«Θα ξύσουμε τον πάτο του βαρελιού για την ενίσχυση των αγροτών»είναι το μήνυμα που στέλνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στους αγρότες ενόψει της επικείμενης συνάντησης που θα έχει μαζί τους την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου μέσα από τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου.

Στην καθιερωμένη του κυριακάτικη ανάρτηση, ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει: «Η κυβέρνηση είναι πάντα στη διάθεση κάθε επαγγελματικής ομάδας, να ακούσει συντεταγμένα τα προβλήματα και τις αγωνίες τους, αναζητώντας εφικτές λύσεις σε όσα τους απασχολούν. Έτσι και με τους αγρότες. Την Τρίτη το μεσημέρι θα συναντηθώ με τους εκπροσώπους τους και βεβαίως με την προϋπόθεση ότι οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί. Δεν μπορεί να εμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση των πολιτών οπουδήποτε στη χώρα».

«Σε κάθε περίπτωση αποτελεί προτεραιότητα για εμάς να στηρίξουμε την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα και το αγροτικό εισόδημα. Και γι’αυτο θα ξύσουμε τον πάτο του βαρελιού για να μειώσουμε τους παράγοντες κόστους της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής», πρόσθεσε.

,

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

«Καλημέρα και καλή Κυριακή!

Όπως και την προηγούμενη Κυριακή, έτσι και σήμερα, θα ξεκινήσω και αυτήν την -όπως θα διαπιστώσετε- εκτενή ανασκόπηση της εβδομάδας, με το ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Δεν θα κουραστώ να το λέω: Η κυβέρνηση είναι πάντα στη διάθεση κάθε επαγγελματικής ομάδας, να ακούσει συντεταγμένα τα προβλήματα και τις αγωνίες τους, αναζητώντας εφικτές λύσεις σε όσα τους απασχολούν. Έτσι και με τους αγρότες. Την Τρίτη το μεσημέρι θα συναντηθώ με τους εκπροσώπους τους και βεβαίως με την προϋπόθεση ότι οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί. Δεν μπορεί να εμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση των πολιτών οπουδήποτε στη χώρα.

Έχουμε πει πολλές φορές ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας είναι δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν και άλλα πολύ σοβαρά αιτήματα, όπως οι παράνομες ελληνοποιήσεις, για τις οποίες καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια να τις αντιμετωπίσουμε, ο τρόπος καταβολής για τρίτη χρονιά της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο ύψους 82 εκ. ευρώ, το κόστος του αγροτικού ρεύματος και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη νέα ΚΑΠ, που καταφέραμε να εξασφαλίσουμε πόρους 19,3 δισ. ευρώ για τους Έλληνες αγρότες, ενώ άλλες χώρες -Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Βέλγιο για παράδειγμα- υπέστησαν μείωση 10-15%.

Οι προτάσεις μας για βελτίωση των ρυθμίσεων της ΚΑΠ έγιναν αποδεκτές από την ΕΕ αλλά ουσιαστικές αλλαγές -εκ του κανονισμού- μπορούν να επέλθουν μετά το 2025. Με δική μας πρωτοβουλία έχει δημιουργηθεί συμμαχία των 9 χωρών του Νότου ώστε να πετύχουμε τα βέλτιστα για τους αγρότες μας στην εφαρμογή της ΚΑΠ. Να επισημάνω πάντως το εξής: η δίκαιη κατανομή της οικονομικής ανάπτυξης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Δεν μπορεί να ενισχύονται περισσότερο ομάδες με «όπλο» τη δυνατότητα τους να διαδηλώνουν ηχηρά, εις βάρος άλλων ομάδων που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί προτεραιότητα για εμάς να στηρίξουμε την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα και το αγροτικό εισόδημα. Και γι’αυτο θα ξύσουμε τον πάτο του βαρελιού για να μειώσουμε τους παράγοντες κόστους της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.

Το μέρισμα από την καλή πορεία της οικονομίας πρέπει να πηγαίνει σε όλους. Και επιτρέψτε μου εδώ να σας πω, παραθέτοντας κάποια στοιχεία, ότι μιλάμε πλέον για μια εξαγωγική οικονομία. Το 2023 οι ελληνικές εξαγωγές έφτασαν τα €50,9 δισ. και μάλιστα σε ένα δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον, µε διαδοχικές κρίσεις και περιφερειακούς πολέμους που δημιούργησαν προβλήματα στις αλυσίδες μεταφοράς, αλλά και αβεβαιότητα τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην παγκόσμια αγορά. Είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά από εκείνη το 2022. Σημαντικό επίσης είναι ότι καταγράφηκε μειωμένο εμπορικό έλλειμμα κατά 20% και βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων στους παραδοσιακά ισχυρούς κλάδους -τρόφιμα, μηχανήματα και οχήματα- αλλά και αύξηση στους κλάδους των λιπών, ποτών και καπνού συγκριτικά με τις αντίστοιχες συνολικές επιδόσεις αυτών των κλάδων το 2022. Σχεδόν το 60% των εξαγωγών μας κατευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το υπόλοιπο σε τρίτες χώρες.

