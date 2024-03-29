ΣΥΡΙΖΑ: Οι πρώτοι υποψήφιοι για τις προκριματικές του ευρωψηφοδελτίου

Τους πρώτους υποψηφιούς για τις προκριματικές εκλογές εν όψει της συγκρότησης του ευρωψηοδελτίου παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ πρωτοπορεί με την διαδικασία των προκριματικών εκλογών για την κατάρτιση ενός Ευρωψηφοδελτίου που θα φτιαχτεί από την κοινωνία, για την κοινωνία.

Στο πλαίσιο της ριζοσπαστικής ανανέωσης, το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, παρουσιάζει τους πρώτους υποψηφίους για τις προκριματικές εκλογές της 14ης Απριλίου. Πρόκειται για υποψηφίους, που έχουν ξεχωρίσει για το Ακαδημαϊκό, Επαγγελματικό, αλλά και κοινωνικό τους έργο και που προσδοκούν να βοηθήσουν τη χώρα μας και από μία νέα θέση, ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ανανέωση των προσώπων, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την Ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, το οποίο αποτελεί δέσμευση.

Η πρώτη λίστα με τους υποψηφίους, για τις προκριματικές εκλογές κατάρτισης του Ευρωψηφοδέλτιου είναι η εξής:

Κατσίγιαννη Αγλαϊα ΑΜΘ Διεθνολόγος Παπαδόπουλος Παύλος ΑΜΘ Ψυχολόγος Ειδικής Αγωγής Παπανδρέου Θεοδοσία ΑΜΘ Συμβολαιογράφος Στογιαννίδης Γρηγόρης ΑΜΘ Πρόεδρος Εργαζομένων Καζίνου Θράκης Τσομπανιάν Άννα ΑΜΘ Δικηγόρος Χατζηφωτίου Αθανασία ΑΜΘ Επίκουρη Καθηγήτρια στο Ηνωμένο Βασίλειο Γκίνης Δημήτριος ΑΠΟΔΗΜΩΝ Υποψήφιος Διδάκτωρ Ψυχολογίας και Νευροεπιστήμης Γουναλάκης Αντώνης ΑΠΟΔΗΜΩΝ Υπ. Διδάκτωρ Οικονομικών / Βοηθός Καθηγητή στις ΗΠΑ Ελευθεριάδης Κωνσταντίνος ΑΠΟΔΗΜΩΝ Καθηγητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης / Συμβουλος συμπερίληψης Θεοδωρίδης Ιορδάνης ΑΠΟΔΗΜΩΝ Ελεύθερος επαγγελματίας / Art Dealer Κατσικέα Ευαγγελία ΑΠΟΔΗΜΩΝ Πανεπιστημιακός Κίκερης Νεκτάριος ΑΠΟΔΗΜΩΝ Πολιτικός Μηχανικός Μαργαρίτου Κωνσταντίνος ΑΠΟΔΗΜΩΝ Μόνιμος Υπάλληλος ΥΠΕΞ στις ΗΠΑ Μουμτζή Ιφιγένεια ΑΠΟΔΗΜΩΝ Ερευνήτρια Μωραϊτίνη-Πατριαρχέα Ιφιγένεια ΑΠΟΔΗΜΩΝ Διεθνολόγος Παράσχου Θωμάς ΑΠΟΔΗΜΩΝ Ιατρός / Διευθυντής Ορθοπαιδικής κλινικής στη Γερμανία Ρήγας Νικόλαος ΑΠΟΔΗΜΩΝ Νευρολόγος -Ψυχίατρος-Παιδοψυχίατρος - Διευθυντής Ιατρικού Κέντρου στη Γερμανία Σαββίδου Ελένη ΑΠΟΔΗΜΩΝ Πανεπιστημιακός στη Σουηδία Σταυροπούλου Τζοάννα ΑΠΟΔΗΜΩΝ Στέλεχος σε οργανώσεις Ανθρωπιστικής και Αναπτυξιακής Βοήθειας Χατζηχρήστου Ελένη Θωμαή ΑΠΟΔΗΜΩΝ Αστροφυσικός, Ερευνήτρια στο Βέλγιο Αθανασίου Μάριος ΑΤΤΙΚΗΣ Ηθοποιός Αναστόπουλος Παναγιώτης ΑΤΤΙΚΗΣ Συνταξιούχος Ο.Α - Πρωην Διεθνής Διαιτητής Καλαθοσφαίρισης Αντώναρος Ευάγγελος ΑΤΤΙΚΗΣ Δημοσιογράφος Αρσένη Ευγενία (Τζένη) ΑΤΤΙΚΗΣ Σκηνοθέτις - Θεατρολόγος, Δρ. Αισθητικής Φιλοσοφίας Αυλωνίτου Ελένη ΑΤΤΙΚΗΣ Ερευνήτρια – Εργοφυσιολόγος Βενέρη Λυδία ΑΤΤΙΚΗΣ Δικηγόρος Βλαβιανός Γεώργιος ΑΤΤΙΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Βουτσάς Αθανάσιος ΑΤΤΙΚΗΣ Εργαζόμενος Ιδιωτικού Τομέα Γαλάνη Ειρήνη ΑΤΤΙΚΗΣ Ψυχολόγος - Ειδική αγωγή Γιαννούλη Σοφία-Μαρία ΑΤΤΙΚΗΣ Σύμβουλος Στρατηγικής Επικοινωνίας Γκανούλης Ιάκωβος ΑΤΤΙΚΗΣ Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ Γκουρνέλος Χρήστος