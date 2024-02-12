Στο Βελιγράδι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς φιλοξένησε το βράδυ της Κυριακής, στην οικία του στο Βελιγράδι, τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Βούτσιτς ανήρτησε στο Instagram φωτογραφία μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό μπροστά από μία εστία ποδοσφαίρου όπου έγραψε: «Αυτήν την εστία πίσω από τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη και εμένα την αγόρασε ο πατέρας μου για τον μικρό Βούκαν (σ.σ. Ο εξάχρονος γιος του Αλ. Βούτσιτς). Ο Κυριάκος και εγώ απλά βγήκαμε φωτογραφία με την μπάλα. Χαίρομαι που μπορώ να φιλοξενήσω έναν μεγάλο φίλο της Σερβίας, είμαι περήφανος για την προσωπική μας σχέση, πιστεύω ότι απόψε και αύριο θα επιτύχουμε σπουδαία αποτελέσματα στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των αδελφών λαών, του σερβικού και του ελληνικού».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στο Βελιγράδι, όπου σήμερα το πρωί θα έχει συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Σερβίας.

Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών και το μεσημέρι οι δύο ηγέτες θα απευθύνουν χαιρετισμό σε ελληνοσερβικό επιχειρηματικό φόρουμ που διοργανώνεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο της Σερβίας.

Τον Έλληνα πρωθυπουργό στην επίσκεψη του στη Σερβία συνοδεύουν ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης.

