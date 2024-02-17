Συζητήσεις τόσο στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και στην ευρύτερο πολιτικό χώρο έχει προκαλέσει το ερωτηματολόγιο που έθεσε στη διάθεση των πολιτών ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει συμπεριλάβει ανάμεσα στις ερωτήσεις τόσο την αλλαγή του ονόματος όσο και του λογότυπου, ενώ ζητεί από τους πολίτες να επιλέξουν τον προσδιορισμό του κόμματος στην κεντροαριστερά ή στην αριστερά.

Πηγή: skai.gr