Προσπαθούμε να αφαιρούμε συνεχώς γραφειοκρατικά εμπόδια και να βελτιώνουμε τις συνθήκες για το ελληνικό επιχειρείν. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία ακόμα 12 διαφορετικές νομικές μορφές επιχειρήσεων -από τις 3 που είχαν τη δυνατότητα μέχρι σήμερα- θα μπορούν να ιδρύονται μέσα σε ελάχιστο χρόνο, σε δέκα λεπτά (!) από σχεδόν ένα μήνα που απαιτείται σήμερα και με επίσκεψη σε τουλάχιστον τρεις υπηρεσίες, χάνοντας πολύτιμο χρόνο. Στο εξής λοιπόν, με κόστος από 15 έως 18 ευρώ, ένας επιχειρηματίας θα μπορεί να κάνει σύσταση εταιρείας μέσα από τον προσωπικό του υπολογιστή.

Αλλάζω θέμα για να περάσω στα θέματα της παιδείας. Το νομοσχέδιο για την απελευθέρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου -που ήταν και παραμένει κυβερνητική προτεραιότητα, και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων τέθηκε σε διαβούλευση αυτήν την εβδομάδα. Η έμφασή μας φυσικά ήταν, είναι και θα είναι στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο και αυτό αποδεικνύεται από τις επιμέρους παραμέτρους του σχεδίου νόμου. Έχουμε καλά Δημόσια Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και αυτό πιστοποιείται και από την κατάταξή τους παγκοσμίως. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί το Ε.Κ.Π.Α που σημείωσε άλμα ανόδου στις Διεθνείς Κατατάξεις και βρίσκεται πλέον στην 89η θέση παγκοσμίως και στην 16η θέση στην Ευρώπη. Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο επιδιώκουμε να δώσουμε μεγαλύτερη ώθηση στα Δημόσια Πανεπιστήμια και στη διεθνοποίησή τους, με έμπρακτη στήριξη και στα περιφερειακά ΑΕΙ. Με το νομοσχέδιο αναβαθμίζεται και ενισχύεται η παρουσία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Όσο για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά παραρτήματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού στην Ελλάδα, τα κριτήρια για την ίδρυση τους -οικονομικά και ακαδημαϊκά- είναι τα πιο αυστηρά σε όλη την Ευρώπη και αρμόδια για την τήρησή τους θα είναι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας, η φοίτηση σε αυτά τα ιδρύματα προϋποθέτει πανελλήνιες εξετάσεις και η εισαγωγή των φοιτητών θα γίνεται εφόσον έχουν καλύψει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του επιστημονικού πεδίου που τους ενδιαφέρει. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα αρχίσουν να δέχονται αιτήσεις φοιτητών από τον Σεπτέμβριο του 2025. Πρόκειται για μια εμβληματική αλλαγή, με την οποία η χώρα μας αφενός θα πάψει να αποτελεί μια αναχρονιστική εξαίρεση όχι μόνο στην ΕΕ, αλλά παγκοσμίως, ενώ αφετέρου είναι μια ευκαιρία να περιορίσουμε τη φυγή Ελλήνων φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό, να προσελκύσουμε καθηγητές υψηλού κύρους από το εξωτερικό και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για περισσότερες επενδύσεις.

Περνάω τώρα στον χώρο της Δημόσιας Υγείας για να σας μεταφέρω τις εντυπώσεις μου από τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων σε τέσσερις ορόφους του Τζάνειου Νοσοκομείου στον Πειραιά, όπου είχε να γίνει ουσιαστική ανακατασκευή από το 1960. Δεν ξέρω αν είδατε τις εικόνες, αλλά πιστεύω ότι πραγματικά μιλούν από μόνες τους! Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν θαλάμους νοσηλείας, κοινόχρηστους και βοηθητικούς χώρους που θα διασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό και καλύτερες συνθήκες νοσηλείας για τους ασθενείς. Αυτό που είδα στο 1ο και στον 3ο όροφο όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε χρόνο ρεκόρ -σε λιγότερο από δυο μήνες αφότου ανατέθηκε η εργολαβία- είναι κατά το κοινώς λεγόμενο «η μέρα με τη νύχτα» σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε στο νοσοκομείο πριν από την ανακαίνιση. Μέσα στον Μάρτιο θα ξεκινήσουν οι εργασίες και στους άλλους δύο ορόφους, ώστε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024, το Τζάνειο να είναι πρακτικά ένα καινούργιο νοσοκομείο.

Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης πιάνουν τόπο και μπορούμε να υλοποιούμε έργα τα οποία χρόνιζαν. Μόνο για τα νοσοκομεία μας οι πόροι που διαθέτουμε από το Ταμείο ξεπερνούν τα 300 εκ. ευρώ κι έτσι, σχεδόν 100 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας θα ανακαινιστούν.

Θα επαναλάβω αυτό που είπα προχθές στη Βουλή, ότι το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, να επεκταθεί δηλαδή και μετά το 2026. Αξιοποιώντας σωστά και εντός προθεσμιών το υπάρχον, θέλουμε η χώρα μας να πρωταγωνιστήσει και να διεκδικήσει στη συνέχεια ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης. Γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι εύκολο και ευελπιστώ πως οι μεγάλες ευρωπαϊκές οικογένειες θα συμφωνήσουμε στις σημαντικές αλλαγές που έχουν ανάγκη οι συμπολίτες μας στην Ελλάδα και στην ΕΕ, παραμερίζοντας τις αντιπαραθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που, πολλές φορές, έχουν προεκλογικό χαρακτήρα.

Κάτι ακόμη από τον χώρο της Υγείας. Υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση για την αύξηση του αριθμού των ειδικοτήτων των γιατρών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, κάτι που γίνεται πρώτη φορά. Θα υπερβούν τους 1200, από 500 που είναι σήμερα, ενώ στις επιτροπές θα ενταχθούν παιδίατροι, αναπτυξιολόγοι και παιδοψυχίατροι. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε μια αξιοπρεπή καθημερινότητα στους συμπολίτες μας με αναπηρία. Σε μια σύγχρονη κοινωνία δεν μπορεί κανένας συμπολίτης μας να μένει πίσω.

Όσον αφορά τώρα πιο κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, μένουν πολλά να γίνουν, αλλά έχει επιτευχθεί και σημαντική πρόοδος τόσο στη μείωση της ανεργίας όσο και στο επίπεδο της αύξησης των αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα. Χωρίς να υπολογιστεί ακόμη η νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό από φέτος τον Απρίλιο, οι µέσες μηνιαίες μικτές αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν το 2023 κατά 6,37% φθάνοντας τα 1.251 ευρώ από 1.176 που ήταν το 2022 και 1046 το 2019. Μια αύξηση που ξεπερνάει το 20% και δείχνει ότι ο στόχος που θέσαμε για 1500 ευρώ μέσο μισθό έως το τέλος της τετραετίας είναι εφικτός. Να επισημάνω επίσης ότι περισσότεροι εργαζόμενοι πλέον -7 στους 10- έχουν αποδοχές πάνω από τον βασικό μισθό. Το ξέρω ότι δεν αρκεί και έχουμε δρόμο μέχρι να φτάσουμε στα 1.500 ευρώ, αλλά οι πολιτικές μας για τη σύνδεση των ανθρώπων με καλύτερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας αποδίδει, όπως διαπιστώνει πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση περιέχει και προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση των πολιτικών απασχόλησης που θα τις μελετήσουμε γιατί θέλουμε και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε καλές δουλειές για όλες και για όλους. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μέσα στην επόμενη τριετία 200.000 νέες θέσεις εργασίας και αισιοδοξώ ότι με το σχέδιό μας «Ελλάδα 2.0» θα τα καταφέρουμε.

Η στεγαστική μας πολιτική αποτελεί έναν μόνο πυλώνα της κοινωνικής μας πολιτικής. Προσανατολισμός μας είναι η στήριξη των πιο αδύναμων οικονομικά και ειδικά των νέων που αναγκάζονται να συγκατοικούν με τους γονείς τους ως τα 30 τους. Το πρόβλημα είναι και σοβαρό και σύνθετο, ειδικά σε περιοχές με πίεση λόγω τουριστικής ανάπτυξης, με τις λύσεις να μην είναι ούτε εύκολες αλλά ούτε να μπορούν να αποδώσουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Πάντως μέχρι στιγμής 300.000 πολίτες μέσω και των επιδομάτων στέγασης έχουν μια στήριξη για να καλύψουν τις ανάγκες στέγασης, ενώ μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου», ύψους 2,3 δισ. ευρώ θα προστεθούν 90-100.000 ωφελούμενοι ακόμα. Ανακοίνωσα την Παρασκευή στη Βουλή ότι πρόθεσή μας είναι να αυξήσουμε το όριο για αγορά ακινήτων μέσω της Golden Visa, ενδεχομένως και στα 800.000 ευρώ, με το μέτρο να αφορά όλες τις περιοχές που δέχονται πίεση στα ενοίκια. Μια ιδέα που προέκυψε από τη συζήτηση στη Βουλή και μπορεί να εφαρμοστεί είναι να υπάρχει η επιπλέον υποχρέωση όσοι έχουν ακίνητα Golden Visa να τα μισθώνουν μακροχρόνια.

