«Στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε αυτούς τους έξι μήνες μία αποτελεσματική στρατηγική, προκειμένου να "θωρακίσουμε" την αγορά εργασίας και να δώσουμε λύσεις σε χρόνια ασφαλιστικά προβλήματα» αναφέρει ο απερχόμενος υπουργός Εργασίας και νυν υπουργός Υγείας, 'Αδωνις Γεωργιάδης, σε έναν απολογισμό του έργου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επί της θητείας του.

Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης επισημαίνει τα εξής:

«Σε αυτό το μικρό διάστημα, καταφέραμε, μέσω δύο μελετημένων νομοσχεδίων, να δημιουργήσουμε τις βάσεις για ένα καλύτερο εργασιακό αύριο και ενός δικαιότερου ασφαλιστικού συστήματος.

Με το πρώτο εργασιακό μας νομοσχέδιο (N. 5053/2023), δημιουργήσαμε ένα πλέγμα προστασίας για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίσαμε χρόνιες στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τα γραφειοκρατικά και διοικητικά βάρη.

Αναλυτικά:

Βάλαμε τέλος στην καταχρηστική εργοδοτική πρακτική των πολύμηνων και πολυετών δοκιμαστικών συμβάσεων.

Νομιμοποιήσαμε την εργασία σε περισσότερους του ενός εργοδότη για ό,τι αυτό σημαίνει για την αύξηση των εισοδημάτων των εργαζομένων.

Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα της μη προβλέψιμης εργασίας, μέσω των συμβάσεων κατά παραγγελία.

Θεσπίσαμε ασφυκτικούς κανόνες και πρόστιμα για την πάταξη της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.

Δώσαμε κίνητρα στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, μειώνοντας το υπέρμετρο διοικητικό βάρος γι' αυτές.

Εγκαινιάσαμε την πλατφόρμα"REBRAIN GREECE", έναν μηχανισμό ενίσχυσης και διασύνδεσης των εργαζομένων, οι οποίοι διαμένουν εντός και εκτός Ελλάδος, με θέσεις εργασίας σε επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων.

Λάβαμε κρίσιμες αποφάσεις για την προστασία των εργαζομένων σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως για τις υπηρεσίες delivery, ενώ με συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη, λάβαμε μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Οι παρεμβάσεις και οι μεταρρυθμίσεις μας ήταν καίριες και είχαν άμεσα αποτελέσματα και στην αγορά εργασίας.

Επί θητείας μου αυξήθηκαν οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας και ξεπεράσαμε τη στοχοθεσία για τους ετήσιους ελέγχους εντός του 2023. Ο στόχος ήταν για 67.000 ελέγχους και, τελικά, ξεπεράσαμε τις 72.000. Βεβαιώθηκαν και πληρώθηκαν χιλιάδες πρόστιμα σε παραβατικές επιχειρήσεις, ενώ από τις σημαντικότερες στιγμές της θητείας μου ήταν η πτώση της ανεργίας κάτω του 10%, που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ από το 2009.

Η μεγαλύτερη πρωτοβουλία μας ήταν το "ξεπάγωμα" των τριετιών και κάθε επιδόματος προϋπηρεσίας, που παρέμεναν σε αναστολή από τον Φεβρουάριο του 2012. Η ρύθμιση αυτή υπολογίζεται ότι θα ωφελήσει άμεσα 100.000 εργαζόμενους, που θα δουν αύξηση στους μισθούς τους εντός του 2024.

Αλλά και στον τομέα της ασφάλισης καταφέραμε πάρα πολλά, με σημαντικότερο τη μείωση των εκκρεμών συντάξεων από τις 35.000 στις 24.000 (-30%), ενώ ταυτόχρονα, μειώσαμε σε αριθμό και τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις από 65.000 τον Ιούλιο του 2023 στις σημερινές 30.000 (-55%).

Με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο (Ν. 5078/2023), που ψηφίσαμε πριν από λίγες εβδομάδες, δώσαμε λύση σε πολλά ζητήματα που αφορούσαν συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα.

Συγκεκριμένα:

Δώσαμε τη δυνατότητα στους συνταξιούχους που θέλουν να εργάζονται να το κάνουν χωρίς να περικόπτεται το 30% της σύνταξής τους. Ήδη, 50.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι είδαν αύξηση 30% στη σύνταξή τους στο τέλος του 2023.

Απλοποιήσαμε τις διαδικασίες σύστασης των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, μέσω θέσπισης κανόνων χρηστής διακυβέρνησης, για την επίτευξη καλύτερων αποδόσεων και την αύξηση της εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων.

Για πρώτη φορά, οι δικαιούχοι συντάξεων αναπηρίας μπορούν να εργάζονται χωρίς όρους και προϋποθέσεις και χωρίς καμία περικοπή της σύνταξής τους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΣΑμεΑ, κ. Βαρδακαστάνη, είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση υπέρ των ατόμων με αναπηρία τα τελευταία 30 χρόνια.

Επεκτείναμε την 9μηνη παροχή προστασίας της μητρότητας στις ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες, ενισχύοντας τη δημογραφική πολιτική.

Δώσαμε τη δυνατότητα να πάρουν σύνταξη όσοι έχουν οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, μέσω της αύξησης του ορίου για τους ελεύθερους επαγγελματίες από τις 20.000 στις 30.000 και για τους αγρότες από τις 6.000 στις 10.000.

Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα της χρόνιας αναμονής για χορήγηση επικουρικών συντάξεων σε ασφαλισμένους. Με αυτήν τη ρύθμιση, 11.000 αιτήματα συνταξιοδότησης, που βρίσκονταν σε αναμονή για τουλάχιστον δύο χρόνια, εκκαθαρίστηκαν αυτόματα την επόμενη μέρα της ψήφισης του νομοσχεδίου.

Συνεχίσαμε την παροχή του επιδόματος προσωπικής διαφοράς, το οποίο έλαβαν 730.550 συνταξιούχοι, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Δίνουμε τη δυνατότητα σε 30.000 παράνομους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας για περισσότερο από τρία χρόνια, να εργαστούν με νόμιμες διαδικασίες και να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ.

Με στόχο την περαιτέρω μείωση των εκκρεμών συντάξεων, εγκαινιάσαμε την έναρξη της πιλοτικής διαδικασίας ενημέρωσης ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ σχετικά με το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα και την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης.

Τέλος, στόχος μας στο Ταμείο Ανάκαμψης για το 2023 στο μεσοπρόθεσμο ήταν 303.800.000. Εκταμιεύτηκαν πληρωμές 299.329.568 ευρώ, δηλαδή φτάσαμε στο 98,5%.

Eπίσης, έχουν ήδη υπογραφεί εντός του 2023 και θα εκταμιευθούν τις πρώτες ημέρες του 2024, ακόμα 14,5 εκατ. ευρώ.

Tο υπουργείο Εργασίας είναι μέσα στα πέντε πρώτα υπουργεία τόσο σε ποσοστό απορρόφησης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης όσο και σε απόλυτα ποσά. Αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους προς όφελος των Ελλήνων πολιτών, προχωρώντας επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας, στην κατάρτιση και στη βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας από το ασφαλιστικό σύστημα».

Πηγή: skai.gr

