Στο στρατόπεδο της Θήβας παρουσιάστηκε στις 16.00 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Λίγο πριν παρουσιαστεί για να εκτίσει τη θητεία του, ο Στέφανος Κασσελάκης απηύθυνε μια ομιλία στους πολίτες της Θήβας στην κεντρική πλατεία. Τον υποδέχθηκαν κάτοικοι της περιοχής και σύλλογοι που του προσέφεραν δώρα. Οι ντόπιοι του φώναζαν «τιμή μας» ενώ του ευχόντουσαν και «καλός πολίτης».

Στην ομιλία του ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρθηκε τόσο στα ζητήματα της περιοχής όπως τα αγροτικά θέματα, αλλά και για το πλαφόν στο ρεύμα, για τη ρύθμιση της αγροτικής γης αλλά και για την υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου. Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν θέλει ειδική μεταχείριση κατά τη διάρκεια της θητείας του υπογραμμίζοντας πως είναι τιμή του να υπηρετήσει για την πατρίδα.

«Ευχαριστώ για την θερμή υποδοχή. Είναι τιμή μου να είμαι εδώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου ως ένας απόδημος που έχει επιστρέψει να προσφέρει στον τόπο του. Εδώ στην Θήβα έζησε και η μητέρα μου ένα μικρό χρονικό διάστημα» και πρόσθεσε για τα αγροτικά: «Έχουμε ανακοινώσει μέτρα για τα αγροτικά που είναι αυτονόητα για εμάς. Να υπάρχει μια ρύθμιση για την αγροτική γη σε μια περίοδο που η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα μαίνεται. Υπάρχει μια γεωπονική σχολή εδώ επίσης που πρέπει να ενισχυθεί» επισήμανε.

Σχετικά με την υπόθεση της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου είπε: «Και τι κάνει η κυβέρνηση με τους απόδημους, θέλει τι ψήφο τους, δεν τους αφήνει να επιστρέψουν στην ενεργή πολιτική σκηνή της Ελλάδα και διαρρέει και τα email τους ψηφοθηρικά. Και αυτό που έχει γίνει αυτή την στιγμή με την παραίτηση της κυρίας Ασημακοπούλου από το ευρωψηφοδέλτιο καθώς και άλλων στελεχών στο υπουργείο Εσωτερικών εγείρει πολλά ερωτήματα για το αδιάβλητο της διαδικασίας και κυρίως με το πώς λειτουργεί το υπουργείο Εσωτερικών και η κυρίως Κεραμέως. Δεν εμπνέει εμπιστοσύνη και αριστεία και διαχειριστική ικανότητα αυτή η κατάσταση».

Ανάμεσα στον κόσμο που βρέθηκε για να υποδεχθεί τον Κασσελάκη βρέθηκε και ένα μικρό κορίτσι έξι ετών που έκλαιγε στα χέρια του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα ο Κασσελάκης είπε στην μικρή να συναντηθούν ξανά στο πρώτο του επισκεπτήριο.

Στην Θήβα βρίσκεται και ο πατέρας του Στέφανου Κασσελάκη για να συνοδεύσει τον γιο του στο στρατόπεδο για την σύντομη θητεία του.

Μάλιστα, ο Στέφανος Κασσελάκης μόλις έφτασε στη Θήβα έσπευσε να αγοράσει φακούς επαφής.

