Κασσελάκης ενόψει Συνεδρίου ΣΥΡΙΖΑ: - Ερωτηματολόγιο με αλλαγές στο λογότυπο και στο όνομα - «Κεντροαριστερά ή αριστερά;»

Ερωτηματολόγιο ενόψει του συνεδρίου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Συζητήσεις τόσο στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και στην ευρύτερο πολιτικό χώρο έχει προκαλέσει το ερωτηματολόγιο που έθεσε στη διάθεση των πολιτών ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει συμπεριλάβει ανάμεσα στις ερωτήσεις τόσο την αλλαγή του ονόματος όσο και του λογότυπου, ενώ ζητεί από τους πολίτες να επιλέξουν τον προσδιορισμό του κόμματος στην κεντροαριστερά ή στην αριστερά.

