Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ορκίσθηκαν, στο Προεδρικό Μέγαρο, οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης.

Τον όρκο έδωσαν ο νέος υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης που συνοδευόταν στο προεδρικό μέγαρο από τη σύζυγό του Ευγενία Μανωλίδου και τα δυο τους παιδιά, ο νέος υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης που επιστρέφει για πέμπτη φορά στην Κατεχάκη, η νέα υπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και οι νέοι υφυπουργοί και ταυτόχρονα νέα πρόσωπα στο κυβερνητικό σχήμα, Προστασίας του Πολίτη Ανδρέας Νικολακόπουλος και Παιδείας Ιωάννα Λυτρίβη.

Και οι έξι έδωσαν θρησκευτικό όρκο, ενώ δέχθηκαν τα συγχαρητήρια της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του πρωθυπουργού, αλλά και του αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου αμέσως αφότου υπέγραψαν το σχετικό πρωτόκολλο.

Ο πρωθυπουργός μετά την τελετή είχε σύντομο διάλογο με τους δημοσιογράφους:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ανασχηματισμός θα γίνει;

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν έχει άλλο, αυτό ήταν το χάσατε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν έχει δεύτερο μέρος;

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μόνο αν πάω στο βουνό

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΆΦΟΣ: Το Νταβός μετράει;

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όχι, το εξωτερικό δεν μετράει, μόνο τα εντός.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχουμε ορατότητα για τα ομόφυλα ζευγάρια;

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μην βάζετε το κάρο μπροστά από το άλογο. Πρώτα θα εξηγήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε και μετά θα μιλήσουμε για χρονοδιάγραμμα

Πηγή: skai.gr

