζητήθηκε και ο νόμος του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην επιλογή και την αξιολόγηση φορέων του Δημοσίου, για τη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους μέσα από μία διάφανη και αξιοκρατική διαδικασία.

Η επιστολική ψήφος τέθηκε στο επίκεντρο και της συνάντησης που πραγματοποίησε η κα Κεραμέως με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, κα. Αννίτα Δημητρίου. Επιπλέον, υπήρξε ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις πρακτικές που εφαρμόζουν άλλα κράτη στην εφαρμογή της επιστολικής ψήφου, ενώ, συζητήθηκαν και ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος τα οποία αφορούν στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Στη συνάντηση που πραγματοποίησε η κα. Κεραμέως με τον Υπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Διοίκησης, κ. Μάκη Κεραυνό, αναλύθηκε η διαδικασία της επιστολικής ψήφου και η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην εφαρμογή της και αναδείχθηκαν οι προοπτικές εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών σε θέματα βελτίωσης της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, μέσα από την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Επιπροσθέτως, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν εκτενώς και τις υφιστάμενες συνέργειες που βρίσκονται σε υλοποίηση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα των δύο κρατών, κυρίως σε ό,τι αφορά ζητήματα επιμόρφωσης των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

