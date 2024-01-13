Την πρότασή του για την διαμόρφωση του «Μετώπου Δημοκρατίας» ώστε «να πρωταγωνιστήσουμε για μια νέα, μεγάλη, συμπεριληπτική Αριστερά προοδευτικού χώρου και όχι να κυνηγάμε προβληματικές επιλογές, που ανήκουν στο παρελθόν» υποστήριξε στη ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο Διονύσης Τεμπονέρας και σημείωσε: «Δεν χρειαζόμαστε ούτε μια Αριστερά της περιχαράκωσης, ούτε μια επάνοδο στην προβληματική σοσιαλδημοκρατία. Να αξιοποιήσουμε τις καταβολές μας ως ευρύτερη συσπείρωση δημοκρατικών δυνάμεων».

Αναλύοντας την σύγχρονη πραγματικότητα ανέφερε: «Η κοινωνία βιώνει μια τεράστια οπισθοδρόμηση σε επίπεδο ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Οι πολίτες βλέπουν το εισόδημά τους να λεηλατείται μέσω της ακρίβειας. Ο δημοκρατικός κόσμος δεν μπορεί να μένει απαθής απέναντι σε αυτήν την ιδιαίτερη συνθήκη. Οφείλουμε πρωτίστως ως πολίτες και μετά ως στελέχη των κομμάτων που αυτοπροσδιορίζονται στον προοδευτικό χώρο, να αναλάβουμε κοινωνικοπολιτικές πρωτοβουλίες. Προφανώς σε συνθήκες προεκλογικού κομματικού ανταγωνισμού, δεν υπάρχει δυνατότητα για ‘συναντήσεις κορυφής».

Ακολούθως πρότεινε: «Tώρα είναι η ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σαν επισπεύδων, να λειτουργήσει ενοποιητικά και προωθητικά, για όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις στηριζόμενος στην ιστορική του παράδοση και στις γενετικές του καταβολές. Το ‘Μέτωπο Δημοκρατίας' απευθύνεται σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από την κομματική τους ένταξη, στους κοινωνικούς φορείς, σε συλλογικότητες αλλά και στους υφιστάμενους, πολιτικούς σχηματισμούς του προοδευτικού χώρου, που συνεργάζονται με ενότητα στη δράση, σεβόμενοι την πολιτική αυτοτέλεια και αυτονομία των υπολοίπων».

Αναφέρθηκε τέλος στις ευρωεκλογές λέγοντας: «Οι Ευρωεκλογές μπορούν και πρέπει να δώσουν την ευκαιρία πρωτοβουλιών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με τις Ευρωομάδες των αριστερών, των σοσιαλιστών και των οικολόγων για την εξάλειψη του δημοκρατικού ελλείμματος της Ευρώπης και την εμβάθυνση και τη συνοχή της». Ζήτησε τέλος το κείμενο συμβολής για το Μέτωπο Δημοκρατίας να αποτελέσει τμήμα του προσυνεδριακού διαλόγου και να συζητηθεί στο συνέδριο του κόμματος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

