Εκρέμ Ιμάμογλου: Στην πρώτη μας συνάντηση ο Ερντογάν με έβαλε να κάτσω σε σπασμένη καρέκλα

«Στην πρώτη μας συνάντηση ο Ερντογάν μου έδωσε να κάτσω σε σπασμένη καρέκλα» δήλωσε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, λίγα 24ωρα πριν ανοίξουν οι κάλπες για τις δημοτικές εκλογές στην Τουρκία.

«Όμως, τώρα κάθομαι σε σταθερή καρέκλα» πρόσθεσε.

Ιμάμογλου: «Από τον κύριο πρόεδρο πολλές φορές έχω ζητήσει ραντεβού. Υπήρξε διάκριση, Με κάλεσε μόνο όταν πρώτη φορά κερδίσαμε τις εκλογές. Βέβαια, σε μένα έτυχε η σπασμένη καρέκλα! Και όμως, ναι. Τότε μου είπε 'κάνεις σπατάλες, έσπασες την καρέκλα'. Και εγώ του απάντησα πως 'στην πρώτη όχι, αλλά στη δεύτερη φορά κάθομαι πιο σταθερά».

«Αυτοί σκέφτηκαν πως 'αν επιχειρήσουμε να εμποδίσουμε τις εργασίες του Ιμάμογλου, τότε τις επόμενες εκλογές της Κωνσταντινούπολης θα τις πάρουμε εύκολα' Μπα! Τελείωσε εκείνη η εποχή. Δεν υπάρχει η εποχή αυτοί που μας ψήφισαν και δε μας ψήφισαν. Τελείωσε η εποχή 'εγώ αποφασίζω και αυτό γίνεται'».

O αντίπαλος του Ιμάμογλου υποστηρίζει πως θα κερδίσει τις εκλογές

«Στις δημοσκοπήσεις έχουμε προβάδισμα 1,7%» λέει ο Κουρούμ.

«Εμείς έχουμε τις δικές μας δημοσκοπήσεις, είμαστε παντού. Στις δημοσκοπήσεις προηγούμαστε με 1,7 μονάδες. Και στις 31 Μαρτίου εμείς θα πάμε στο Δημοτικό Μέγαρο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Σας λέω το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει περιθώριο για χαλαρότητα» δήλωσε.

Υπουργός Άμυνας Τουρκίας: «Υποστηρίζουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο»

«Η Τουρκία έχει γίνει μια μεγάλη χώρα που έχει ισχυρή θέση στον κόσμο»

Γιασάρ Γκιουλέρ: «Μπορούμε να ανταποκριθούμε σε ταυτόχρονες αποστολές όπως την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την προστασία των συνόρων μας, την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, την ανταπόκριση σε διεθνείς αποστολές αλλά και να εξοπλίσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις με εθνικά οπλικά συστήματα εγχώριας παραγωγής. Η Τουρκία με τη βαθιά ιστορία της, με τον ισχυρό στρατό της, με τη στρατηγική της θέση και τις δυνατότητες και ικανότητες που έχει σε κάθε τομέα έχει γίνει μια χώρα που έχει ισχυρή θέση στον κόσμο».

Αντιπροσωπεία της Βουλής των αντιπροσώπων στην Τουρκία

«Βασικό θέμα τα F-16 και η διαδικασία της προμήθειάς τους»

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ CNN TURK: «H Τουρκία υποδέχεται μια σημαντική αντιπροσωπεία από τις ΗΠΑ.Τέσσερα μέλη της Επιτροπής Ενόπλων Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ βρίσκονται στην Άγκυρα. Θα συναντηθούν με τον υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ».

«Στις συνομιλίες θα τεθούν ζητήματα η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η υποστήριξη που δίνουν οι ΗΠΑ στις δυνάμεις YPG, θα γίνει η συζήτηση για την προμήθεια των F-16 και τα συστήματα τα οποία τα συνοδεύουν και άλλα ζητήματα που αφορούν την εθνική ασφάλεια».



Πηγή: skai.gr