Θέλω να θυμίσω στο σημείο αυτό πως η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τον β’ κύκλο του «Εξοικονομώ 2023», προϋπολογισμού 110 εκ. ευρώ, είναι έως τις 29 Μαρτίου. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που διαμένουν σε μονοκατοικία ή διαμέρισμα με ατομικό εισόδημα μέχρι 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ.

Ένα μέτρο που είχαμε ανακοινώσει είναι η έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ στα ακίνητα που έχουν ασφαλιστεί. Το είχαμε πει και ξεκινάμε να το κάνουμε. Μέσω της πλατφόρμας myProperty, η οποία είναι ανοιχτή και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 22 Φεβρουαρίου, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μείωση και στη συνέχεια η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστωθεί ποιοι κερδίζουν την έκπτωση. Το μείον 10% στον ΕΝΦΙΑ θα ισχύσει για τις κατοικίες που πέρυσι ασφαλίστηκαν σωρευτικά και για τους τρεις κινδύνους, δηλαδή για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών.

Να έρθω στη σημαντική επιτυχία των αστυνομικών αρχών να εντοπίσουν και να συλλάβουν γνωστό youtuber και έναν άλλον άντρα, πρώην συνεργάτη του, για τον βασανισμό δύο ανηλίκων ΑμεΑ σε ζωντανή μετάδοση στο Διαδίκτυο. Η σοκαριστική υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Κάτι που μας προβληματίζει ιδιαίτερα είναι πως τα περιστατικά βίας με δράστες ή θύματα ανηλίκους -εντός ή εκτός σχολείου- παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση το τελευταίο διάστημα. Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουμε τις πρωτοβουλίες μας για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος που συχνά ξεκινάει από την οικογένεια, χωρίς να παίζει ρόλο η μόρφωση ή η κοινωνική τάξη.

Στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων περιστατικών βίας με ανήλικους στοχεύει και η επέκταση της Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10 306 για ζητήματα επιθετικότητας με παιδιά και εφήβους. Η γραμμή λειτουργεί καθημερινά και μπορούν να καλούν γονείς, εκπαιδευτικοί και κάθε άλλος εμπλεκόμενος με παιδιά και εφήβους που χρειάζεται βοήθεια είτε στο επίπεδο της παρέμβασης για την διαχείρισή τους, είτε στο επίπεδο της πρόληψης εντός οικογένειας ή σχολικής κοινότητας. Μέσω της Γραμμής, παιδοψυχίατροι και ειδικοί ψυχικής υγείας θα παρέχουν συμβουλές και υποστήριξη σε αυτά τα θέματα. Οι κλήσεις μπορούν να γίνονται ανώνυμα, εκτός αν όσοι τηλεφωνούν επιλέξουν οι ίδιοι να πουν το όνομά τους. Δεν πρόκειται για γραμμή καταγγελιών, αλλά αναζήτησης τρόπων παρέμβασης των εκπαιδευμένων στελεχών σε επίπεδο συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης.

Θα συνεχίσω με τα νεότερα σχετικά με το μεγάλο έργο της ανάπλασης στο Τατόι. Παρουσιάστηκαν πριν από λίγες μέρες οι 4 ειδικές μελέτες από τα αρμόδια Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος που αφορούν την αποκατάσταση του δασικού τοπίου, καθώς και του κοιμητήριου στο πρώην βασιλικό κτήμα. Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν μέρος του συνολικού σχεδίου διαμόρφωσης του έως πρότινος εγκαταλελειμμένου κτήματος σε ενιαίο και πολυθεματικό περιαστικό χώρο πρασίνου, αποτελώντας πόλο πολλαπλών δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας, αναψυχής, ιστορικής μνήμης, πολιτισμού, εκπαίδευσης, περιβαλλοντικής αγωγής και γνώσης. Θυμίζω ότι περιλαμβάνει μια δασική έκταση 42.000 στρεμμάτων.

