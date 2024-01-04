Χαρίτσης: Η κυβέρνηση εμπαίζει την κοινωνία, προσπαθεί με τα πολύχρωμα τιμολόγια να αποκρύψει την ουσία

«Η κυβέρνηση δυστυχώς εμπαίζει την ελληνική κοινωνία και προσπαθεί με διάφορα τεχνάσματα, όπως είναι τα πολύχρωμα τιμολόγια, να αποκρύψει την ουσία», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σημειώνοντας ότι «η νέα χρονιά βρήκε τους συμπολίτες μας να συνειδητοποιούν ότι τους περιμένουν νέες αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος».
Ο κ. Χαρίτσης είπε πως «η ουσία είναι ότι έχουν μία χονδρεμπορική αγορά ρεύματος, η οποία είναι η πιο ακριβή σε όλη την Ευρώπη, ακριβώς γιατί λειτουργεί με ολιγοπωλιακούς όρους, λειτουργεί με όρους καρτέλ [...] Και αυτό είναι ένα 'επίτευγμα' της κυβέρνησης Μητσοτάκη» σχολίασε. Υποστήριξε ότι αυτό που χρειάζεται να γίνει «είναι να υπάρξει μία σοβαρή κρατική προσπάθεια για αποκλιμάκωση των τιμολογίων του ρεύματος που αυτή τη στιγμή βασανίζουν την ελληνική οικονομία, βασανίζουν την ελληνική κοινωνία».
