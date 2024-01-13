Συνέντευξη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στάση της Ελλάδας απέναντι σε αυτές παραχώρησε ο ΥΠΕΞ, Γιώργο Γεραπετρίτης, στο Al Arabiya.

Ο Ελληνας ΥΠΕΞ δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή, ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Γάζα, υπάρχουν δύο περιφερειακά προβλήματα. Το ένα προέρχεται από το βόρειο τμήμα του Ισραήλ και την εμπλοκή της Χεζμπολάχ και το άλλο από τους Χούθι, στην Ερυθρά Θάλασσα, εξαιτίας των οποίων «υπάρχει σημαντική ανησυχία».

Συνέντευξη ΥΠΕΞ, Γιώργου Γεραπετρίτη, στο τηλεοπτικό κανάλι AL ARABIYA



Για τα Ελληνοτουρκικά

«Με την Τουρκία είμαστε γειτονικές χώρες και η γεωγραφία μας ενώνει, επομένως πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ισχυρά ιστορικά βάρη προερχόμενα από το παρελθόν και τώρα προσπαθούμε να εισέλθουμε σε νέα φάση σχέσεων καλής γειτονίας και πιο ειλικρινούς αλληλεπίδρασης» δήλωσε ο κος Γεραπετρίτης.

Ερωτηθείς για το πώς αντιμετωπίζει η Ελλάδα το μεταναστευτικό κύμα από την Τουρκία, ο Ελληνας ΥΠΕΞ είπε: «Τους τελευταίους οκτώ μήνες αναπτύξαμε μια πιο ολοκληρωμένη πολιτική με την Τουρκία στο θέμα αυτό. Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με την αστυνομία και το λιμενικό. Και καταφέραμε να μειώσουμε τις μεταναστευτικές ροές και να καταδιώξουμε τους διακινητές που δρουν στην ευρύτερη περιοχή».

« Είναι σημαντικό να επανενεργοποιηθεί η κοινή δήλωση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, προκειμένου να βελτιωθεί η αναλογία των επιστροφών. Χρειάζεται να υπάρξει μια διεθνής συνεργασία για τη μετανάστευση, διότι αναμένουμε ότι θα υπάρξει αύξηση των ροών στο εγγύς μέλλον» τόνισε επίσης.

Για Κυπριακό - Αν. Μεσόγειο

Σε ερώτηση πώς θα αντικατοπτριστεί η προσέγγιση των δύο χωρών στα περιφερειακά ζητήματα, την κατάσταση στην Κύπρο και τη διαμάχη για το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου, ο κός Γεραπετρίτης απάντησε:

«Αν καταφέρουμε να βελτιώσουμε τις διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, αυτό θα επηρεάσει θετικά και το Κυπριακό.

Εμείς έχουμε διαφορετική άποψη από την Τουρκία σε αυτό το θέμα. Συμμορφωνόμαστε πλήρως - και είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί σε αυτό - με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία στην Κύπρο, που θα επιτρέπει τόσο στους Ελληνοκύπριους, όσο και στους Τουρκοκύπριους να συνυπάρξουν κάτω από ένα ενιαίο ομόσπονδο κράτος. Επομένως, ναι έχουμε διαφορετική άποψη. Αλλά είμαι πολύ θετικός και πιστεύω ότι και η κυπριακή κυβέρνηση συμμερίζεται αυτή την άποψη, δηλαδή ότι η βελτίωση των διμερών μας σχέσεων με την Τουρκία θα βελτιώσει και την κατάσταση στην Κύπρο.

Σαφώς, χαιρετίζω τον διορισμό από τα Ηνωμένα Έθνη της νέας ειδικής απεσταλμένης, της πρώην υπουργού Εξωτερικών της Κολομβίας, κας Cuéllar. Και νομίζω ότι αυτό συνιστά καλή ένδειξη για την επανέναρξη των συνομιλιών. Διότι ανεξάρτητα από τις θέσεις του καθενός, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε σε διαβουλευτικές διαδικασίες. Πρέπει να συζητήσουμε και ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις στο θέμα αυτό.

Όσον αφορά τους ενεργειακούς διαδρόμους, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε. Είναι απολύτως απαραίτητο να ενισχύσουμε περαιτέρω σχέδια έργων που θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε ενεργειακές γέφυρες μεταξύ της Μέσης Ανατολής και της Άπω Ανατολής με την Ευρώπη. Και η Ελλάδα έχει να επιτελέσει έναν ιδιαίτερα κομβικό ρόλο στο θέμα αυτό.

Για τον πόλεμο στη Γάζα, ο κος Γεραπετρίτης εξήγησε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη λύση των δύο κρατών στα εδαφικά όρια του 1967.

«Πιστεύω ότι πρέπει να εργαστούμε για την ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και για το πώς θα επιτύχουμε μια βιώσιμη παύση των εχθροπραξιών, προκειμένου να αναπτυχθεί μια πιο βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και ειρήνη. Το σημαντικό κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει ένας συνασπισμός κυβερνήσεων και ηγετών προκειμένου να προωθήσουμε την ιδέα μιας βιώσιμης λύσης» είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν η Ελλάδα θα δεχθεί πρόσφυγες από τη Γάζα, εάν της ζητηθεί , ο Έλληνας υπουργός ξεκαθάρισε ότι τέτοιο αίτημα θα γίνει δεκτό στα πλαίσια ανθρωπιστική βοήθειας, εάν συντρέχει ιατρικός λόγος.

«Σε περίπτωση που υπάρξει μια κατάσταση που χρήζει περαιτέρω αντιμετώπισης, για παράδειγμα, αν υπάρξει μια ιατρική περίπτωση που πρέπει να αντιμετωπιστεί, θα υποδεχόμασταν κάθε Παλαιστίνιο που θα χρειαζόταν άμεση ιατρική περίθαλψη. Και το έχουμε μεταφέρει αυτό στα εμπλεκόμενα μέρη. Πέραν τούτου, πιστεύω ότι είναι σημαντικό οι άνθρωποι να παραμένουν στις πατρίδες τους« είπε χαρακτηριστικά.

