Στον ΣΥΡΙΖΑ όλο το τελευταίο διάστημα πνέει ένας «ούριος άνεμος» με βάση τα νέα δημοσκοπικά δεδομένα, αλλά και τις μετρήσεις που έχουν στο συρτάρι τους οι επιτελείς της Κουμουνδούρου. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο «εχθρός» είναι το ΠΑΣΟΚ, όμως ο Στέφανος Κασσελάκης με τη συνέντευξη που παραχώρησε στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ και τη Σία Κοσιώνη έβαλε στο πολιτικό τραπέζι ακόμα δυο στοιχεία στην πορεία προς τις κάλπες:

Ο πήχυς των ευρωεκλογών να είναι άνω του 17%. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για τη συσπείρωση του κόμματος που φτάνει πλέον σε καλά επίπεδα και συνεπώς αναζητεί μια επιπλέον ώθηση προκειμένου να προσεγγίσει τα επίπεδα του καλοκαιριού. Το κόμμα πέρασε από «συμπληγάδες» από τον Ιούνιο και μετά και είναι φυσικό στην Κουμουνδούρου να εμφανίζονται προσγειωμένοι. Είναι αρκετοί που πιστεύουν πως πιο ρεαλιστικό θα ήταν ένα ποσοστό κοντά στο 15% , παρόλα αυτά ελπίζουν για κάτι παραπάνω. Μεγάλο ρόλο παίζει ο κόσμος που τελικά θα προσέλθει στα παραβάν. Είναι σαφές πως η δεύτερη θέση είναι αδιαπραγμάτευτη. Οι καλές ειδήσεις είναι πως στην αξιωματική αντιπολίτευση δεν υπάρχουν «γκρίνιες» και η εσωστρέφεια τελείωσε από το συνέδριο και μετά.

Το σίγουρο είναι πως από εδώ και στο εξής ο Στέφανος Κασσελάκης θα συνεχίζει να τραβά το «χαρτί» των πρόωρων εκλογών. Από τη στιγμή που βγήκε δεν γίνεται να μαζευτεί. Πιστεύουν πως είναι η σωστή στρατηγική, καθώς ο πρόεδρος δείχνει πως δε φοβάται την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Μπορεί ο κ.Κασσελάκης να αρνείται πως στόχος του είναι να μπει στη Βουλή ωστόσο όλοι συνειδητοποιούν ότι τρία χρόνια εκτός Κοινοβουλίου είναι πολλά και η απουσία θα φανεί. Γρήγορες ή διπλές κάλπες τον Ιούνιο θα σήμαινε προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία με λίστα. Και επειδή από το ψηφοδέλτιο Επικρατείας «φως» για τη Βουλή δεν υπάρχει, μέσω αυτής της οδού μπορεί να φτιάξει μια κοινοβουλευτική ομάδα πιο πολύ στα «μέτρα του», αλλά και ο ίδιος να βρεθεί ανάμεσα στους «300».

Στην τριήμερη πρόταση δυσπιστίας η Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως ο Νίκος Ανδρουλάκης εκμεταλλεύτηκε το γεγονός πως δεν ήταν παρών. Μπορεί η παρουσία του Σωκράτη Φάμελλου να ήταν υπέρ του δέοντος επαρκής, όμως ένα κόμμα οφείλει να εκπροσωπείται από τον αρχηγό του.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ ο Στέφανος Κασσελάκης τοποθέτησε τον ΣΥΡΙΖΑ στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Είναι ακόμα ένα σημείο για το οποίο έχουν ειπωθεί πολλά από την Κουμουνδούρου και τη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς το κέντρο αποτελεί την «πολύφερνη νύφη» με τα δυο κόμματα να επιθυμούν να κόψουν «πόντους» από τη γαλάζια παράταξη που κυριαρχεί από το 2019 και μετά. Το εγχείρημα δεν είναι εύκολο αφού η Νέα Δημοκρατία με το αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας ζητεί να λάβει ένα καλό ποσοστό που δεν θα προκαλέσει τριγμούς στο πλαίσιο που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Περιλαμβάνει την εξάντληση της τετραετίας με αρκετά καλές παροχές που θα βασίζονται στους ρυθμούς της ανάπτυξης και τον σεβασμό στη δημοσιονομική πειθαρχία.

