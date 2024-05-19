Κασσελάκης: Ο Μητσοτάκης λέει ψέματα για τους VIP στον «Ευαγγελισμό»

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης, με αφορμή το έγγραφο του διοικητή του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», με το οποίο θα περιθάλπονται κατά «απόλυτη προτεραιότητα» οι VIP επισκέπτες για τον τελικό του Conference League, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι λέει ψέματα.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ σε βίντεο που ανάρτησε στα social media, παραθέτει τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη στην ΕΡΤ, αλλά και όσα υποστήριξε ο γενικός γραμματέας της ΟΕΝΓΕ Πάνος Παπανικολάου.

Εσείς στη λίστα αναμονής, οι άλλοι στη λίστα των εκλεκτών.

Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να δικαιολογηθεί ότι έτσι γίνεται πάντα.



Δείτε το βίντεο με το οποίο αποδεικνύεται ότι λέει -και εδώ- ψέματα.



Θα αρκούσε η αλήθεια:

«Είστε πλέμπα, είμαστε η κυβέρνηση των VIP, έχουμε 41%, ό,τι… pic.twitter.com/b0LAeCJvF7 — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) May 19, 2024

«Νομίζετε ότι έχετε ίσα δικαιώματα στη δημόσια Υγεία; Αυτή είναι η εντολή του διοικητή του Ευαγγελισμού:

"Εν όψει της διεξαγωγής του τελικού του CONFERENCE CUP σας ενημερώνουμε ότι το Νοσοκομείο τίθεται σε 24ωρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των VIP (διαπιστευμένων ΚΑΙ ΦΙΛΑΘΛΩΝ) που θα διαμένουν στα Ξενοδοχεία "Μεγάλη Βρετάνια", "Grand Hyatt" και "Marriot Athens" Θα έχουν ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ στην εξέτασή τους".

Εσείς στη λίστα αναμονής, οι άλλοι στη λίστα των εκλεκτών» σημειώνει ο Στέφανος Κασσελάκης και προσθέτει: «Ο πρωθυπουργός προσπάθησε να δικαιολογηθεί ότι έτσι γίνεται πάντα.

Δείτε το βίντεο με το οποίο αποδεικνύεται ότι λέει -και εδώ- ψέματα.

Θα αρκούσε η αλήθεια:

"Είστε πλέμπα, είμαστε η κυβέρνηση των VIP, έχουμε 41%, ό,τι θέλουμε κάνουμε".

Ίση μεταχείριση, προστασία για όλους, αξιοπρέπεια. Αυτό θα φέρουμε, και θα το φέρουμε μαζί».

Πηγή: skai.gr

