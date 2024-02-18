Τα κυβερνητικά μέτρα για τους αγρότες με στόχο την αποσυμπίεση του κόστους παραγωγής

Σε παρεμβάσεις που έχουν στόχο την αποσυμπίεση της οικονομικής πίεσης που έχει δημιουργηθεί στον αγροτικό κόσμο, λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής, προχώρησε το τελευταίο διάστημα το κυβερνητικό επιτελείο.

Η πανδημία του κορωνοϊού, αλλά και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανέδειξαν από τη μία τη σημασία του πρωτογενούς τομέα στην επισιτιστική ασφάλεια της χώρας, τονίστηκαν όμως και τα βάρη που καλούνται να σηκώσουν οι γεωργοί της χώρας προκειμένου να συνεχίσουν να παράγουν.

Σε συνάντηση που έγινε την περασμένη Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και της 15μελούς επιτροπής των αγροτικών μπλόκων της χώρας, ανακοινώθηκαν δυο παρεμβάσεις, σε ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα.

Η πρώτη αφορά «φθηνότερο ρεύμα» στους παραγωγούς και η δεύτερη την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο που χρησιμοποιείται για αγροτικές εργασίες.

Σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε «κλείδωμα» της τιμής κιλοβατώρας σε κάτω από 10 λεπτά για τα επόμενα δυο χρόνια. Η νέα τιμή αφορά καταναλώσεις από 1η Απριλίου, περίοδο που συνήθως οι αγρότες ξεκινούν τις εργασίες στα χωράφια τους.

Πιο αναλυτικά:

Κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές θα πληρώσουν 9,3 λεπτά την κιλοβατώρα

Λοιποί κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές θα χρεωθούν 9,8 λεπτά την κιλοβατώρα

Όσοι είναι κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία με ληξιπρόθεσμες οφειλές θα καταβάλλουν 10,5 λεπτά την κιλοβατώρα

Τέλος, οι λοιποί κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος με ληξιπρόθεσμες οφειλές θα πληρώσουν 11 λεπτά την κιλοβατώρα.

Μόλις περάσει η διετία, για τα επόμενα οκτώ χρόνια οι αγρότες θα πληρώνουν για το ένα τρίτο της κατανάλωσής τους, εκτιμώμενη τιμή 9 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Σε ό,τι αφορά στην υπόλοιπη κατανάλωση (τα 2/3) οι κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος δεν έχουν κάποια δέσμευση και δύνανται να την προμηθεύονται ελεύθερα από την αγορά (ελευθέρως από τον ίδιο η άλλο πάροχο). Τα σχετικά συμβόλαια είναι σταθερά με τις σχετικές ρήτρες αποχώρησης.

Επιπλέον, όσοι πάροχοι συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα λάβουν όρους σύνδεσης για τα συγκεκριμένα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα υποστηρίζουν το πρόγραμμα κατ' απόλυτη προτεραιότητα. Το πρόγραμμα αυτό αντικαθιστά το πρόγραμμα μακροχρόνιων διμερών συμβάσεων για τα συνεργατικά σχήματα και την συμβολαιακή γεωργία που είχε ανακοινωθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος με ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με εξόφληση σε μια δεκαετία και μηδενικό επιτόκιο. Το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος αναλαμβάνει η πολιτεία με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι να «ελαφρύνουν» το κόστος παραγωγής στον αγροτικό κόσμο και παράλληλα να του δώσουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν το μέλλον για τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, έχοντας εκ των προτέρων γνώση του ποσού που θα πληρώσουν για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν.

ΕΦΚ στο Αγροτικό Πετρέλαιο

Ένα από τα κύρια αιτήματα των αγροτών όλης της χώρας τα τελευταία χρόνια ήταν η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο, που οποία είχε καταργηθεί το 2016, εν μέσω μνημονίων. Το περασμένο έτος η κυβέρνηση κατέβαλε περί τα 76 εκατ. ευρώ σε συνολικά 297.428 επαγγελματίες αγρότες μέσω της ΑΑΔΕ.

Για το τρέχον έτος, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, οι παραγωγοί θα λάβουν συνολικά 82 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 40 εκατ. ευρώ θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων έως το τέλος Μαρτίου, δίνοντάς τους μια «ανάσα» ενόψει της αρχής της νέας καλλιεργητικής περιόδου.

Πάντως ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η τρέχουσα κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να ανοίξει διάλογο για ένα πιο δίκαιο τρόπο επιστροφής του ΕΦΚ από το 2025 και μετά, με στοιχεία μόνιμης αντιμετώπισης, σχετικά με το πως κατανέμεται το ποσό επιστροφής, ποιοι και πότε θα το λαμβάνουν.

ΚΑΠ

Ψηλά στην ατζέντα των αγροτών βρίσκεται η ΚΑΠ 2023-2027 ζητώντας να γίνουν άμεσα αλλαγές. Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, η εφαρμογή της οποίας ξεκίνησε στις αρχές του 2023, έχει προκαλέσει σοβαρά ζητήματα στον πρωτογενή τομέα όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και αρκετών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, τέλος Φεβρουαρίου και συγκεκριμένα στις 26 θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στο Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε., με πρωτοβουλία της Βελγικής προεδρίας για την αναθεώρηση της ΚΑΠ. Την εν λόγω συζήτηση στηρίζει η συμμαχία που έχει διαμορφωθεί από χώρες του Νότου που μετέχουν στην EUMED-9, την οποία απαρτίζουν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Κροατία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Ισπανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κίνηση αυτή είναι ξέχωρη από τις μεμονωμένες τροποποιήσεις που είχε υποβάλλει η χώρα μας από τον Δεκέμβριο του 2023.

Τα υπόλοιπα μέτρα

Τα παραπάνω μέτρα ήταν τα τελευταία που ανακοινώθηκαν από την πλευρά της κυβέρνησης προς τον αγροτικό κόσμο, τα οποία σε συνδυασμό με τα όσα έχουν γνωστοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα δίνει το «μήνυμα» ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στον πρωτογενή τομέα και στους αγρότες. Πριν από λίγο διάστημα είχε ανακοινωθεί ρύθμιση των χρεών προς τη ΔΕΗ των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ), που φτάνουν σήμερα τα 87 εκ. ευρώ. Επιπλέον, είχε γνωστοποιηθεί το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι», προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ.

Αφορά αποκλειστικά σε αγρότες και θα ξεκινήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Αυξήθηκε επίσης άμεσα (από 3MW σε 6MW), ο «κλειδωμένος» ηλεκτρικός χώρος, διαθέσιμος κατά προτεραιότητα στους αγρότες ανά υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ (6MW Χ 225 υποσταθμοί στη χώρα = 1350MW). Τέλος, αυξάνεται το επιτρεπόμενο όριο για φωτοβολταϊκά των αγροτών (από 10kW σε 50kW), με κατά προτεραιότητα πρόσβαση στον «κλειδωμένο» χώρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.