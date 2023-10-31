Φυγή προς τα εμπρός επιχειρεί ο Κασσελάκης – Δύσκολες οι ισορροπίες στην Κεντρική Επιτροπή

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η νέα ηγεσία της Κουμουνδούρου επιχειρεί να κάνει «φυγή προς τα εμπρός». Ο Στέφανος Κασσελάκης από εδώ και μπρος «φουλάρει» το πρόγραμμα του θέλοντας να δείξει πως μετά από ένα και πλέον μήνα εσωστρέφειας αυτό που προέχει είναι η κριτική προς την κυβέρνηση. Αυτή είναι η απόφαση που έχει πάρει με τον στενό κύκλο των συνεργατών του, βάζοντας ως προτεραιότητα τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή. Κομματικές πήγες έστειλα από νωρίς χθες «σήμα» στην εσωκομματική αντιπολίτευση πως η σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας θα εστιάσει σε δυο μείζονα ζητήματα: «στην ακρίβεια και στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού».

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Κουμουνδούρου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζει μπαράζ θεσμικών παρεμβάσεων. Θα μεταβεί σήμερα στον Άρειο Πάγο και θα συναντηθεί με την εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου, Γεωργία Αδειλίνη. Θα τον συνοδεύουν ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Γιάννης Σαρακιώτης και ο Μανώλης Καπνισάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες οι εξελίξεις στο θέμα των υποκλοπών αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο. Νωρίς το μεσημέρι θα συναντηθεί και με το προεδρείο του ΑΣΕΠ.

Αν δεν συμβεί κάτι που θα αλλάξει την αρνητική ροή που έχουν πάρει τα πράγματα στην Κουμουνδούρου, η «Ομπρέλα» έχει δρομολογήσει τη συγκρότηση ενός καινούργιου σχήματος. Ψάχνουν τον σωστό χρόνο για να ανακοινώσουν την πρωτοβουλία τους και αυτός ενδεχομένως να είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ενδεχομένως το υπόλοιπο δεκαήμερο να είναι λίγο πιο προσεκτικοί στις δηλώσεις τους προκειμένου να μην προκαλέσουν.

Είτε καταφέρουν να κερδίσουν την πλειοψηφία – και να μη γνωμοδοτήσει η Κ.Ε. υπέρ της διαγραφής των τεσσάρων – είτε χάσουν, το γεγονός πως βρίσκονται με τις «βαλίτσες» στο χέρι δύσκολα μπορεί να αλλάξει. Ήταν χαρακτηριστική η τοποθέτηση του Θεόδωρου Δρίτσα, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ζήτησε από τον Στέφανο Κασσελάκη να ιδρύσει δικό του κόμμα. Στην περίπτωση, βεβαια που ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν καταφέρει να έχει την πλειοψηφία τα στελέχη το αντίπαλο στρατόπεδο δεν θα χάσει την ευκαιρία να τον αμφισβητήσει. Τα κομπιουτεράκια έχουν ήδη βγει και η ειδική φύση της συγκεκριμένης ψηφοφορίας δίνει πολλά περιθώρια στην «Ομπρέλα» και στην «ομάδα Αχτσιόγλου» να ελπίζουν πως μπορούν κερδίσουν. Είναι γεγονός πως οι διαγραφές δεν ήταν ποτέ στο DNA του κόμματος.

Οι προετοιμασίες, οι ζυμώσεις και οι συσκέψεις για την αναγγελία της νέας κίνησης, που θα μετρηθεί για πρώτη φορά στις ευρωεκλογές, είναι πυρετώδεις. Ασφαλώς όταν προχωρήσουν στη δημιουργία του καινούργιου σχήματος θεωρείται βέβαιο πως θα υπάρξουν αντίστοιχα και ανεξαρτητοποιήσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο αριθμός δεν μπορεί να προβλεφθεί, καθώς η «ομάδα Αχτσιόγλου» δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά της για το πώς θα κινηθεί. Στο στρατόπεδο της πρώην υπουργού Εργασίας τηρούν στάση αναμονής διαφωνώντας με αρκετές από τις τοποθετήσεις στελεχών της «Ομπρέλας» που δυναμιτίζουν το κλίμα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.