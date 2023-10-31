Στον Άρειο Πάγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης

Στον Άρειο Πάγο, όπου έχει συνάντηση με την εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Γεωργία Αδειλίνη, βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Στις 12:00 το μεσημέρι ο κ. Κασσελάκης θα έχει συνάντηση με το προεδρείο του ΑΣΕΠ στην έδρα της Ανεξάρτητης Αρχής.

Σήμερα Τρίτη συνεδριάζει στις 6 μμ η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στην αίθουσα της Γερουσίας στη Βουλή. Η συνεδρίαση θα ανοίξει με ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη.

Αντικείμενο της συνεδρίασης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η προετοιμασία ενόψει αφενός της συζήτησης του προϋπολογισμού του 2024 και, αφετέρου, της συζήτησης του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις».

Πηγή: skai.gr

