Κεφαλογιάννη: Στόχος η αύξηση των τουριστικών εσόδων το 2024- Πότε ανοίγει το «Τουρισμός για όλους»

Από το άνοιγμα νέων αγορών και την ενδυνάμωση των υφιστάμενων, που θα τροφοδοτήσουν την Ελλάδα με νέους επισκέπτες, περνάει ο στόχος του υπουργείου Τουρισμού για την αύξηση των τουριστικών εσόδων στην ελληνική οικονομία το 2024 αλλά και τα επόμενα χρόνια. Με δηλώσεις της στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη ξεδιπλώνει την στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού στο μέτωπο της διεύρυνσης του τουριστικού εισοδήματος προς όφελος όλης της κοινωνίας.

Με δεδομένες τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή αλλά και την υφιστάμενη κατάσταση στις ευρωπαϊκές χώρες (αγορές δεξαμενές) για τον ελληνικό τουρισμό το υπουργείο Τουρισμού προχωράει ένα βήμα παρακάτω και ποντάρει στην αγορά των ΗΠΑ σε πρώτο πλάνο, εξηγεί η κυρία Κεφαλογιάννη. Την ίδια στιγμή το αρμόδιο υπουργείο δίνει έμφαση και σε νέες αναδυόμενες αγορές, όπως είναι αυτή της Ινδίας, της Κίνας, ενώ ειδική μέριμνα θα υπάρξει και για τις αγορές-χώρες των Βαλκανίων, που με την παρουσία τους δίνουν ώθηση στον οδικό τουρισμό. Ειδική αναφορά κάνει η κυρία Κεφαλογιάννη για την αγορά της Τουρκίας, που όπως εξηγεί, με το νέο καθεστώς που θα ισχύσει από εφέτος στην Visa των Τούρκων επισκεπτών, οι επισκέψεις από την Τουρκία προς την Ελλάδα θα εκτιναχθούν τη νέα τουριστική σεζόν.

ΗΠΑ: Στόχος να γίνει η Ελλάδα Top of Mind προορισμός για τους Αμερικανούς

Εστιάζοντας στην αγορά των ΗΠΑ, το υπουργείο Τουρισμού, όπως τονίζει η Όλγα Κεφαλογιάννη, στοχεύει στο να γίνει η Ελλάδα Top of Mind προορισμός για τους Αμερικανούς. «Τα τελευταία χρόνια» τα σκήπτρα στην αγορά των ΗΠΑ τα έχει η Ιταλία, αλλά και η Ελλάδα μπορεί κάλλιστα να πρωταγωνιστήσει και σύντομα να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, όπως εκτιμάται. Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται το υπουργείο Τουρισμού και για το λόγο αυτό η Όλγα Κεφαλογιάννη επισκέφτηκε πρόσφατα τη Νέα Υόρκη. Η κυρία Κεφαλογιάννη τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τα εξής: Ξεκινάμε από την Αμερική, που ήδη ο ΕΟΤ έχει κάνει καλές συνεργασίες και υπάρχει σημαντική αύξηση των αφίξεων. Ωστόσο εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξει περαιτέρω μεγέθυνση ακόμα αλλά και μεγαλύτερη διείσδυση στην αμερικανική αγορά. Στόχευση πλέον είναι και η δυτική ακτή, αφού ήδη η ανατολική ακτή τροφοδοτεί με επισκέπτες την Ελλάδα. Μάλιστα σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις στο μέτωπο της αεροπορικής σύνδεσης από αεροδρόμιο της δυτικής ακτής προς το Ελευθέριος Βενιζέλος. Εφέτος η αεροπορική σύνδεση από τις ΗΠΑ προς την Ελλάδα θα περιλαμβάνει 11 απευθείας καθημερινές πτήσεις, ενώ δυο ακόμα νέα δρομολόγια θα προστεθούν από Σικάγο και Νέα Υόρκη. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από 10 χρόνια μια εταιρία πέταγε προς την Ελλάδα.

Για να αναρριχηθεί η Ελλάδα στην κορυφή των επιλογών για τους Αμερικάνους το υπουργείο Τουρισμού, υπογράμμισε η κυρία Κεφαλογιάννη, εξετάζει μεταξύ άλλων την διεύρυνση της συνεργασίας, με την πλατφόρμα παγκόσμιας απήχησης, TripAdvisor, εστιάζοντας σε προωθητικές ενέργειες που θα συμβάλουν στην επέκταση της τουριστικής περιόδου στη χώρα μας και θα στοχεύουν σε ταξιδιώτες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου. Είχε προηγηθεί συνάντηση με τον Μatt Goldberg, CEO της ταξιδιωτικής πλατφόρμας. Μάλιστα η παρούσα συνεργασία θα είναι η πρώτη της TripAdvisor με χώρα από την Ευρώπη. Πάντως τα μηνύματα για την Ελλάδα από τις ΗΠΑ είναι πολύ ενθαρρυντικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον εφετινό Ιανουάριο 10 εκατομμύρια διαδικτυακοί επισκέπτες του TripAdvisor έψαξαν την Ελλάδα, όταν για όλο το καλοκαίρι οι διαδικτυακοί επισκέπτες που αναζήτησαν Ελλάδα ανήλθαν σε 25 εκατομμύρια. «Η Ελλάδα δεν έχει προβάλλει ακόμα αυτά που μπορεί στις ΗΠΑ», σημειώνει η κυρία Κεφαλογιάνη. Η Ελλάδα έχει συνδεθεί πιο πολύ με τα νησιά και το καλοκαίρι, ενώ υπάρχουν περιθώρια για ενδυνάμωση προβολής του ελληνικού πολιτισμού, αλλά και των προϊόντων που συνδέονται με την γαστρονομία και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που αναδεικνύουν την Ελλάδα ως 12μηνο προορισμό, επεσήμανε η κυρία υπουργός.

