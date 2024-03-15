Με έκαναν μέλος του iSyriza εν αγνοία μου, καταγγέλλει η νυν ευρωβουλευτής της ΝΔ Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, που τελικά δεν θα είναι υποψήφια στις κάλπες του Ιουνίου.

«Ο κ. @skasselakis επιμένει να εργαλειοποιεί ένα θέμα που διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές. Η Κυβέρνηση, το κόμμα μου κι εγώ απαντήσαμε με πράξεις. Τώρα ήρθε η ώρα ο κ. Κασσελάκης να μας απαντήσει για το ΠΩΣ με έκανε το δικό του κόμμα μέλος του isyriza εν αγνοία μου. Οφείλει να δώσει πειστικές απαντήσεις στους πολίτες» ανέφερε σε μήνυμά της στο Χ η κ. Ασημακοπούλου.

Απάντηση στην καταγγελία της Άννας Ασημακοπούλου έδωσε ο ιθύνων νους του iSyriza Λευτέρης Κρέτσος. «Η κ. @AnnaAsimakopoul δεν ειναι μέλος στον iSyriza. Κάποιος χρησιμοποίησε το email της για να εγγραφεί, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Μπορεί όμως να αναζητήσει θεσμικά την ip address για να μάθουμε και εμείς ποιος κρύβεται πίσω από την ιστορία. Θα είμαστε στο πλευρό της» αναφέρει χαρακτηριστικά o πρώην υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαντώντας στην κ. Ασημακοπούλου.

Αν δεν πατηθεί ο σύνδεσμος επιβεβαίωσης, δεν γίνεσαι μέλος του iSyriza, ανέφεραν από την Κουμουνδούρου.

