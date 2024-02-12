Σε εξέλιξη είναι η προεκλογική περιόδος στην Τουρκία εν όψει των δημοτικών εκλογών στα τέλη Μαρτίου.

Και σε αυτές τις εκλογές πρωταγωνιστεί ο Τούρκος πρόεδρος, για τον οποίο φτιάχτηκε και προεκλογικό τραγούδι, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Ο Ερντογάν είναι ο άνθρωπος του λαού, συνοδοιπόρος των φτωχών» λέει ο στίχος του τραγουδιού.



«Ο ίδιος λατρεύει την δικαιοσύνη, είναι το φως της ελπίδας για εκατομμύρια ανθρώπων. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι o υποστηρικτής των καταπιεσμένων είναι ο συνοδοιπόρος των φτωχών. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είναι o υποστηρικτής των καταπιεσμένων είναι ο συνοδοιπόρος των φτωχών

Είναι ο άνθρωπος του λαού και o ίδιος λατρεύει την δικαιοσύνη, είναι το φως της ελπίδας για εκατομμύρια ανθρώπων . Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είναι o υποστηρικτής των καταπιεσμένων είναι ο συνοδοιπόρος των φτωχών. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είναι o υποστηρικτής των καταπιεσμένων είναι ο συνοδοιπόρος των φτωχών» λέει το τραγούδι.

Στην Τουρκία πανηγυρίζουν για την πώληση των F-16

«Δεν υπήρξε αντίρρηση στο Κογκρέσο, εγκρίθηκε η πώληση»

«Τα F-16 θα έρθουν το νωρίτερο σε τρία χρόνια»

ΟΪΛΟΥΜ ΤΑΛΟΥ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ HABERTURK: «Oλοκληρώθηκε το χρονικό διάστημα αναμονής στο Κογκρέσο για την πώληση των F-16 στην Τουρκία. Σε αυτή την διαδικασία δεν υπήρξε κάποια αντίρρηση κι αυτό σημαίνει πως εγκρίθηκε η πώληση των μαχητικών. Άλλωστε δεν υπήρχε κάποια υποψία για αντιρρήσεις. Το ερώτημα φυσικά είναι πότε θα έρθουν αυτά τα αεροσκάφη και ποια θα είναι η συμβολή τους στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας».

ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΠΑΓΤΖΙ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: «H πώληση των F-16 όπως και ο εκσυγχρονισμός τους σημαίνει πως η Τουρκία ενισχύει την αεροπορία της και διατηρεί τη θέση της στους αιθέρες. Η παραχώρηση των F-35 στην Ελλάδα και η μη παραχώρηση τους στην Τουρκία, δεν σημαίνει πως θα γίνει μια επίθεση στην Τουρκία καθώς και οι δυο χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ παίρνουν όπλα απο τις ΗΠΑ και η Τουρκία κάποια στιγμή θα επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35».

METEXAN NTEMIΡ- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: «Για να ξεκινήσει το πρόγραμμα της παραλαβής των F-16 θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 3 χρόνια. Τα κιτ εκσυγχρονισμού θα μπορούν να παραχωρηθούν λίγο νωρίτερα και είναι σημαντικό να ενταχθούν στην Αεροπορία έστω λίγο νωρίτερα».

Ικανοποιημένος ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αγκυρα για την πώληση των F-16 στην Τουρκία

«Ο στόλος των F-16 της Τουρκίας είναι ζωτικής σημασίας για το ΝΑΤΟ»

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ A HABER: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της πώλησης των F-16 στο Κογκρέσο δίχως να υπάρξει καμία αντίρρηση και ένσταση.Για το ζήτημα αυτό υπήρξε και ανάρτηση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τζεφ Φλέικ.

TZEΦ ΦΛΕΪΚ- ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ: Η απόφαση του Κογκρέσου αυτή την εβδομάδα να εγκρίνει την απόκτηση 40 νέων και 79 αναβαθμισμένων αεροσκαφών F-16 από την Τουρκία είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Ο στόλος των F-16 της Τουρκίας είναι ζωτικής σημασίας για την ισχύ του ΝΑΤΟ, διασφαλίζοντας τη μελλοντική διαλειτουργικότητα μεταξύ των συμμάχων».

Τούρκοι αναλυτές: «Τα ελληνικά αεροσκάφη Rafale είναι σοβαρή απειλή για την Τουρκία και θα δημιουργούν προβλήματα»

Τσετινέρ Τσετίν, διευθυντής τμήματος Πολιτικών Ασφαλείας HABERTURK: «Αν δούμε όμως τα οπλικά συστήματα σε σχέση με την Ελλάδα, ίσως μελλοντικά τα F-35 να μην δημιουργήσουν μεγάλη διαφορά, ωστόσο τα Rafale τα οποία διαθέτουν δημιουργούν μια διαφορά. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Αλλά σε αυτό το ζήτημα ( των F-35) έχουμε μια θέση πως η Ελλάδα δεν έχει εδαφικό βάθος. Μια χώρα που δεν έχει τέτοιο βάθος δεν μπορεί να έχει μεγάλο πλεονέκτημα κι ας έχει βαριά όπλα και τέτοια αεροσκάφη. Επειδή η Ελλάδα δεν έχει τέτοιο βάθος, δεν μας δημιουργούν μεγάλη φοβία. Όμως αυτό δεν μπορώ να το πω για τα Rafale καθώς έχουν τη δυνατότητα αυτά τα αεροσκάφη να είναι απειλή και να μας δημιουργήσουν προβλήματα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.