«Εγείρει πολλά ερωτήματα η παραίτηση της κυρίας Ασημακοπούλου και άλλων, στελεχών του υπουργείου Εσωτερικών, για το αδιάβλητο της διαδικασίας και για το πώς λειτουργεί η κυρία Κεραμέως. Δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, αριστεία και διαχειριστική ικανότητα αυτή η κατάσταση», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, στο πλαίσιο μιας σύντομης ομιλίας του στην κεντρική πλατεία της Θήβας, λίγες ώρες πριν παρουσιαστεί στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού.

Με αφορμή τη στράτευσή του, ο Στέφανος Κασσελάκης δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι «είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ για να υπηρετήσω την πατρίδα μου, τη χώρα που αγαπώ, ως ένας απόδημος που έχει επιστρέψει για να προσφέρει στον τόπο του. Είμαι υπερήφανος για τη χώρα μου, αλλά όχι για όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα μου».

Συνεπής με τη δέσμευσή του ότι θα συνεχίσει να προβάλει τις πολιτικές θέσεις και προτάσεις του κόμματος με κάθε ευκαιρία, ο Στέφανος Κασσελάκης αξιοποίησε τον χρόνο που είχε πριν παρουσιαστεί, για να μιλήσει σχετικά με τον νομό Βοιωτίας, έναν νομό «τον οποίο έχει αμελήσει η πολιτεία, ιδίως τον αγροτικό της τομέα, αλλά και τα νοσοκομεία της», όπως είπε. Στη συνέχεια, υπενθύμισε την πρόταση του κόμματος για κατάργηση του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 σεντς ανά κιλοβατώρα και για τη μη ρευστοποίηση της αγροτικής γης, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη ενίσχυσης της τοπικής Γεωπονικής Σχολής.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε επίσης ότι «φτωχοποιείται ο Έλληνας γιατί αποδομείται το Δημόσιο. Το 40%, για παράδειγμα, των δαπανών για την υγεία πηγαίνει στον ιδιωτικό τομέα για να έχουμε απογευματινά χειρουργεία με τιμοκατάλογο, αντί να επενδύσουμε στη δημόσια υγεία». Υπογράμμισε, όμως, πως υπάρχει εναλλακτική λύση: «Χτίζουμε κάθε ημέρα σοβαρές προτάσεις, αρχίζοντας από τη φορολογία που πρέπει να είναι απλή, δίκαιη, σταθερή κι αποδοτική με προοδευτική κλίμακα. Να μειώσουμε τους φόρους και για μεγαλύτερα εισοδήματα από 60.000 ευρώ γιατί θέλουμε ανοιχτές αγορές κι ευημερία σε όλη την κοινωνία για να πατάξουμε τα καρτέλ που ελέγχουν τη χώρα μας».

