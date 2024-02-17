Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Διονύσης Μπεχράκης

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή του κόμματος Διονύση Μπεχράκη», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ.

Το κυβερνών κόμμα προσθέτει: «Γεννήθηκε το 1947 στην Αθήνα και σπούδασε στη Γεωπονική Σχολή Αθηνών. Ιδρυτικό στέλεχος της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΚΕ, διετέλεσε βουλευτής Β' Αθηνών από το 1989 έως το 1993.

Ο Διονύσης Μπεχράκης ήταν ένας μαχητής της Παράταξης, την οποία υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.