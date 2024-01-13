«Η απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου που καταδικάζει τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, τους Ηλία και Λεωνίδα Παπαδόπουλο και τον Αντώνη Μαυρομάτη για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις ενάντια στους πλειστηριασμούς το 2018 είναι απαράδεκτη, επικίνδυνη και στόχο έχει τον εκφοβισμό σε μια περίοδο που προχωράει νέος γύρος πλειστηριασμών λαϊκών κατοικιών, ενώ ταυτόχρονα δυναμώνουν οι κινητοποιήσεις, η αντίσταση, η αλληλεγγύη» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του και προσθέτει: «Αποδεικνύεται εν προκειμένω "η συνέχεια του κράτους", αφού η μια μετά την άλλη οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ διαμόρφωσαν ένα αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο για να μπορούν τα "κοράκια" ανενόχλητα να βγάζουν στο σφυρί τη λαϊκή περιουσία».

«Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Ο αγώνας και η αλληλεγγύη ενάντια στους πλειστηριασμούς, τις τράπεζες και τα "κοράκια" θα συνεχιστεί και θα δυναμώσει» τονίζει, καταλήγοντας, το σχόλιο του κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

