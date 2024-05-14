Το νέο ρόστερ του βόλεϊ γυναικών είναι κοντά στην ολοκλήρωσή του. Οι άνθρωποι του “τριφυλλιού” περιμένουν την απάντηση της Αθηνάς Παπαφωτίου. Ενώ η Σέρβα ακραία Καταρίνα Γιόβιτς ντύθηκε στα “πράσινα”, μαζί με τις Αντωνακάκη και Βλαχάκη. Ταυτόχρονα τελειώνουν και οι υποθέσεις των Άτκινσον και Σάμανταν.

Σε ότι αφορά την Αμερικανίδα διαγώνια, η περίπτωσή της είναι αρκετά δύσκολη αλλά θα φανεί σε βάθος χρόνου. Σύμφωνα με πληροφορίες του paopantou οι “πράσινοι” κατέθεσαν πρόταση ανανέωσης στην Κροάτισσα κεντρική, η οποία έκανε μια πολύ καλή σεζόν.

