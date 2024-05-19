Μήνυμα Σακελλαροπούλου για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων

Η διεθνής κοινότητα οφείλει να αναγνωρίζει και να καταδικάζει ειδεχθή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ώστε να αποτραπούν παρόμοιες βάρβαρες πράξεις στο μέλλον, αναφέρει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου σε μήνυμά της για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

«Τιμάμε σήμερα, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, τα εκατοντάδες χιλιάδες αθώα θύματα που εξοντώθηκαν ή εκτοπίστηκαν βίαια από τις πατρογονικές τους εστίες πριν από 105 χρόνια, κατά τη διάρκεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε τη σημαντική συμβολή του ποντιακού Ελληνισμού στην ανόρθωση και ανάπτυξη του ελληνικού κράτους, καθώς μετέφερε στη μητέρα πατρίδα τον δυναμισμό και τις αξίες του.

Κάθε λαός έχει χρέος να προστατεύει την ιστορική μνήμη. Και η διεθνής κοινότητα οφείλει να αναγνωρίζει και να καταδικάζει ειδεχθή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ώστε να αποτραπούν παρόμοιες βάρβαρες πράξεις στο μέλλον» αναφέρει στο μήνυμά της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.



