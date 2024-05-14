Ένα σουηδικό τηλεοπτικό δίκτυο αποκάλυψε σήμερα ότι το ακροδεξιό κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών (SD), το οποίο στηρίζει την κυβέρνηση, χρησιμοποίησε περίπου 20 ανώνυμους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να δυσφημήσει την αντιπολίτευση, αλλά και τα ηγετικά στελέχη της πλειοψηφίας.

Ένας δημοσιογράφος της εκπομπής έρευνας Kalla fakta ("Ακατέργαστα Γεγονότα", στα σουηδικά) του τηλεοπτικού δικτύου TV4 αναγνώρισε 23 λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που πιστεύεται πως ελέγχονται από την υπηρεσία επικοινωνίας του ακροδεξιού κόμματος, κατά τη διάρκεια μιας έρευνας πολλών μηνών με κρυφή κάμερα.

Επιπλέον, το κόμμα έκανε χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να αποδώσει σε πολιτικά πρόσωπα δηλώσεις που δεν είχαν ποτέ κάνει, όπως για παράδειγμα τις ψεύτικες δηλώσεις για τις συμμορίες που υποτίθεται είχε κάνει σε έναν λογαριασμό στο TikTok η Μαγκνταλένα Άντερσον, επικεφαλής της αντιπολίτευσης.

Μετά τις πρώτες αποκαλύψεις αυτής της έρευνας, το πρώτο επεισόδιο της οποίας μεταδόθηκε την 7η Μαΐου, πλήθος επικρίσεων έχει διατυπωθεί σε βάρος του πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον και της κυβέρνησής του, που κατηγορούνται ότι δεν θέλουν να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα για να θέσουν το ακροδεξιό κόμμα ενώπιον των ευθυνών του.

«Ο Κρίστερσον δείχνει ότι δεν νοιάζεται να προστατεύσει τη σουηδική δημοκρατία από το διαρκές σαμποτάζ των Σουηδών Δημοκρατών. Δεν είναι έτοιμος να διακινδυνεύσει τη στήριξη των SD και επομένως τη δική του θέση του πρωθυπουργού», επισημαίνει σε ένα άρθρο γνώμης η εφημερίδα Dagens Nyheter.

Η έρευνα καταδεικνύει ότι λογαριασμοί χρησιμοποιήθηκαν επίσης εναντίον των άλλων κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού που στηρίζεται από το SD. Ένας από τους λογαριασμούς αυτούς ανήρτησε ένα βίντεο, το οποίο γελοιοποιούσε τον ηγέτη του κόμματος των Φιλελευθέρων και υπουργό Εργασίας Γιόχαν Πέρσον.

Σε μια συνομιλία με έναν δημοσιογράφο του TV4, ένας υπάλληλος της υπηρεσίας επικοινωνίας του κόμματος μιλάει ο ίδιος για την οργάνωση ενός «εργοστασίου τρολ».

Ο Κρίστερσον ζήτησε από το κόμμα της ακροδεξιάς να απαντήσει στα ερωτήματα σχετικά με αυτές τις «επικίνδυνες πρακτικές».

«Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά στη συκοφαντία σε βάρος πολιτικών αντιπάλων και κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είμαι κατηγορηματικά αντίθετος στους λογαριασμούς τρολ, αυτό μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο», δήλωσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

«Αναμένω σοβαρές απαντήσεις, να μπορέσουν να δείξουν τι ακριβώς συνέβη και να ζητήσουν συγγνώμη εάν δυσφήμησαν άλλα πρόσωπα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Τζίμι Όκεσον χαρακτήρισε την έρευνα «εσωτερική επιχείρηση επιρροής», σε ένα βίντεο στο YouTube.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

