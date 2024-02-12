Κελέτσης για αγρότες Αλεξανδρούπολης: Δεν ακυρώθηκε ραντεβού μαζί τους

Ουδέποτε υπήρξε ραντεβού του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη με τον Αγροτικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, όπως ισχυρίσθηκαν μέλη της διοίκησής του, τόνισε στο ΟΡΕΝ, στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Έβρου της ΝΔ Σταύρος Κελέτσης, αντιθέτως, όπως είπε στην ΕΡΤ, στην εκπομπή «Συνδέσεις», αντιπροσωπεία του συγκεκριμένου συλλόγου συμμετείχε στη σύσκεψη της Κομοτηνής.

Όπως εξήγησε ο υφυπουργός, ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, όταν είδε τον Λευτέρη Αυγενάκη στο Μέγαρο Μαξίμου στη συνάντηση των περιφερειαρχών με τον Πρωθυπουργό, τον κάλεσε να μεταβεί στην Κομοτηνή όπου οργάνωσε σύσκεψη εκπροσώπων αγροτικών φορέων της Περιφέρειας.

Η σύσκεψη, όπως είπε ο Σταύρος Κελέτσης, η οποία έγινε στα γραφεία της Περιφέρειας στην Κομοτηνή, ξεκίνησε στις 3.30 μμ. Διήρκεσε όμως πέραν του αναμενομένου.

«Η συζήτηση με τους θεσμικούς έγινε σε πάρα πολύ ωραίο κλίμα να ανταλλάσσουμε απόψεις πάνω στα αγροτικά ζητήματα», σημείωσε και τόνισε ότι στη σύσκεψη της Κομοτηνής «υπήρχαν και εκπρόσωποι και των συγκεκριμένων αγροτών από την Αλεξανδρούπολη που τοποθετήθηκαν».

Εξήγησε δε, ότι «στην Αλεξανδρούπολη είχαμε κανονίσει, λίγο πριν την πτήση να πάει ο υπουργός να ξεκουραστεί σε ένα δωμάτιο και ταυτοχρόνως να δει τους ελαιοπαραγωγούς που είχαν καμένες ελιές προκειμένου να του πουν για μια εκκρεμότητα που υπάρχει, σχετικά με τη μη καταβολή ακόμη μιας αποζημίωσης για τις ελιές. Άλλο ραντεβού, άλλη συνάντηση δεν υπήρχε στο πρόγραμμα».

Όπως είπε οι αγρότες της περιοχής έμαθαν ότι θα πάει εκεί και αυτοοργανώθηκαν και πήγαν έξω από το ξενοδοχείο. Επειδή, όμως, η συνάντηση στην Κομοτηνή κράτησε παραπάνω από τρεις ώρες, «είπαμε ότι δεν θα πάμε στο ξενοδοχείο αλλά κατ' ευθείαν στο αεροδρόμιο και εκεί θα έλθουν οι ελαιοπαραγωγοί να τους δει, σε μια αίθουσα του αεροδρομίου, πράγμα και το οποίο έγινε» τόνισε ο υφυπουργός, ο οποίος συμπλήρωσε ότι ο ίδιος ειδοποίησε τους ελαιοπαραγωγούς να έλθουν στο αεροδρόμιο για να γίνει η συνάντηση.

Σε ερώτηση γιατί προκλήθηκε η ένταση, ο Σταύρος Κελέτσης είπε «γιατί οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο και περίμεναν ότι θα πάει ο κ. Αυγενάκης, τελικά έμαθαν ότι δεν θα πάει. Αλλά δεν πήγε γιατί ματαίωσε κάποια συνάντηση που είχε προγραμματιστεί, αλλά γιατί πήγαμε κατ' ευθείαν στο αεροδρόμιο επειδή κράτησε σε μάκρος η συνάντηση που έγινε στην Κομοτηνή και η οποία έγινε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας».

Και πρόσθεσε: «Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι δήθεν ματαιώθηκε, ακυρώθηκε κάποιο ραντεβού, αυτό δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια».

Μάλιστα ο υφυπουργός ο οποίος είπε ότι γνωρίζει τους συγκεκριμένους αγρότες, είπε ότι τους είχε ο ίδιος συναντήσει τις προηγούμενες ημέρες και μάλιστα ο ίδιος μια ημέρα πριν είχε πάει στο μπλόκο των Καστανιών και είχε συνομιλήσει με τους αγρότες περισσότερο από μια ώρα.

Αναφερόμενος στην αυριανή συνάντηση αντιπροσωπείας των μπλόκων με τον πρωθυπουργό, ο υφυπουργός είπε ότι όλοι προσβλέπουμε σε αυτήν και επισήμανε την φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «θα ξύσουμε τον πάτο του βαρελιού». Όπως εξήγησε «αυτό σημαίνει οτιδήποτε περισσότερο είναι από το υστέρημα των Ελλήνων πολιτών και της οικονομίας μας».

Στέλνοντας μήνυμα προς τους αγρότες τόνισε ότι «οι πόρτες του υπουργείου ήταν και είναι ανοικτές. Ο διάλογος είναι συνεχής από την πρώτη στιγμή που πήγαμε στο υπουργείο μέχρι και αυτές τις δύσκολες ώρες που έχουμε τα μπλόκα. Η συλλογική διαμαρτυρία είναι απόλυτα θεμιτό δικαίωμα, αρκεί να μη φτάνει στο σημείο να λειτουργεί σε βάρος της κοινωνίας και της οικονομίας».

