«Δεν κρύβομαι και το είπα στη Βουλή με τον πιο καθαρό τρόπο, δεν κρύβομαι πίσω από καμία βουλευτική ασυλία. Είτε ήμουν είτε δεν ήμουν βουλευτής η διαδικασία υπάγεται στο άρθρο 86. Αν υπάρξει κατηγορητήριο να το δούμε και είμαι στη διάθεση όλων των αρχών. Με κατηγορούν χωρίς να υπάρχουν κατηγορίες» ανέφερε ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί προανακριτικής ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι «η αντιπολίτευση λέει να κάνουμε μία προανακριτική έτσι και δεσμευτείτε ότι θα την ψηφίσετε. Φέραμε λένε προανακριτική για την 717. Η προανακριτική για την 717 αφορούσε μία οικονομική σύμβαση και δεν είχε καμία σχέση με τα Τέμπη».

Ακολούθως πρόσθεσε «να περιμένουμε να κάνει τη δουλειά του ο ανακριτής και αν ο εισαγγελέας πει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες τότε όπως όλοι οι πολίτες θα σταθώ όρθιος. Ακόμα και αν τώρα παραιτηθώ από την ασυλία μου, δεν σημαίνει ότι θα δικαστώ. Υπάρχει μία διαδικασία. Εάν κάποιος πιστεύει ότι υπάρχουν στοιχεία ότι εγώ έχω ποινικές ευθύνες, υπάρχει διαδικασία που πρέπει να κάνουν».

Αναφερθείς στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην υπουργός ανέφερε ότι «δεν μπορώ να ακούω τη γελοιότητα του ΣΥΡΙΖΑ που λέει εμείς δεν θα συντάξουμε καν πόρισμα, δεν θα συντάξουμε καν πρόταση για προανακριτική γιατί εσείς δεν την ψηφίζετε. Αυτά τα πράγματα όταν οδηγούν στην κατάρρευση όλων των θεσμών τότε δεν γινόμαστε μία σοβαρή δημοκρατία».

Ερωτηθείς εάν το δυστύχημα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση 717, ο κ. Καραμανλής απάντησε: «Δεν μπορεί κανείς με βεβαιότητα να το πει αυτό».

Σημείωσε ότι στην Ισπανία και τη Γερμανία, που διαθέτουν τέτοια συστήματα, έγιναν πολύνεκρα σιδηροδρομικά ατυχήματα, λόγω ανθρώπινου παράγοντα, καθώς όπως είπε αναφερόμενος στη Βαυαρία «ο σταθμάρχης έπαιζε με το κινητό του».

Παράλληλα, ο κ. Καραμανλής εξήγησε τους λόγους που τον τελευταίο χρόνο δεν έχει παραχωρήσει συνεντεύξεις, επιλέγοντας να τοποθετηθεί για το τραγικό δυστύχημα στα θεσμικά όργανα της Πολιτείας, κάνοντας λόγο για συνειδητή επιλογή και τονίζοντας τον απόλυτο σεβασμό του στα θύματα και τους συγγενείς.

«Απόλυτος σεβασμός όμως σημαίνει και συνειδητή αποχή από το να εκμεταλλευόμαστε τον ανθρώπινο πόνο», σημείωσε ο κ. Καραμανλής. Κάλεσε επίσης τα στελέχη άλλων πολιτικών κομμάτων να μην προβαίνουν σε συνειδητή εκμετάλλευση και εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου.

Για την απόφασή του να είναι ξανά υποψήφιος

Για την κριτική που του ασκείται για την απόφασή του να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα ο κ. Καραμανλής είπε ότι «δεν ήταν εύκολη η απόφαση να είμαι ξανά υποψήφιος. Στην πολιτική μπήκα στα σαράντα και δεν είναι αυτοσκοπός. Αποφάσισα να πάω στους ψηφοφόρους και να βγάλουν την ετυμηγορία. Ο πραγματικός στόχος είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός».

