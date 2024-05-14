Ο πρώην δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, Μάικλ Κόεν παραδέχτηκε σήμερα, Τρίτη ενώπιον του δικαστηρίου ότι πλήρωσε την πρώην πορνοστάρ, Στότμι Ντάνιελ «για λογαριασμό του Τραμπ» με σκοπό να μην επηρεαστεί η προεκλογική εκστρατεία του Αμερικανού πρώην προέδρου το 2016.

«Γιατί στην πραγματικότητα πληρώσατε αυτά τα χρήματα στη Στόρμι Ντάνιελ;» ρωτήθηκε ο Μάικλ Κόεν.

«Για να διασφαλιστεί ότι η ιστορία του δεν θα βγει στη δημοσιότητα, ότι δεν θα επηρεάσει τις πιθανότητες του κ. Τραμπ να γίνει Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Αν δεν ήταν η εκστρατεία, κύριε Κόεν, θα είχατε πληρώσει αυτά τα χρήματα;» ρωτήθηκε ο πρώην δικηγόρος του Τραμπ για να απαντήσει:

«Όχι, κυρία» απάντησε.

«Υπό την καθοδήγηση ποιου και για λογαριασμό ποιανού, διαπράξατε αυτό το έγκλημα;» ρωτήθηκε πάλι ο Κόεν.

«Εκ μέρους του κ. Τραμπ».

Ερωτηθείς επίσης για τη δεύτερη υπόθεση που ήρθε στη δημοσιότητα τον χρηματισμό της Κάρεν ΜακΝτούγκαλ, γιατί το έκανε, ο Κόεν είπε:

«Προκειμένου να διασφαλιστεί η πιθανότητα επιτυχίας του κ. Τραμπ στις εκλογές» προσθέτοντας ότι ήταν και πάλι «προς όφελος του Ντόναλντ Τραμπ».

«Το μετάνιωσα»

Ο Μάικλ Κόεν υποστήριξε επίσης ότι μετάνιωσε για την προηγούμενη δουλειά του για τον Τραμπ.

Η εισαγγελέας Σούζαν Χόνφιγκερ ρώτησε συγκεκριμένα τον Μάικλ Κόεν: «Έχετε μετανιώσει για την προηγούμενη δουλειά σας και τη σχέση σας με τον Ντόναλντ Τραμπ;»

«Δεν μετανιώνω που δούλεψα στον οργανισμό Τραμπ, όπως είπα πριν, είχα πολύ ενδιαφέρουσες, ωραίες στιγμές, αλλά για να διατηρήσω την πίστη και να κάνω πράγματα που μου είχε ζητήσει, παραβίασα την ηθική μου πυξίδα και πλήρωσα το τίμημα, όπως και η οικογένειά μου».

Πηγή: skai.gr