Τουρκία: Εφέτος αναμένονται 1 εκατομμύριο Τούρκοι στην Ελλάδα

Παραμένοντας στο μέτωπο της ενδυνάμωσης των υφιστάμενων αγορών, η κυρία Κεφαλογιάννη κάνει ειδική αναφορά στην Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι εφέτος θα δοθεί ειδική έμφαση, αφού οι εκτιμήσεις των τουριστικών πρακτόρων της Τουρκίας κάνουν λόγο για αφίξεις 1 εκατομμυρίου Τούρκων προς την Ελλάδα, όταν το 2019 είχαν φτάσει τις 800.000. Η παρούσα άνθιση των τουριστικών ροών, όπως αυτή εκτιμάται, οφείλεται στο νέο καθεστώς της έκδοσης Visa στους Τούρκους πολίτες, οι οποίοι πλέον θα μπορούν να επισκεφτούν διαδοχικά έως και 10 νησιά στην Ελλάδα. Με δεδομένο το παραπάνω, η κυρία Κεφαλογιάννη πρόσθεσε ότι θα υπάρξει ειδική καμπάνια που θα καλεί τους Τούρκους να επισκεφτούν την Ελλάδα.

Ινδία και Κίνα: Από τον Απρίλιο ξεκινάει απευθείας σύνδεση από Σαγκάη για Ελ. Βενιζέλος

Σε ό,τι αφορά τις αναδυόμενες αγορές, όπως είναι η Ινδία και η Κίνα, το υπουργείο Τουρισμού στοχεύει στο άνοιγμα των εν λόγω αγορών, αφού η πανδημία πάγωσε όποιες ενέργειες είχαν επιχειρηθεί στο παρελθόν. Ειδικά για την Κίνα, τόνισε η κυρία Κεφαλογιάννη, εφέτος τον Απρίλιο θα υπάρξει απευθείας πτήση που θα συνδέει την Σαγκάη με την Αθήνα, ενδεικτικό του ενδιαφέροντος για την κινεζική αγορά. Μάλιστα το φθινόπωρο θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα ελληνοκινεζικό φόρουμ, που με τη σειρά του θα συμβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας των δυο χωρών και στο μέτωπο του τουρισμού. Για την αγορά της Ινδίας η πρόθεση του υπουργείου είναι να καταβληθούν προσπάθειες για απευθείας αεροπορική σύνδεση από την υποσχόμενη αγορά, ως ένα πρώτο βήμα.

Σερβία: Παρουσία της Όλγας Κεφαλογιάννη τα εγκαίνια τουριστικής έκθεσης- Έρχονται διορθωτικές κινήσεις στις πύλες εισόδου της χώρας

Με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του οδικού τουρισμού, που τροφοδοτεί με επισκέπτες την Βόρεια Ελλάδα η κυρία Κεφαλογιάννη θα βρεθεί στις 21 Φεβρουαρίου στην Σερβία, όπου θα εγκαινιάσει μαζί με τον πρόεδρο της Σερβίας την τουριστική έκθεση, όπου η Ελλάδα είναι τιμώμενη χώρα. Παραμένοντας στο σκέλος της ενίσχυσης του οδικού τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι θα υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις στις πύλες εισόδου της χώρας ώστε να μειωθούν οι καθυστερήσεις των εισερχομένων επισκεπτών προς όφελος του οδικού τουρισμού. Μάλιστα αναμένεται κεντρικός σχεδιασμός από την κυβέρνηση, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα υπάρξουν και παρεμβάσεις καλλωπισμού σε αυτές.

Με φόντο την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν η Όλγα Κεφαλογιάννη επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το υπουργείο Τουρισμού (μέσω των περιφερειακών υπηρεσιών τουρισμού) , μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε καταλύματα και χώρους εργασίας. «Νομιμότητα σε όλα τα επίπεδα» είναι το μήνυμα που στέλνει η κυρία υπουργός στους εμπλεκόμενους του κλάδου.

«Τουρισμός για Όλους» - Ανοίγει η πλατφόρμα μέσα Μαρτίου

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα «Τουρισμός για Ολους» και το πολυαναμενόμενο άνοιγμα της πλατφόρμας, όπου οι δικαιούχοι θα προστρέξουν, η υπουργός Τουρισμού σημείωσε ότι αυτή θα ανοίξει στα μέσα Μαρτίου, καθώς τεχνικοί λόγοι, που δεν είχαν σχέση με το υπουργείο Τουρισμό, δεν επέτρεψαν νωρίτερα το άνοιγμα της.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το υπουργείο Τουρισμού και στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού για το 2024, με συνολικό προϋπολογισμό 25.694.539,89 ευρώ και λήξη μέχρι 31.12.2024, έχει καινούργια χαρακτηριστικά και ενισχυμένα κοινωνικά κριτήρια, όπως:

- αύξηση του κριτηρίου εισοδήματος για όλους κατά 3.000 ευρώ σε σύγκριση με 2022-2023,

- αύξηση του ποσού στη γενική κατηγορία από 150 ευρώ σε 200 ευρώ για όλους,

- θέσπιση νέων κατηγοριών ειδικών κοινωνικών ομάδων που θα λάβουν 300 ευρώ επιχορήγηση: συνταξιούχοι όλων των ταμείων, έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία και περισσότερα τέκνα, άγαμοι και σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα,

- διπλασιασμό της επιχορήγησης για συμπολίτες μας ΑμεΑ ή με τέκνα ΑμεΑ, από 200 ευρώ σε 400 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

