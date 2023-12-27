Την αισιοδοξία της για την νέα τουριστική χρονιά του 2024 εξέφρασε σε συνέντευξη της στο ΣΚΑΙ η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη αναφέροντας ότι πλέον η Ελλάδα είναι ένας ελκυστικός προορισμός. Χωρίς να αναφερθεί σε νούμερα κλπ επεσήμανε ότι το υπουργείο Τουρισμού στοχεύει μεταξύ άλλων στην δυναμική προώθηση της Ελλάδας στις αγορές του εξωτερικού κάνοντας χρήση και νέων μέσων, όπως αυτό του Tik-Tok κλπ. Αναφερόμενη στο 2023 ωστόσο, υπενθύμισε ότι πέτυχε ρεκόρ αφίξεων και εσόδων ξεπερνώντας τα νούμερα του 2019, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την συνεισφορά του τουρισμού στην ελληνική οικονομία.

Για το 2024 το υπουργείο Τουρισμού θα τρέξει δράσεις που θα κάνουν πράξη το όραμα της βιωσιμότητας, το μέτρο και την ισορροπία σε κάθε βήμα. Με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής σαιζόν η κυρία Κεφαλογιάννη στάθηκε στον εμπλουτισμό του τουριστικού χαρτοφυλακίου με νέα προιόντα. Όπως η ανάδειξη του θαλάσσιου τουρισμού, (καταδυτικά πάρκα-Μαρίνες κλπ), αλλά και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (περιπατητικό, χιονοδρομία κλπ).

Αυτή την περίοδο του αρμόδιο υπουργείο κάνει αγώνα δρόμου ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Μάλιστα η υπουργός ανακοίνωσε ότι θα δοθεί μικρή παράταση για την κατάθεση των προτάσεων που αφορούν την αξιοποίηση των Μαρίνων, που λήγει σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση το 2025 είναι καταληκτική ημερομηνία για τις προτάσεις που αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης και το πλέον παραγωγικό υπουργείο θέλει να τρέξει την αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών. Το 2024 τέλος αναμένεται να είναι και χρονιά αναβάθμισης της τουριστικής εκπαίδευσης, καθώς όπως τόνισε η κυρία Κεφαλογιάννη, είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του υπουργείου.

