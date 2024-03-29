Τα κέρδη της αντιπολίτευσης από την πρόταση δυσπιστίας

Του Αντώνη Αντζολέτου

Καμία πρόταση δυσπιστίας μεταπολιτευτικά δεν κατέληξε στην πτώση της εκάστοτε κυβέρνησης. Η παραίτηση των δυο υπουργών αποτελεί το απτό παραγόμενο αποτέλεσμα της χθεσινής διαδικασίας που «πλήγωσε» το Μέγαρο Μαξίμου παρά τα «159» όχι που συγκέντρωσε.

Από αυτό και μόνο το γεγονός δημιούργησε ευφορία χθες στη Βουλή στις τέσσερις δυνάμεις που προκάλεσαν την τριήμερη συζήτηση. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας μπορούν να μιλούν για ήττα του Μαξίμου, καθώς πέρα από τις αναγκαστικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μπήκαν πολλά ερωτήματα σε σχέση τόσο με τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος, αλλά κυρίως για τη συγκάλυψη και για την παραπλάνηση της κοινής γνώμης για την οποία κατηγορούν την πλειοψηφία.

Τι έλεγε σύσσωμη η αντιπολίτευση χθες στο Κοινοβούλιο; Πως κάθε φορά που ο πρωθυπουργός βρίσκεται απολογούμενος «θυσιάζει» κάποιον από τους στενούς του συνεργάτες. Η ένταση ήταν έκδηλη χθες όταν στο βήμα ανέβηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι σίγουρο πως τα τέσσερα κόμματα, αλλά και οι υπόλοιπες δυνάμεις θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν τα νέα δεδομένα που υπάρχουν. Η συσπείρωση στην οποία επένδυε η Νέα Δημοκρατία χθες βράδυ «γκρίζαρε» από τις παραιτήσεις των Σταύρου Παπασταύρου και Γιάννη Μπρατάκου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε πως «ο πυρήνας του προβλήματος της διαφθοράς είναι στο Μέγαρο Μαξίμου και το ξέρετε καλά».

Ο Σωκράτης Φάμελλος ρώτησε τον πρωθυπουργό αν γνωρίζει τη συμβαίνει στα του οίκου του. Κοινοβουλευτικά στελέχη εκτιμούσαν πως ακόμα και η σημερινή πανηγυρική αύξηση του κατώτατου μισθού, που ανακοινώνει ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο, δε θα πάρει τη διάσταση που θα ήθελε.

«Σύννεφα» έχουν πυκνώσει για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια πάνω από το Μαξίμου. Κανείς δε φανταζόταν πως αυτό θα γινόταν ένα χρόνο μετά το δυστύχημα των Τεμπών.

Στην αντιπολίτευση πιστεύουν πως η κυβέρνηση «τιμωρείται» από το γεγονός πως δεν επέτρεψε να γίνει μια κανονική διερεύνηση της υπόθεσης μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή που ολοκληρώθηκε. Αλλά και για την Προανακριτική που δεν δέχτηκε να πραγματοποιηθεί. Μιλούν για την αλαζονεία του 41% η οποία θεωρήθηκε «λευκή επιταγή».

Περιμένουν πως μετά την πρόταση δυσπιστίας οι δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας θα προκαλέσουν περαιτέρω προβληματισμό στους επιτελείς του Μαξίμου. Η αλήθεια, ωστόσο είναι πως η Νέα Δημοκρατία έχει περάσει από «σαράντα κύματα» από το 2019 και έχει αποδειχτεί πως είναι ιδιαιτέρως ανθεκτική. Στον ΣΥΡΙΖΑ το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες επιμένουν πως είναι πιο επίκαιρο από ποτέ με τον Στέφανο Κασσελάκη να το επαναφέρει πολύ συχνά πλέον στον δημόσιο λόγο του.

Το τοπίο κατά τα άλλα δεν θα διαφοροποιηθεί. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσουν να συγκρούονται για τη δεύτερη θέση στις ευρωεκλογές και Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας για να εξασφαλίσουν με σχετική άνεση ένα ποσοστό άνω του 3% που οδηγεί στις Βρυξέλλες.

