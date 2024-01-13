Την πρότασή του για την στροφή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς Κεντροαριστερά και την ένταξη του κόμματος στην ομάδα των ευρωσοσιαλιστών κατόπιν δημοψηφίσματος, ανέπτυξε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή ο Γιάννης Ραγκούσης.

Για την στροφή προς Κεντροαριστερά σημείωσε: «Ουσιαστικά σημαίνει να ξανασυστηθούμε πολιτικά και προγραμματικά στις δυνάμεις της εργασίας, στη μεσαία τάξη, στους Έλληνες που παράγουν και δημιουργούν, στην καινοτόμο κι εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, στη νέα γενιά».

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Επίσης, στροφή προς Κεντροαριστερά σημαίνει εναρμόνιση του κόμματος με τα μέλη, αλλά κυρίως με την πλειοψηφία των προοδευτικών πολιτών, που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροαριστεροί, και οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις διπλές εκλογές 2023».

Ακολούθως αναφέρθηκε στην κοινή πρότασή του με τους Θανάση Θεοχαρόπουλο και Κώστα Ζαχαριάδη να ενταχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην ευρωπαϊκή ομάδα των σοσιαλιστών: «Η επιλογή για την ευρωομάδα που θα συμμετέχουμε, σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλογή για το ποιοι είμαστε και τι πιστεύουμε. Δεν είναι ταυτοτική επιλογή. Είναι επιλογή για το, σε ποιο πεδίο θα δώσουμε τις μάχες για την Ευρώπη που θέλουμε.

Θα δώσουμε τη μάχη των ιδεών μας - των δικών μας ιδεών - στο μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των ευρωσοσιαλιστών ή όχι.

Και σε αυτό το σημείο να πω ότι πράγματι πρόκειται για ένα κατ' εξοχήν θέμα περιωπής δημοψηφίσματος. Ειδικά σε ένα κόμμα που θέλει να αυτοπροσδιορίζεται ως κόμμα μελών».

Αναφέρθηκε και στην «πρόσφατη, δυσάρεστη και άδικη για όλους μας, δημόσια συζήτηση για τα οικονομικά του κόμματος», λέγοντας: «Με δεδομένο ότι η κρατική χρηματοδότηση προς όλα τα κόμματα είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, φυσικών και νομικών προσώπων. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα για την επέκταση της «Δι@ύγειας», του Νόμου 3861 στα κόμματα, καθώς και στα δάνεια των πολιτικών προσώπων, ιδίως των μελών της κυβέρνησης. Προτείνω λοιπόν το κόμμα μας να πάρει την πολιτική πρωτοβουλία με συγκεκριμένη πρόταση νόμου και να εισηγηθεί την επέκταση της εφαρμογής της «Δι@ύγειας» στα κόμματα. Και τότε να δούμε τα αντανακλαστικά της ΝΔ και του κάθε Άδωνι Γεωργιάδη".

Εσωκομματικό δημοψήφισμα για την ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών πρότεινε στην ομιλία του στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος.

Αναπτύσσοντας την πρόταση που κατέθεσε από κοινού με τους Κώστα Ζαχαριάδη και Γιάννη Ραγκούση ανέφερε: «Δημοψήφισμα για να πάρουμε την μεγάλη απόφαση. Ο λόγος στα μέλη. Για μια μεγάλη Κεντροαριστερά. Και για να αποδείξουμε ότι είμαστε κόμμα των μελών».

Ακολούθως εξήγησε: «Στόχος μας είναι ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία. Ένα μεγάλο προοδευτικό κόμμα από την Αριστερά έως το προοδευτικό Κέντρο. Με στρατηγικό αντίπαλο τη ΝΔ και τις συντηρητικές πολιτικές. Χωρίς ανασφάλειες και φοβίες οφείλουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί τώρα; Γιατί αν δεν το συζητήσουμε τώρα με μια κυρίαρχη ΝΔ και με ποσοστά κάτω από 20% πότε; Γιατί αν όχι πριν από το Συνέδριο και τις ευρωεκλογές πότε θα το αποφασίσουμε μετά;».

Απάντησε και στο ερώτημα «γιατί δημόσια η συζήτηση» λέγοντας: «Μα το καταθέσαμε στα όργανα και το συζητάμε και δημόσια. Γιατί μια τέτοια συζήτηση για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορεί παρά να αφορά την κοινωνία».

Για την αντίδραση που υπήρξε στην πρόταση των τριών ανέφερε: «Οφείλουμε πλέον να σεβόμαστε όλοι τις αποφάσεις της πλειοψηφίας, εμείς τις σεβόμαστε και θα τις σεβαστούμε. Αλλά ένας ευρωβουλευτής μας είπε δημόσια ότι ο ίδιος αν αποφασισθεί κάτι άλλο δεν θα το σεβαστεί και θα φύγει. Και είπε όσοι πιστεύουν αυτά να πάνε στο ΠΑΣΟΚ. Μα είναι δυνατόν, με αυτόν τον τρόπο διώχνει από τον ΣΥΡΙΖΑ όλο τον προοδευτικό κόσμο και του λέει να φύγει. Είναι δυνατόν; Εμείς καλούμε όλο τον προοδευτικό κόσμο να κάνουμε την μεγάλη Προοδευτική παράταξη υπηρετώντας τις αρχές και τις αξίες της Αριστεράς».

Τέλος σημείωσε: «Η στάση του προέδρου Στέφανου Κασσελάκη σήμερα είναι θετική καθώς καλωσόρισε την πρόταση για διάλογο ενόψει του Συνεδρίου. Αντίθετα σε όσους λέγανε ότι το θέμα έχει λήξει. Για αυτό προτείνουμε σήμερα και Δημοψήφισμα μεταξύ των μελών και φίλων όπως προβλέπει και το καταστατικό μας και καθώς θέλουμε να γίνει στην πράξη και το κόμμα μελών και όσα λέει ο Στέφανος Κασσελάκης. Να δώσουμε τον λόγο στα μέλη. Και στο Συνέδριο και με δημοψήφισμα λοιπόν. Τέλος εμείς που λέμε Κεντροαριστερά λέμε αυτό να γίνει στη βάση των αρχών και αξιών της Αριστεράς. Για αυτό υποστηρίζουμε την ψήφιση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και στεκόμαστε απέναντι στην εργαλειοποίηση που επιχείρησε το ΠΑΣΟΚ και όποιος άλλος.



