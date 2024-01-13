«Η Αριστερά ξέρει να αγωνίζεται και όχι να κρύβεται,» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.

Απευθύνθηκε στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λέγοντας: «Ποιος εδώ μέσα διαφωνεί ένα ομόφυλο ζευγάρι να έχει δικαίωμα στο γάμο και στην τεκνοθεσία; Για εμάς τα ζητήματα των δικαιωμάτων δεν είναι ζητήματα αρχηγισμού και πειθαρχίας, είναι ζητήματα ταυτοτικά. Αν όχι η Αριστερά ποιος; Η Αριστερά ξέρει να αγωνίζεται και όχι να κρύβεται. Θα υπερψηφίσουμε κάθε βήμα στην πρόοδο και θα περιμένουμε από τον δήθεν προοδευτικό κ. Ανδρουλάκη να κάνει το ίδιο».

Ο κ. Κασσελάκης αναφέρθηκε γενικότερα στα δικαιώματα ρωτώντας: «Ποιος διαφωνεί μία γυναίκα που δέχεται παρενόχληση στον χώρο εργασίας να μπορεί να το καταγγείλει δίχως τον φόβο των αντιποίνων;».

Συνέχισε λέγοντας ότι «μετά από πολλές κωλοτούμπες ο κ. Μητσοτάκης», λέει ότι θα φέρει το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και πρόσθεσε «άντε να το δούμε». Είπε ακόμη: «Επαναφέραμε την πρόταση νόμου για τον γάμο και την τεκνοθεσία ομόφυλων ζευγαριών. Χάρη στη δική μας πίεση ο κ. Μητσοτάκης θα αναγκαστεί να ξεπαγώσει τη νομοθετική του πρωτοβουλία και με τη δική μας ψήφο θα περάσει αν έρθει στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία αδυνατεί να ξεπεράσει οπισθοδρομικές αγκυλώσεις και εξαρτήσεις και η πολιτική δειλία του πρωθυπουργού τον ωθεί σε κουτοπονηριές με την ενθάρρυνση της αποχής των βουλευτών του». Και πρόσθεσε με χιούμορ «θα φθάσω να συμφωνήσω με τον κ. Σαμαρά, πώς γίνεται εμείς που ζητάμε από τους πολίτες να συμμετέχουν να ζητάμε από τους βουλευτές να απέχουν».

Την πρωτοχρονιάτικη πίττα του έκοψε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατά τη διάρκεια των εργασιών της Κεντρικής Επιτροπής. Το φλουρί έπεσε στο μέλος της ΚΕ Γιάννη Βουλγαράκη με το οποίο κέρδισε ένα τριήμερο ταξίδι στην Ρώμη.

Αναλυτικά η ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη στην ΚΕ:

«Ποιος εδώ μέσα διαφωνεί ότι αν μια γυναίκα υποστεί σεξισμό, διάκριση στον χώρο εργασίας, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία χωρίς αντίποινα; Υπάρχει κανείς εδώ μέσα που διαφωνεί με αυτό; Να σηκωθεί.



Ποιος εδώ μέσα διαφωνεί μ’ ένα ζευγάρι ομόφυλο να έχει τη δυνατότητα στον πολιτικό γάμο; Υπάρχει κανείς; Να σηκωθεί.

Και ποιος εδώ μέσα διαφωνεί ένα ομόφυλο ζευγάρι να έχει δικαίωμα στην τεκνοθεσία και την υιοθεσία; Αν υπάρχει κανείς, να σηκωθεί.



Ξέρετε, για μας δεν είναι αυτό το ζήτημα και όλα τα δικαιώματα ζήτημα αρχηγισμού ή πειθαρχίας, είναι ζητήματα ταυτοτικά. Αν όχι η Αριστερά, ποιος; Η Αριστερά στα βουνά ξέρει να αγωνίζεται, όχι να κρύβεται. Και αυτό θα κάνουμε.



Διότι υπάρχει μια σωστή μεριά της ιστορίας. Κι εμείς με υπερηφάνεια θα υπερψηφίσουμε κάθε βήμα στην κοινωνική πρόοδο. Και ας δούμε και τον κ. Ανδρουλάκη να κάνει το ίδιο στο κόμμα του, το δήθεν προοδευτικό ΠΑΣΟΚ. Να το δούμε και εκεί.



Για να μη σχολιάσω το περιτύλιγμα προοδευτισμού που προσπαθεί η εκσυγχρονιστική πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας να επιβάλει στο ΛΑΟΣ που τη διοικεί εσωτερικά. Αυτά τα ξέρουν όλοι. Και έχει έρθει ο καιρός, εμείς με τις αξίες μας, ναι, να σταθούμε για τα δικαιώματα όλων των συμπολιτών μας. Αλλά και να δώσουμε τη λύση για ένα μεγάλο, παρεμβατικό, αποδοτικό κράτος που θα λύσει τις κοινωνικές ανισότητες, τη δεξιά πολιτική που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, που ταλανίζουν την κοινωνία μας.



Η πολιτική συγκυρία των τελευταίων ημερών δείχνει πως ο κ. Μητσοτάκης στηρίζεται σε μέτρα, ακόμα και απόπειρες μεταρρυθμίσεων, τουλάχιστον κατόπιν δικών μας στοχευμένων αντιπολιτευτικών παρεμβάσεων. Η δημόσια πίεση που ασκούμε γίνεται αισθητή, θέτει προκλήσεις στις οποίες καλείται να απαντήσει η κυβέρνηση. Το ζήτημα που ανέφερα για την ισότητα στον γάμο είναι μια τέτοια πρόκληση που, μετά από πέντε κωλοτούμπες, τελικά είναι να φέρει κάποτε μια λέξη γι` αυτό το νομοσχέδιο το πολυδιαφημισμένο. Άντε να τη δούμε επιτέλους! Άντε τη δούμε.



Θέλουμε να αντιπολιτευόμαστε απέναντι στις ολέθριες επιλογές της κυβέρνησης που διαιωνίζουν τις διαχρονικές κακοδαιμονίες της χώρας μας και γονατίζουν τους πιο ευάλωτους. Επιδιώκουμε όμως και να καταθέσουμε προτάσεις, που θα θέτουν την ατζέντα, θα πιέζουν και θα εκθέτουν την κυβέρνηση.



Καταθέσαμε προτάσεις για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας. Θα είναι προτάσεις που θα δημιουργήσουν ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις και θα μεταθέσουν την ευθύνη στις Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες για τον έλεγχο των γηπέδων. Ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία με προτάσεις, υιοθετώντας τις προτάσεις μας. Πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα στη Ευρώπη, πλέον, που έχουμε τόσα πολλά περιστατικά θανάσιμης αθλητικής βίας. Είναι αδιανόητο να σκοτώνονται νέα παιδιά, φίλαθλοι ή αστυνομικοί να ρισκάρουν τη ζωή τους, όσοι πηγαίνουν ακόμα και σε αγώνες βόλεϊ. Δεν είναι αυτό μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα.



Η κυβέρνηση, όμως, αρκείται σε αποπομπές και στο rotation υπουργών, επειδή αδυνατεί να συγκρουσθεί με ισχυρά συμφέροντα και αθλητικούς παράγοντες. Εύχομαι ο νέος υπουργός, να μη χρειαστεί δέκα μέρες να ψάχνει πρίζες και πάλι.



Προτείναμε τη θέσπιση ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής βρεφικού γάλακτος, το θυμάστε, το αναδείξαμε εμείς αυτό το ζήτημα. Και θα προχωρήσουμε σε σχετική καμπάνια και σε συγκεκριμένες κοστολογημένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Της “εισαγόμενης ακρίβειας”, όπως μας παραμύθιαζε ο πρωθυπουργός, για να προστατεύσει και να νομιμοποιήσει τα εγχώρια καρτέλ που τον υποστηρίζουν. Όπως είπα και στη συνέντευξή μου στο STAR, δείτε την παρουσίαση του προεκλογικού του προγράμματος. Έλεγε ξεκάθαρα για “εισαγόμενη ακρίβεια”. Και τώρα αποκαλεί τη χώρα που διοικούσε τόσα χρόνια “Μπανανία”. Είναι δική του ανικανότητα να ελέγξει την αισχροκέρδεια των μεγάλων ομίλων που συνθλίβει την ελληνική κοινωνία.