ΑΤΤΙΚΗΣ Ερευνητής, Μηχανικός Ρομποτικής Γούναρης Γιάννης ΑΤΤΙΚΗΣ Δικηγόρος Δενδρινός Σπυρίδων ΑΤΤΙΚΗΣ Δημοσιογράφος Ζάρρα Μαλλους Δήμητρα ΑΤΤΙΚΗΣ Αεροσυνοδός Ζαχαροπούλου Χριστίνα ΑΤΤΙΚΗΣ Τραπεζικός Υπάλληλος Ζιούβας Δημήτρης ΑΤΤΙΚΗΣ Καθηγητής Νομικής / Δικηγόρος Κομηνέα Σοφία ΑΤΤΙΚΗΣ Ηθοποιός - Συγγραφέας Κοροβέση Μυρτώ ΑΤΤΙΚΗΣ Δικηγόρος Κουλάκογλου Νικόλας ΑΤΤΙΚΗΣ Ιδιωτικός Υπάλληλος - Διευθυντής Δημιουργικού Κυριακόπουλος Δημήτριος ΑΤΤΙΚΗΣ Μουσικοσυνθέτης Κωνσταντάρα Δήμητρα ΑΤΤΙΚΗΣ Δημόσιος υπάλληλος Κωτούλα Καλλιόπη Βίλλυ ΑΤΤΙΚΗΣ Σεναριογράφος & Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας Λεριού Μιχάλης ΑΤΤΙΚΗΣ Μηχανολόγος - Μηχανικός Μανδηλάς Αντώνιος ΑΤΤΙΚΗΣ Εκπαιδευτικός Μάντακας Χρήστος ΑΤΤΙΚΗΣ Ηθοποιός Μαρκάκης Κωνσταντίνος ΑΤΤΙΚΗΣ Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός Ματσούκας Ίκαρος ΑΤΤΙΚΗΣ Οικονομικός Σύμβουλος Μαύρος Θεόφιλος ΑΤΤΙΚΗΣ Επιχειρηματίας Μιχαηλίδης Θανάσης ΑΤΤΙΚΗΣ Ηθοποιός - Σκηνοθέτης Μοσχονάς Κωνσταντίνος Παναγιώτης ΑΤΤΙΚΗΣ Τραπεζικός Στέλεχος Μπέη Μάρθα ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινωνική Λειτουργός Μπεκατώρου Σοφία ΑΤΤΙΚΗΣ Ψυχολόγος Μπινετζής Δημοσθένης ΑΤΤΙΚΗΣ Πολιτικός επιστήμονας Μπίτσιος Κωνσταντίνος ΑΤΤΙΚΗΣ Δικηγόρος Μωραΐτης Γρηγόρης ΑΤΤΙΚΗΣ Χοροδιδάσκαλος Παλαιού Αλεξάνδρα ΑΤΤΙΚΗΣ Βιβλιοθηκονόμος Παναγιώτου Λάμπρος ΑΤΤΙΚΗΣ Δημοσιογράφος Παπαγεωργόπουλος Χρήστος ΑΤΤΙΚΗΣ Καθηγητής θρησκευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Παπαδημητριάδης Δημήτρης ΑΤΤΙΚΗΣ Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής Παπαδόπουλος Χρήστος ΑΤΤΙΚΗΣ Ερευνα και Ανάπτυξη Πληροφορικής Παπακαλοδούκας Γιώργος ΑΤΤΙΚΗΣ Μόνιμος εκπαιδευτικός/καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Παπανίκου Σοφία ΑΤΤΙΚΗΣ Δερματολόγος Επιμελήτρια Α ΕΣΥ Παπαργυρόπουλος Νάσος ΑΤΤΙΚΗΣ Επιχειρηματίας Παππάς Νικόλαος ΑΤΤΙΚΗΣ Επιχειρηματίας Πεφάνης Ρόμπερτ ΑΤΤΙΚΗΣ Στέλεχος εκπαιδευτικού οργανισμού & Καθηγητής Επικοινωνίας Πιπερίδης Ζαχαρίας ΑΤΤΙΚΗΣ Πολιτικός Επιστήμονας Πνευματικός Νίκος ΑΤΤΙΚΗΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Προδρομίτης Δημήτριος ΑΤΤΙΚΗΣ Δικηγόρος - Θεολόγος Πρωίας Στέφανος ΑΤΤΙΚΗΣ Υπεύθυνος Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Ραυτόπουλος Κωνσταντίνος ΑΤΤΙΚΗΣ Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός Σακελλαριάδης Θανάσης ΑΤΤΙΚΗΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Σαπουνά Αναστασία ΑΤΤΙΚΗΣ Εφοριακός Σιδερα Ευα ΑΤΤΙΚΗΣ Ιδιωτική Υπάλληλος Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος ΑΤΤΙΚΗΣ Διδάκτωρ Βιολογίας, εικαστικός Σιούτα Νίκη ΑΤΤΙΚΗΣ Μηχανικός Περιβάλλοντος Σπανέα Ρεγγίνα Αγγελίνα ΑΤΤΙΚΗΣ Υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών στη Διοίκηση Τουρισμού ,Εκπαιδεύτρια ενηλίκων ΣΑΑΕΚ, Οικονομολόγος Στόφυλας Ηλίας ΑΤΤΙΚΗΣ Υποψήφιος Διδάκτωρ Φιλολογίας ΕΚΠΑ Τρέτας Φώτιος ΑΤΤΙΚΗΣ Τεχνικός τηλεοπτικού σταθμού Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος ΑΤΤΙΚΗΣ Φιλόλογος - ιστορικός Τσακαλάκος Παναγιώτης ΑΤΤΙΚΗΣ Συνθέτης - Τραγουδιστής Τσίπρας Γεώργιος ΑΤΤΙΚΗΣ Μηχανολόγος - Μηχανικός Τσολακίδης Ευδόκιμος ΑΤΤΙΚΗΣ Ηθοποιός-Σκηνοθέτης Τσοχλιάς Παναγιώτης ΑΤΤΙΚΗΣ Δημοσιογράφος Φαραντούρης Νικόλαος ΑΤΤΙΚΗΣ Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου & Δικαίου Ενέργειας Πανεπιστημίου Πειραιώς Φίλιππας Διονύσης ΑΤΤΙΚΗΣ Καθηγητής χρηματοοικονομικών Χαρίτου Λίνα (Σταυρούλα) ΑΤΤΙΚΗΣ Σχεδιάστρια ενδυμάτων Χένος Δημήτρης ΑΤΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκός Αναστασίου Μαρία ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δικηγόρος Ροδάκης Ανδρέας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εργαζόμενος στο ΕΣΥ Σταυρινός Νικόλαος ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Οικονομολόγος, Φοροτεχνικός, Λογιστής Τσιριγώτη Ζαχαρούλα ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αντιστράτηγος εν αποστρατεία της ΕΛ.ΑΣ Κουρουμπλής Παναγιώτης ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δικηγόρος Λουριδάς Γεώργιος ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αυτοαπασχολούμενος Μολώνης Σπυρίδων ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτοχος πρότυπης κτηνοτροφικής μονάδας Μπότση Κωνσταντίνα ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δημόσιος υπάλληλος Τσεκούρας Γεώργιος ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κλινικός Διαιτολόγος Νοσοκομείου Αγρινίου Τσούμας Κωνσταντίνος ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τραπεζικός Υπάλληλος Ψιλοπούλου Μαρία ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Εκπαιδευτικός Γκάσταρη Βασιλική ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β Ντίνης Γεώργιος ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δικηγόρος Σιδηρόπουλος Ιωάννης ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Υποψήφιος Διδάκτωρ Τελιγιορίδου Ολυμπία ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κτηνίατρος Ανδρίκος Ιωάννης ΗΠΕΙΡΟΥ Μηχανικός Η/Υ και πληροφορικής Καραπιπέρης Παντελής ΗΠΕΙΡΟΥ Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δήμου Ηγουμενίτσας Κάτσης Μάριος ΗΠΕΙΡΟΥ Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Κώτσης Νικόλαος ΗΠΕΙΡΟΥ Παθολόγος Ιατρός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Νάτση Αγγελική ΗΠΕΙΡΟΥ Δημόσιος Υπάλληλος Βαγενά-Κηλαηδόνη Άννα ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ηθοποιός Δριτσέλη Παναγιώτα ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Εκπαιδευτικός Καραγιάννη Φανή ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Υποδιευθύντρια σε Στέγη Ανηλίκων στη Λυών Μιξαφέντη Αντιγόνη ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Βιολόγος / Νεοδιόριστη Εκπαιδευτικός 2022 Σπανοθύμιος Θεόδωρος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γεωπόνος Τζιώρας Βασίλειος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δικηγόρος Τουρναβίτης Γεώργιος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μηχανολόγος μηχανικός Τ.