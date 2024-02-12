Συνάντηση Λ. Αυγενάκη με αγρότες στην Αλεξανδρούπολη: «Κάνουμε πράξη ό,τι έχουμε δεσμευτεί»

Η προγραμματισμένη συνάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών του Έβρου πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης καθώς η προηγούμενη ευρεία σύσκεψη που έλαβε χώρα στην Κομοτηνή με εκπροσώπους φορέων αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων, διήρκησε, πολύ παραπάνω από το προγραμματισμένο, περισσότερες από 3,5 ώρες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο πρόγραμμα του υπουργού, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται: «Στη συνάντηση που έγινε με πυρόπληκτους ελαιοπαραγωγούς και εκπροσώπους αγροτικών συνεταιρισμών, μεταξύ των οποίων ο Νικόλαος Γρηγοριάδης Διευθυντής της Ένωσης αγροτικού συνεταιρισμού Αλεξανδρούπολης, ο δασάρχης Αλεξανδρούπολης Γιώργος Πιστόλας αλλά και εκπρόσωποι του Δημοκρίτειου πανεπιστημίου Θράκης, παρουσία του Υφυπουργού Σταύρου Κελέτση, του ΓΓ Γιώργου Στρατάκου και του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη, συζητήθηκαν θέματα που τους απασχολούν και κυρίως ζητήματα που άπτονται της κρατικής αρωγής. Κατατέθηκαν υπομνήματα και υπήρξαν διαβεβαιώσεις από την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό τους, κάνοντας πράξη ό,τι είναι δυνατό για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών».

Ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα επισκεφθεί εκ νέου την περιοχή και επανέλαβε ότι η πόρτα του υπουργείου είναι πάντα ανοιχτή.

Στ. Κελέτσης: Ανακριβή τα όσα μεταδόθηκαν για διαμαρτυρίες αγροτών στην Αλεξανδρούπολη και δήθεν άρνηση της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ να συναντηθεί μαζί τους

Σε διευκρινίσεις αναφορικά με τη συνάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη με εκπροσώπους ελαιοκαλλιεργητών από τη Μάκρη Αλεξανδρούπολης προέβη και ο υφυπουργός του ΥΠΑΑΤ, Σταύρος Κελέτσης. Όπως αναφέρεται επίσης σε ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, «με αφορμή όσα μεταδόθηκαν από ορισμένα ΜΜΕ για διαμαρτυρίες αγροτών στην Αλεξανδρούπολη και δήθεν άρνηση της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ να συναντηθεί μαζί τους, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Έβρου Σταύρος Κελέτσης δήλωσε:

"Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης είχε προγραμματισμένη συνάντηση με εκπροσώπους γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων σήμερα στις 3.30 μμ. στην Κομοτηνή, στα γραφεία της Περιφέρειας, παρουσία του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη, ο οποίος ήταν και διοργανωτής της συνάντησης.

Η συνάντηση ξεκίνησε έγκαιρα και η συζήτηση με τους θεσμικούς εκπροσώπους των αγροτών της περιοχής εξελίχθηκε σε άψογο κλίμα. Λόγω, όμως, του πλήθους των θεμάτων που ετέθησαν η συνάντηση ολοκληρώθηκε στις 7.30. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να μετατεθεί χρονικά η συνάντηση που είχε προγραμματισθεί με εκπροσώπους ελαιοκαλλιεργητών από τη Μάκρη Αλεξανδρούπολης. Μάλιστα επειδή ο υπουργός επιθυμούσε να συναντήσει τη συγκεκριμένη αντιπροσωπεία τους ζήτησε η συνάντηση να γίνει στο αεροδρόμιο, όπου και συναντήθηκαν.

Ο υπουργός δεν είχε ραντεβού με εκπροσώπους κανενός μπλόκου από την περιοχή του Έβρου, ούτε αρνήθηκε να δει κανέναν, όπως υποστηρίχθηκε από ορισμένα ΜΜΕ. Τόσο ο υπουργός όσο κι εγώ δεν στήσαμε κανέναν. Και όσα λέγονται είναι παντελώς ανακριβή.

Η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ όλο αυτό το διάστημα έχει δείξει στην πράξη τη διάθεσή της για διάλογο με διαδοχικές συναντήσεις σε όλα τα επίπεδα και σε όλη την Ελλάδα.

Άλλωστε, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ο υπουργός, ποτέ δεν αρνήθηκε ραντεβού με κανέναν από τους εκπροσώπους των αγροτών και επανειλημμένως έχει δηλώσει ότι τα προβλήματα λύνονται μόνο με διάλογο.

Προσωπικά δε ως υφυπουργός αλλά και ως βουλευτής Έβρου, δεσμεύομαι αντιπροσωπεία των διαμαρτυρομένων αγροτών να συναντηθεί μαζί του, όποτε θελήσουν, για να εκθέσουν τα προβλήματα που τους απασχολούν. Η πόρτα του υπουργείου τόσο του υπουργού, όσιο και των υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων, είναι πάντοτε ανοικτή και οι αγρότες είναι πάντα ευπρόσδεκτοι.

Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα.

Κάθε άλλη διάσταση, που ορισμένοι επιχειρούν να δώσουν, στόχο έχει τα συμφέροντα των αγροτών και την επιτυχία της συνάντησης της Τρίτης με τον πρωθυπουργό"».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

