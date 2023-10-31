Θυμήθηκαν τις «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο οι Τούρκοι, επαναφέροντας στην επιφάνεια τη ρητορική περί «Γαλάζια Πατρίδας». Υπολογίστηκε δε, ότι «153 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες δεν ανήκουν στην Ελλάδα» όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

Πολλές είναι οι αναφορές στα τουρκικά ΜΜΕ για τις «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο, και με αφορμή ελληνικά δημοσιεύματα, «κυκλώνουν» τη νήσο Ζουράφα ή Λαδοξέρα.

«Οι ειδήσεις για τη νήσο Ζουράφα μάς υπενθύμισε το ζήτημα καθώς και με τη Συνθήκη της Λωζάνης όπως και τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947 ,η κυριαρχία πολλών νησιών, νησίδων και βραχονησίδων δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα. Μιλάμε για περιοχές που θα έπρεπε να βρίσκονται στην τουρκική κυριαρχία καθώς είναι Οθωμανική κληρονομιά. Μιλάμε για εδάφη της πατρίδας μας σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο. Αν μιλάμε για Γαλάζια Πατρίδα, κι εκεί είναι Γαλάζια Πατρίδα. Που φτάσαμε; Η Ελλάδα αποβιβάστηκε σε 25 από τα 153 νησιά αμφισβητούμενης κυριαρχίας. Παραβίασε τις συνθήκες, εισέβαλε, ύψωσε σημαία, έχτισε φυλάκια και τα στρατιωτικοποίησε» αναφέρθηκε στο δελτίο ειδήσεων του HALK TV.

«Η βραχονησίδα Ζουράφα βρίσκεται σε απόσταση 6.4 μιλίων από την Σαμοθράκη που ανήκει στην Ελλάδα. και σε απόσταση 14.2 μιλίων από τις τουρκικές ακτές. Έχει μέγεθος 9 τ.μ Εδώ βρίσκεται η Σαμοθράκη, η Ίμβρος και η Αλεξανδρούπολη και να θυμίσουμε εκεί βρίσκονται και οι αμερικανικές βάσεις» τονίστηκε όμως και στο δελτίο ειδήσεων του TGRT HABER.

«Oι Έλληνες μιλούν για ᾽᾽γκρίζες ζώνες᾽', το δικό μας ναυτικό μιλάει για νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που η κυριαρχία τους δεν έχει μεταβιβαστεί με συνθήκες. Το υπουργείο Εξωτερικών τα αναφέρει ως ᾽᾽γεωγραφικούς σχεδιασμούς᾽᾽. Τους αρέσει να δημιουργούν ορολογίες. Αλλά εδώ μιλάμε για 153 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που η κυριαρχία τους δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με συνθήκες» ισχυρίστηκε ο απόστρατος αντιναύαρχος Τζεμ Γκιουρντενίς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.