Ε. Χλαπανίδα Χριστίνα ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δικηγόρος Αραβαντινός – Σιμωνέτος Χαράλαμπος ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φοιτητής Μεταπτυχιακού-Ιδιοκτήτης μικρομεσαίας επιχείρησης Γραμμένου Ελένη ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ελεύθερος Επαγγελματίας Τεμπονέρας Αθανάσιος ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ιδιωτικός Υπάλληλος Αλβανός Δημήτριος ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δικηγόρος Αλεξιάδης Βάιος ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Χημικός μηχανικός Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δημοσιογράφος Ιωακειμίδου Αννα ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σύμβουλος Ψυχικής υγείας Καραμητόπουλος Νίκος ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φοιτητής Μεταπτυχιακού-Ιδιοκτήτης μικρομεσαίας επιχείρησης Κωνσταντάρας Αλέξανδρος ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σκηνοθέτης Κώτση Σοφία ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εκπαιδευτικός Μάνος Ευστράτιος ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρχιτέκτων - Ελεύθερος επαγγελματίας Νικάκη Μπουμπουλίνα ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Λογοτεχνική - θεατρική μεταφράστρια Νούσκαλης Γιώργος ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δικηγόρος – Επίκουρος καθηγητής Σκουμπέρδης Μιχαήλ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ακαδημαϊκός – Επιστημονικός Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής ανάπτυξης Τσαμπάζη Θεοδώρα (Δώρα) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιστημονική Συνεργάτιδα- Δημοσιογράφος Τσιρέλης Αθανάσιος ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιατρός ογκολόγος Φειδάντσης Θωμάς ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Χειρούργος Παίδων Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ Garancini(Γκαραντσίνι) Gian Andrea Paolo (Τζιαν Αντρέα Πάολο) ΚΡΗΤΗΣ Σύμβουλος & Εμπειρογνόμωνας Ευρωπαϊκών Πολιτικών και προγραμμάτων Βότση Ειρήνη ΚΡΗΤΗΣ Νηπιαγωγός Θεοδωρουλάκη Ευφροσύνη ΚΡΗΤΗΣ Φαρμακοποιός Κασσελάκης Βασίλειος ΚΡΗΤΗΣ Ιατρός Παπαδόπουλος Παναγιώτης ΚΡΗΤΗΣ Μοριακός Βιολόγος και Γενετιστής Τζωρακάκη Μαρία ΚΡΗΤΗΣ Συντηρήτρια Έργων Τέχνης Γιαννακά Αικατερίνη ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Συνταξιούχος Υπουργείου Οικονομικών Μπαρμπούνη Δήμητρα ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ξύδης Αναστάσιος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ιδιωτικός Υπάλληλος Πριφτάκη Αικατερίνα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νομικός Σκούρτης Άριστείδης (Άρης) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συνταξιούχος τραπεζικός υπάλληλος και Δημοσιογράφος Σταυρόπουλος Δημήτρης ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οικονομικός αναλυτής Τσορώνης Κωνσταντίνος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ιδιωτικός Υπάλληλος Φαράντος Γεώργιος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διδάσκων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – Επιθεωρητής Εργασίας Γκλέτσου Ελευθερία ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιατρός ΕΣΥ Λεμπέση Ιωάννα ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μηχανικός Λογισμικού Μαστροπέρρου Λουκία ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δικηγόρος Στρατής Άγγελος ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στέλεχος Οργανισμού έρευνας και καινοτομίας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.