Να έρθω τώρα σε ένα έργο μικρό σε μέγεθος αλλά μεγάλο σε σημασία για την τοπική κοινωνία του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης -Αγ. Άννας στη Βόρεια Εύβοια. Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στους κατοίκους το αλιευτικό καταφύγιο της Αγίας Άννας, που αποτελεί ένα ασφαλές και λειτουργικό αγκυροβόλι στην περιοχή και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της Αλιείας και του Τουρισμού στην περιοχή. Το έργο κατασκευάστηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με χρηματοδότηση ύψους 7 εκ. ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Για τη στήριξη συνολικά της Βόρειας Εύβοιας εκταμιεύθηκαν παραπάνω από 300 εκ. ευρώ.

Έλεγα τον περασμένο Δεκέμβριο από το βήμα της Βουλής, ότι τα πράγματα στον ελληνικό αθλητισμό και ιδίως στον χώρο του ποδοσφαίρου έφτασαν σε ένα σημείο που χρειάζονταν πιο τολμηρές παρεμβάσεις από τα μέτρα που είχαμε ανακοινώσει το περασμένο καλοκαίρι. Και το δίμηνο κλείσιμο των γηπέδων ήταν όντως μια σκληρή αλλά επιβεβλημένη απόφαση για να οργανώσουμε καλύτερα την απάντηση της συντεταγμένης πολιτείας στη δολοφονική συμπεριφορά εγκληματικών οργανώσεων με θύματα πολίτες και αστυνομικούς, υπό τη θλιβερή ανοχή μιας ελάχιστης οπαδικής μειοψηφίας. Με βάση λοιπόν το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων για την ασφαλή επιστροφή στα γήπεδα που ανακοινώθηκε αυτήν την εβδομάδα, από μεθαύριο Τρίτη θα ανοίξουν ξανά τα γήπεδα για τους φιλάθλους και αρχίζει πάλι η διάθεση των εισιτηρίων.

Από την προσεχή Τρίτη, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, με τη νέα της σύνθεση και με αναβαθμισμένες αρμοδιότητες, θα μπορεί να επιβάλλει αυστηρές ποινές στις ομάδες -πχ αγώνες κεκλεισμένων των θυρών αν πέσει εντός του γηπέδου κροτίδα ή οποιοδήποτε επικίνδυνο αντικείμενο. Ως προς τις κάμερες, αν οι ΠΑΕ δεν έχουν φροντίσει να τοποθετήσουν κάμερες έως τις 6 Μαρτίου, από την επόμενη θα ξανακλείσει το γήπεδο για τους θεατές. Και από τις 9 Απριλίου τίθεται σε ισχύ το σύστημα ταυτοποίησης των κατόχων εισιτηρίων των ποδοσφαιρικών αγώνων μεταξύ ομάδων της Super League, μέσω κινητού τηλεφώνου. Η ορθότητα των μέτρων ασφαλώς θα κριθεί στην πορεία. Αλλά θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε τη δημόσια τάξη και να επιτρέψουμε στους Έλληνες να απολαμβάνουν την ομορφιά του ποδοσφαίρου μακριά από οποιοδήποτε φαινόμενο βίας.

Ο αθλητισμός πρέπει να δίνει χαρά, όπως στην περίπτωση των δυο κοριτσιών μας του υγρού στίβου, της «χρυσής και ασημένιας» στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ευαγγελίας Πλατανιώτη και της Σοφίας Μαλκογεώργου, που προκρίθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Τα θερμά μου συγχαρητήρια.

Θα κλείσω τη σημερινή ανασκόπηση με τα νεότερα από την πρόοδο των εργασιών στο ΟΑΚΑ. Έχει περίπου αφαιρεθεί το 6% από τα συνολικά 5.000 τεμάχια πολυκαρβονικών από τα Στέγαστρα Καλατράβα. Καθημερινά αφαιρούνται περίπου 80 κομμάτια, τα οποία θα ανακυκλωθούν. Η απομάκρυνση των πολυκαρβονικών με αυτούς τους ρυθμούς θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του Σταδίου από τα τέλη Μαρτίου ή το αργότερο από τα μέσα Απριλίου. Έτσι, θα μπορέσουν να διεξαχθούν κανονικά πριν ή αμέσως μετά το Πάσχα αθλητικές αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις μεταξύ των οποίων η συναυλία των Coldplay, που ομολογώ πως κι εγώ την περιμένω! And everything's not lost…When you thought that it was over, για να θυμίσω ένα τραγούδι τους.

Καλή Κυριακή και ευχαριστώ για τον χρόνο σας!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.