Θα κινητοποιηθούμε για το στεγαστικό πρόβλημα που γονατίζει τα νοικοκυριά και κυρίως τους νέους, τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, τα νέα ζευγάρια που αδυνατούν να σχεδιάσουν και να ονειρευτούν το μέλλον τους. Θα πω πάνω σ’ αυτό το ζήτημα ότι σε μια βόλτα που έκανα με τη Σχεδία στο κέντρο της Αθήνας, είδα μια θλιβερή κατάσταση για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Πιστεύω ότι εμείς, ως κυβέρνηση, πρέπει να θέσουμε ως εθνικό στόχο την εξάλειψη της αστεγίας στη χώρα μας.



Όπως είπα, επαναφέραμε την πρόταση νόμου για τον γάμο, την τεκνοθεσία ομόφυλων ζευγαριών. Και ήταν χάρις στη δική μας πίεση που ο κ. Μητσοτάκης θα αναγκαστεί να ξεπαγώσει τη νομοθετική του πρωτοβουλία και θα είναι με τη δική μας ψήφο που θα περάσει, εάν έρθει στη Βουλή.



Η Νέα Δημοκρατία αδυνατεί να ξεπεράσει οπισθοδρομικές αγκυλώσεις και εξαρτήσεις. Και η πολιτική δειλία του πρωθυπουργού τον ωθεί σε κουτοπονηριές, με την ενθάρρυνση της αποχής των βουλευτών του. Έχω φτάσει στο σημείο να συμφωνώ με τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς είναι δυνατό να λέει στους ψηφοφόρους «ελάτε να ψηφίσετε» και στους βουλευτές του «απόσχετε»; Να τους χαίρεστε κ. Μητσοτάκη...

Να ξέρετε ότι εγώ είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για τους 36 βουλευτές μας, για τον καθένα ξεχωριστά. Πάρα πολύ υπερήφανος και για τους δύο ευρωβουλευτές μας. Και σας ευχαριστώ που είστε εδώ ακόμα, μετά από όσα έχει αντέξει το κόμμα μας τους τελευταίους μήνες. Σας ευχαριστώ ολόψυχα, τον καθέναν ξεχωριστά.

Τα μέτρα και οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης είναι όλα too little too late, όταν δεν είναι ανοιχτή κοροϊδία στον πληθυσμό της χώρας, όπως είναι βέβαια και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που παρουσίασαν.

Σ’ εμάς θα αναθέσει ο ελληνικός λαός να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις της κοινωνικής δικαιοσύνης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς είμαστε η παράταξη της κοινωνικής προόδου και των ρήξεων με τον αναχρονισμό και τα κατεστημένα συμφέροντα.

Θα ξεδιπλώσουμε στο προσεχές διάστημα μια δέσμη προτάσεων για όλα τα παραπάνω: για την ακρίβεια, τη στέγαση αλλά και τα κόκκινα δάνεια, που οδηγούν στην ασφυξία ζωτικές δυνάμεις της κοινωνίας μας και τροφοδοτούν παρασιτικά συμφέροντα.



Θα μιλήσουμε για ένα νέο φορολογικό πλαίσιο αλλά και τις μεταρρυθμίσεις στο κράτος. Για ένα νέο παρεμβατικό και αποδοτικό κράτος που δεν θα καταπνίγει ευκαιρίες και φιλοδοξίες, αλλά θα αξιοποιεί ταλέντα και θα πλαισιώνει τον πιο δημιουργικό μας εαυτό. Αυτός είναι ο ρόλος ενός αποδοτικού, ανθρωποκεντρικού κράτους.



Η υπευθυνότητα είναι η πυξίδα μας και στα κοινωνικά αλλά και στα εθνικά, όπως έδειξε η στάση μας στα ελληνοτουρκικά, στον προϋπολογισμό της Άμυνας, στην επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Χωρίς πατριδοκαπηλία, χωρίς εθνικιστικές κορώνες, όπως κάνουν οι άλλοι. Γιατί εμείς είμαστε υπεύθυνη αντιπολίτευση. Εμείς είμαστε η σύγχρονη, πατριωτική Αριστερά και είμαστε υπερήφανοι γι` αυτό.



