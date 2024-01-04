Λογαριασμός
Αντίδραση Κασσελάκη στην παροιμία Μητσοτάκη για το κάρο και το άλογο για τα ομόφυλα ζευγάρια

«Ο «φιλελεύθερος» Κυριάκος Μητσοτάκης, μόλις παρομοίασε χιλιάδες συμπολίτες του με άλογα! Η ισότητα είναι το «κάρο»; Και η «σέλα» ποιος είναι;» διερωτάται ο Στέφανος Κασσελάκης

Κασσελάκης

Την αντίδραση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη προκάλεσε η παροιμία που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «μην βάζετε το κάρο μπροστά από το άλογο» όσον αφορά το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

«Ο «φιλελεύθερος» Κυριάκος Μητσοτάκης, μόλις παρομοίασε χιλιάδες συμπολίτες του με άλογα! Η ισότητα είναι το «κάρο»; Και η «σέλα» ποιος είναι; Το νομοσχέδιο που δε φέρνει προς ψήφιση; Ή μήπως ο Βορίδης; Ντροπή του για τη φρασεολογία που χρησιμοποιεί σε ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα. Τον καλώ να πει ξεκάθαρα: -Είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας υπέρ της ισότητας στον γάμο (που σημαίνει de facto και τεκνοθεσία), ΝΑΙ ή ΟΧΙ; -Θα ζητήσει κομματική πειθαρχία από τους βουλευτές του ή θα ταΐζει «σανό» το ακροδεξιό του ακροατήριο την ώρα που οι προοδευτικές δυνάμεις θα περνούν το νομοσχέδιο με την ψήφο των βουλευτών τους;» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας ανάρτηση στο λογαριασμό του στο X στα ελληνικά και στα αγγλικά. 

Σημειώνεται ότι κατά την ορκωμοσία των νέων υπουργών και υφυπουργών της κυβέρνησης, o κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε από δημοσιογράφους «αν υπάρχει ορατότητα για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια».

«Μην βάζετε το κάρο μπροστά από το άλογο. Πρώτα θα εξηγήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε και μετά θα μιλήσουμε για χρονοδιάγραμμα» απάντησε ο πρωθυπουργός. 
 