Ερωτηθείς για το αν θα συναντούσε τους γονείς, ο πρώην υπουργός Μεταφορών είπε ότι «είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον οποιονδήποτε. Στην εξεταστική επιτροπή έδωσα απαντήσεις σε όλα και όταν με ρώτησαν γιατί δεν έχω συναντηθεί με τους γονείς, απάντησα ότι εγώ αν ήμουν στη θέση τους δεν θα ήθελα να συναντηθώ. Κάποιοι γονείς με πήραν τηλέφωνο και τους μίλησα. Θέλω να μιλήσω με ανθρώπους που μπορούμε να το κάνουμε με ψυχραιμία, να ανταλλάξουμε απόψεις. Ναι, δεν έχω αντίρρηση.»

Για τα ηχητικά ντοκουμέντα

Ερωτηθείς για το δημοσίευμα που κάνει λόγο περί μονταζιέρας, ο κ. Καραμανλής ανέφερε ότι «Μία κλασική πολιτική απάντηση θα ήταν, εγώ παραιτήθηκα το ίδιο βράδυ. Δεν πρόκειται να το κάνω διότι η θεωρία συνομωσίας πρέπει να τελειώσει. Όσο ήμουν υπουργός δεν είχαν περιέλθει στην αντίληψή μου ότι συνέβαιναν σε αυτούς τους οργανισμούς».

Κληθείς να απαντήσει για την εμπλοκή προσώπων σχετικά με το ηχητικό ντοκουμέντο, ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι «το βράδυ εκείνο δεν μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα ποιος πήρε τα ηχητικά ντοκουμέντα. Όλα βρίσκονται στις ανακριτικές αρχές, πρόσθεσε ο κ. Καραμανλής».

Αναφορικά με την κριτική που του ασκείτε για τυχόν δικές του ευθύνες, ο πρώην υπουργός απάντησε ότι «έχω πολιτική ευθύνη γι΄ αυτό παραιτήθηκα αμέσως. Όταν φτάσαμε με τον πρωθυπουργό εκεί δεν θέλω να ευχηθώ σε κανέναν να δει αυτές τις σκηνές. Δεν ξέραμε ακόμα τι είχε συμβεί».

«Έχω δώσει εξηγήσεις για την 717. Κατηγορούμαι για αντιφατικά πράγματα. Η τηλεδιοίκηση είναι ένα σύστημα που πρέπει να είναι έτοιμο το 2030. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή οδηγία. Η σύμβαση παρελήφθη διαλυμένη και αυτή με χίλια ζόρια καταφέραμε να την τελειώσουμε, δυστυχώς τρεις μήνες μετά το δυστύχημα. Κανείς με βεβαιότητα δεν μπορεί να πει αν θα είχε αποφευχθεί το δυστύχημα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Με κατηγορούν για αντιφατικά πράγματα, τόνισε ο κ. Καραμανλής, και εξήγησε ότι «η Ευρωπαία εισαγγελέας λέει ότι έπρεπε να την καταγγείλουμε. Εγώ έπρεπε ή να την τρέξω ή να τη διαλύσω. Έρχονται μετά τα κόμματα της αντιπολίτευσης και μου λένε ότι εμείς ευθυνόμαστε που δεν τελείωσε η σύμβαση».

Για τις προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια του σιδηροδρόμου

Ο κ. Καραμανλής αναφορικά με το ζήτημα της ασφάλειας του σιδηρόδρομου είπε ότι «οι προειδοποιήσεις δεν ήταν για ατυχήματα αλλά για το γεγονός ότι είχαμε ένα προβληματικό δίκτυο. Κανένας δεν λέει ότι υπήρχαν ζητήματα ασφαλείας. Δεν υπάρχει τέτοιο χαρτί. Δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο» ενώ πρόσθεσε «όταν αναλάβαμε τον ΟΣΕ προσλάβαμε 400 ανθρώπους λόγω των τεράστιων ελλείψεων, αυξήσαμε τις βάρδιες και εκείνο το μοιραίο βράδυ κάποιος έφυγε πιο νωρίς».



Πηγή: skai.gr