Από την άλλη ο δυναμισμός των παρεμβάσεών μας, η θαρραλέα και ρηξικέλευθη αναμέτρηση με τα μεγάλα προβλήματα των πολιτών είναι κεντρική γραμμή. Με το διαρκές κίνητρο της πολιτικής δράσης, την οποία πρέπει να την κάνουμε με επαγγελματισμό, τεκμηρίωση και συστηματική δουλειά.



Για την επιστολική ψήφο θα τοποθετηθούμε άμεσα. Έχουμε πει πως αν καλυφθούν πλήρως τα ζητήματα της διαφάνειας και του αδιάβλητου της ψήφου, θα ταχθούμε υπέρ. Θέλουμε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οι Έλληνες πολίτες να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία με επιστολική ψήφο. Και το θέλουμε ιδιαίτερα για τους εποχικούς εργαζόμενους, για τους φοιτητές και τους ανθρώπους με δυσκολία μετακίνησης.



Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια: Μας λένε για το brain-drain αυτοί που κουρεύουν τα εργασιακά δικαιώματα των νέων, που τους καταδικάζουν σε αγώνα για επιβίωση σε συνθήκες εκτόξευσης τιμών και ενοικίων, σε δουλειές με χαμηλούς μισθούς και σε εργοδοτική αυθαιρεσία. Αυτά προκαλούν τη φυγή των νέων, αυτές οι πολιτικές προκαλούν τη φυγή των νέων. Αυτά πρέπει να αρθούν για να επιστρέψουν. Τόσο δύσκολο είναι να το καταλάβουν; Μηχανεύονται νομικές ακροβασίες για να προσπεράσουν την καραμπινάτη αντισυνταγματικότητα. Μας παραμυθιάζουν με το Χάρβαρντ παρ` ότι ξέρουν ότι στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τα μεγάλα ποιοτικά ιδιωτικά ιδρύματα και πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών. Το γνωρίζουν.



Για άλλη μια φορά σας λένε ψέματα. Αυτό που τους ενδιαφέρει, όπως έδειξε η ελάχιστη βάση εισαγωγής, είναι η πελατεία για τα κολλέγια των φίλων της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε αποφασίσει, αν θυμάστε, την ίδρυση Νομικής στην Πάτρα. Διονύση, μπορεί να το θυμάσαι αυτό. Και την ακύρωσαν επειδή είχαμε πολλές Νομικές. Θυμάστε; Τώρα θα επιτρέψουν την ίδρυση πολλών ιδιωτικών Νομικών -και στην Πάτρα και όπου θέλουν- να είστε σίγουροι γι` αυτό. Γιατί η πραγματική τους επιδίωξη είναι να περικόψουν τα κονδύλια για τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως ήδη κάνουν συστηματικά, διότι έτσι θα διαφημίζουν τους δημοσιονομικούς τους στόχους στην Ευρώπη, εναντίον του Δημοσίου που επιτρέπει κοινωνική ανέλιξη στην κοινωνία μας.



Θέλουν να λιγοστέψουν τους φοιτητές των δημόσιων πανεπιστημίων, ιδίως των περιφερειακών, για να μπορούν ευκολότερα να περικόψουν κι άλλο τη χρηματοδότησή τους. Θα εκμεταλλευτούν δηλαδή την εκτόξευση της στεγαστικής δαπάνης και του κόστους ζωής κάθε φοιτητή που σπουδάζει μακριά από το σπίτι του, και αντί να κάνουν κάτι γι` αυτό, θα παρουσιάσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, πρώην Κολέγια, σαν ελκυστικότερη λύση, σαν φτηνότερη λύση για τις οικογένειες που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές των παιδιών τους σε άλλη πόλη. Τόσο είναι το θράσος τους. Νομίζουν ότι μας κοροϊδεύουν.



Μέχρι τον τελικό στόχο βέβαια που θα είναι… ξέρετε ποιος θα είναι: θα είναι δίδακτρα και στα δημόσια πανεπιστήμια -εκεί θα καταλήξουμε!- δήθεν για να μπορούν να αναβαθμίσουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες τους.



