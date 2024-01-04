Κασσελάκης: Να παρέμβει η κυβέρνηση για τις τιμές του βρεφικού γάλακτος

Παρέμβαση από την πλευρά της κυβέρνησης για τις τιμές του βρεφικού γάλακτος και των αγαθών που σχετίζονται με τη βρεφική φροντίδα ζητά με ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης.

Ειδικότερα, ο κ Κασσελάκης αναφέρει ότι «η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρακολουθεί παθητικά την εκτόξευση των τιμών του βρεφικού γάλακτος και όλων των αγαθών που σχετίζονται με την βρεφική φροντίδα την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες γονιών στενάζουν από την ακρίβεια».

«Απαιτούμε εδώ και τώρα από την κυβέρνηση να παρέμβει, ορίζοντας ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή χοντρικής και λιανικής πώλησης του βρεφικού γάλακτος και όλων των αναλώσιμων βρεφικών αγαθών που αποτελούν καθημερινή ανάγκη», προσθέτει.



Πηγή: skai.gr

