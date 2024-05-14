"Το πλατύ ποτάμι του υπεύθυνου πατριωτισμού, του προοδευτικού εκσυγχρονισμού, το οποίο ξαναδυνάμωσε στις εκλογές του περασμένου έτους, αυτό το ποτάμι της πολύ μεγάλης πολιτικής αλλαγής και φυγής προς τα εμπρός, αυτό θα ξαναγεννηθεί και στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, θα πάμε πολύ καλά και σε αυτές τις εκλογές", επισήμανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την σημερινή του ομιλία του σε κατοίκους της Μάκρης, έξω από την Αλεξανδρούπολη.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη τα πολιτικά συμπεράσματα που θα βγουν από τις ευρωεκλογές να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το μήνυμα των βουλευτικών εκλογών.

"Εάν κάποιοι θέλουν να μετατρέψουν αυτές τις εκλογές σε δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης, είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα πάρουν την απάντηση που τους αξίζει στην κάλπη", είπε, διότι, όπως εξήγησε:"Οι πολίτες μας εμπιστεύτηκαν με ένα πολύ υψηλό ποσοστό πριν από ένα χρόνο, μας έδωσαν εντολή τετραετίας, να αλλάξουμε τη χώρα, να τη φέρουμε σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη. Και αυτή την εντολή σας διαβεβαιώνω ότι την υπηρετούμε".

Επισήμανε ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία μιλάει για τα ζητήματα των ευρωεκλογών και κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν έχουν υπεύθυνη πρόταση.

Ειδικά για τον ΣΥΡΙΖΑ παρατήρησε:"Έβλεπα κάτι νέα σποτάκια που έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές. Και τι είδα; Μια ουσιαστικά αντιγραφή της καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα είναι μαύρα, η Ελλάδα είναι μία διαλυμένη χώρα και η λύση είναι να ξοδέψουμε πολλά περισσότερα χρήματα. Μα αυτή η συνταγή δοκιμάστηκε το 2023 και απέτυχε παταγωδώς. Κάποιοι φαίνεται ότι δεν μαθαίνουν από τα λάθη τους, γιατί όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις και όταν δεν ξέρεις τι να πεις, κάνεις αυτό που ξέρεις. Και η αντιπολίτευση το μόνο το οποίο ξέρει να κάνει είναι να πετάει λάσπη, να προσπαθεί να βυθίσει των πολιτικό διάλογο στην τοξικότητα και να φυτεύει νέα λεφτόδενδρα, πιστεύοντας ότι μπορεί να πείσει τους πολίτες ότι μας περισσεύουν κάποιες δεκάδες δισεκατομμύρια για να μπορούμε να λύσουμε, ως δια μαγείας, όλα τα προβλήματα. Αυτό δεν συνιστά υπεύθυνη πολιτική πρόταση".

Σε ότι αφορά στην ακρίβεια είπε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της, σημείωσε ότι τα χειρότερα έχουν περάσει και για τις αυξήσεις στους μισθούς τόνισε ότι θα μείνουν.

Σχετικά με τη χθεσινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε: "Επιδιώκουμε πάντα καλές σχέσεις με την Τουρκία. Οπως γνωρίζετε πολύ καλά η Ελλάδα δεν αποκλίνει από τις πάγιες θέσεις της και θα υπερασπίζεται πάντα με αυτοπεποίθηση την εθνική της κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα".

Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει να ενδιαφέρεται όπως μέχρι τώρα για τον Εβρο και τόνισε ότι η Ευρωπαική Επιτροπή θα πρέπει να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του αποτρεπτικού φράχτη στα σύνορα.

Στη συγκέντρωση, στην πλατεία της Μάκρης παρόντες ήταν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Κελέτσης, βουλευτές και υποψήφιοι ευρωβουλευτές.

Τον κ. Μητσοτάκη καλωσόρισε ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης.

Ο πρωθυπουργός παρακολούθησε παραδοσιακούς χορούς στην πλατεία της πόλης

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής, με τη συμμετοχή μουσικών σχημάτων και χορευτικών συγκροτημάτων σε παραδοσιακά τραγούδια και χορούς, παρακολούθησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο του εορτασμού των Ελευθερίων της Θράκης.

Ο πρωθυπουργός περπάτησε στο κέντρο της Κομοτηνής για αρκετή ώρα, συνομίλησε με πολίτες όλων των ηλικιών, αντάλλαξε ευχές και φωτογραφήθηκε μαζί τους.

Η συμμετοχή του κόσμου στις εκδηλώσεις ήταν μεγάλη και στήθηκε ένα υπαίθριο γλέντι στην πλατεία, παρουσία των εκπροσώπων των τοπικών αρχών.

Ο κ. Μητσοτάκης απόλαυσε παραδοσιακούς χορούς της Θράκης, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας και μετά αναχώρησε για την Αθήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