Το ΠΑΣΟΚ τάσσεται υπέρ, αρκεί να μπουν αυστηρές προϋποθέσεις για την ποιότητά τους. Μα αν μπορούν πραγματικά αυστηρές προϋποθέσεις για την ποιότητά τους, δηλαδή τέτοιες που θα κάνουν τα ιδιωτικά ισάξια των δημοσίων, θα γίνουν ασύμφορα. Ποιος επιχειρηματίας θα πληρώνει καθηγητές για να κάνουν έρευνα, για να έχουν χρόνο να μελετούν και να δημοσιεύουν; Ξέρουμε ποιες απόψεις και συμφέροντα θα επικρατήσουν τελικά, τόσο στον τελικό νόμο όσο και στις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και εγκυκλίους. Γιατί έτσι αρχίζει, δεν σταματάει εκεί.



Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: θέλουμε ποιοτική ανώτατη εκπαίδευση, όπως στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, με καλά χρηματοδοτημένα πανεπιστήμια, που θα μπορούν να συνεργάζονται ισότιμα με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια, σε μεταπτυχιακά και σε έρευνα. Αυτό θέλουμε. Και γι` αυτό θα αντιταχτούμε σε κολλέγια-σούπερ μάρκετ πτυχίων για τα παιδιά των μικρομεσαίων και των μεσαίων στρωμάτων, που δεν έχουν χρήματα για να πάνε στο εξωτερικό.



Αντίθετα, το καλό δημόσιο πανεπιστήμιο είναι αυτό που πρέπει να προσφέρεται ως επιλογή για όλες τις οικογένειες. Πρέπει να αυξήσουμε και όχι να μειώσουμε τον αριθμό των φοιτητών. Να αυξήσουμε τα ελκυστικά προγράμματα σπουδών, προγράμματα σπουδών που θα ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και τις φιλοδοξίες και τα ενδιαφέροντα των νέων.



Να εργαστούμε για τη διευκόλυνση της φοίτησης σε ισχυρά αναβαθμισμένα περιφερειακά πανεπιστήμια, που θα αποτελούν εστίες ανάπτυξης, αριστείας και κοινωνικής προόδου για όλη την ελληνική Περιφέρεια.



Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες το Κόμμα μας προχωράει σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουμε θέσει, και αυτό είναι ένα βήμα μπροστά για εμάς. Πρώτον, έχουμε έτοιμο κείμενο θέσεων για το Συνέδριο στην ώρα του. Δεύτερον, ετοιμάζουμε τη διακήρυξή μας για τις ευρωεκλογές, που θα παρουσιάσουμε και θα εγκρίνουμε στο Συνέδριο.



Η διακήρυξη θα επαναεπιβεβαιώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η ηγέτιδα δύναμη της ευρωπαϊκής Αριστεράς και ως τέτοια θα ηγηθεί του αγώνα για την ενίσχυση των αριστερών δυνάμεων στις ευρωεκλογές, αλλά και του αγώνα για τη μεγαλύτερη δυνατή ενότητα όλων των προοδευτικών δυνάμεων: Αριστεράς, Σοσιαλιστών και Πρασίνων.



Θέλω να ξεκαθαρίσω όμως ότι το ότι υπάρχουν γνώμες πάνω στη θέση μας στην Ευρώπη, είναι ένα θετικό πολιτικό ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητηθεί στα συλλογικά όργανα με τον σεβασμό που διέπει η κουλτούρα του Κόμματός μας. Δεν είναι κακό να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Ο σκοπός μας είναι ο ίδιος: θέλουμε το καλύτερο της κοινωνίας, να δώσουμε φωνή στους αδύναμους συμπολίτες μας, να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να έχουμε ένα παρεμβατικό κράτος που θα λύσει τα προβλήματα της κοινωνίας. Αυτή πρέπει να είναι η πυξίδα μας.



Τρίτον, προχωράνε και τα think tanks. Βρισκόμαστε στο στάδιο της τελικής επιλογής και θα ανακοινωθεί άμεσα η σύνθεση και η έναρξη λειτουργίας τους. Θέλουμε να διαμορφώσουμε και να τεκμηριώσουμε σύγχρονες αριστερές θέσεις για όλα τα φλέγοντα ζητήματα: στην παιδεία, στις ανισότητες, στην τεχνολογία, στη μετανάστευση, στην κλιματική κρίση, στη δίκαιη ανάπτυξη και ενίσχυση της εργασίας, στη μεταρρύθμιση του κράτους. Θέσεις που θα μπολιάσουν και την ευρωπαϊκή Αριστερά, η οποία έχει ανάγκη την ηγετικότητά μας, έτσι ώστε να μπορεί να της δώσουν έναν ισχυρό ρόλο στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και να αμφισβητήσουν τη διαρκή άνοδο των ιδεών της ευρωπαϊκής Ακροδεξιάς. Είναι θέσεις που θα απαντούν στις πολλαπλές κρίσεις της Ευρώπης και στις αποτυχίες της ευρωπαϊκής ηγεσίας των συντηρητικών δυνάμεων, που την αποτελούν.



Έτσι θα δουλεύουμε από εδώ και πέρα σε όλες τις δομές μας: από τη βάση έως την κορυφή, από την κορυφή έως τη βάση. Με ανταλλαγή και σύνθεση ιδεών, με ευρύτατες συναινέσεις και αποτελεσματικότητα, με μετρήσιμα αποτελέσματα. Με πρωτοβουλίες και δράσεις που ενδεχομένως ξενίζουν, είναι καινοφανείς στην ελληνική πολιτική σκηνή, πολύ περισσότερο στη δική μας Αριστερά, συμβάλλουν όμως στην πολιτική αποτελεσματικότητα και στην ενδυνάμωση των συντροφικών μας σχέσεων.



Γιατί ξέρετε κάτι; Η κοινωνία βασίζεται σε εμάς, δεν είναι θεωρητικές οι ασκήσεις που κάνουμε. Βασίζεται σε εμάς. Οι ζωές αυτού του τόπου βασίζονται σε εμάς και στη σοβαρότητά μας και στην αποτελεσματικότητά μας και στις προτάσεις νόμων μας και στην αυτοοργάνωση όλων των μελών του Κόμματός. Δεν υπάρχει χώρος για μικρό-παιχνίδια. Η κοινωνία βασίζεται σε εμάς!



Κλείνοντας, επιτρέψτε μου μια ειδική μνεία στην επίσκεψή μας στην Κωνσταντινούπολη. Το ελληνικό κράτος δυστυχώς έχει ξεχασμένη την ελληνική μειονότητα. Η μοναδική ομογενειακή μειονότητα που περιγράφεται σε διεθνή Συνθήκη, παλεύει μόνη της για την επιβίωσή της. Παλεύει μόνη της για τη διεκδίκηση αυτονόητων αιτημάτων.

Θα σταθώ μόνο σε ένα παράδειγμα που με ενόχλησε πάρα πολύ. Είχα την τιμή να επισκεφθώ τη Μεγάλη του Γένους Σχολή, που λειτουργεί από το 1454. Η βιβλιοθήκη της αποτελεί ένα κομμάτι όχι μόνο της ρωμαίικης, αλλά της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς. Και δεν έχει βρεθεί κανείς, τόσα χρόνια, να διαθέσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να διασωθεί αυτή η βιβλιοθήκη από την υγρασία και τους μικρό-οργανισμούς.



Τόσο είναι το ενδιαφέρον της πολιτείας γι` αυτό τον σημαντικό πυρήνα του Ελληνισμού. Κρίμα! Και αφού δεν μπορεί η κυβέρνηση, θα αναλάβουμε εμείς πρωτοβουλίες για την πολύπλευρη στήριξη των Ρωμιών αδελφών μας.



Προχωράμε! Προχωράμε λοιπόν στο Συνέδριό μας με αισιοδοξία και με νέα πνοή. Με τα περιφερειακά μας Συνέδρια θα βρεθούμε παντού, σε κάθε γωνιά της χώρας για να ανοίξουμε ξανά τον διάλογο με την κοινωνική πλειοψηφία. Θέλω κάθε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής να δώσει τον καλύτερό του εαυτό σε αυτόν τον αγώνα, για να καταφέρουμε να κάνουμε ένα Συνέδριο ανοιχτό στην κοινωνία, εμπλουτισμένο με το οξυγόνο των ανθρώπων που θέλουμε να εκπροσωπήσουμε.



Ένα Συνέδριο μαζικό, που θα σημάνει την αντεπίθεση του ανασυγκροτημένου ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.



Πάμε μπροστά ! Θα πάμε καλά!



Ευχαριστώ πολύ».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

