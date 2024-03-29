Απορρίφθηκε η πρόταση δυσπιστίας - Τι είπαν οι αρχηγοί - Οι συνεχείς διακοπές

Του Γιάννη Ανυφαντή

Μετά από συνολικά 40 ώρες συνεδριάσεων, 163 τοποθετήσεις ομιλητών και τρεις ημέρες κοινοβουλευτικών εργασιών, η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε λίγο πριν από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ (και συνυπέγραψαν ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας), με τους 158 βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας και τον ανεξάρτητο βουλευτή Χάρη Κατσιβαρδά να την καταψηφίζουν και τους 141 βουλευτές της αντιπολίτευσης να υπερψηφίζουν την πρόταση.

Το κλίμα ακραίας πόλωσης που επικράτησε κατά την τριήμερη κοινοβουλευτική διαδικασία, με σφοδρές επιθέσεις και βαρύτατους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, έδωσε το άτυπο σήμα για την έναρξη της προεκλογικής περιόδου ενόψει των ευρωεκλογών, με το πολιτικό θερμόμετρο να παραμένει στο «κόκκινο» για τους επόμενους δύο μήνες. Η τελευταία ημέρα των συνεδριάσεων πάντως έμενε να σημαδευτεί από δύο διαφορετικά συμβάντα, την παραίτηση των υπουργών, Σταύρου Παπασταύρου και Γιάννη Μπρατάκου, αλλά και τις επαναλαμβανόμενες διακοπές της συνεδρίασης, λόγω απουσίας των πολιτικών αρχηγών.

Μητσοτάκης: Δε δόθηκε εντολή για συγκάλυψη - Δε θα συγκυβερνήσω με παράκεντρα

Κατά την έναρξη της τοποθέτησής του ο πρωθυπουργός, αποφάσισε να απευθυνθεί σε προσωπικό τόνο στους συγγενείς των θυμάτων, κάποιοι εκ των οποίων βρίσκονταν στα θεωρεία, με την ίδιο να στρέφει το βλέμμα του αρκετές φορές προς τις θέσεις τους, λέγοντας πως τους κοιτάζει στα μάτια. «Δυστυχώς απέναντι στη τραγωδία δεν έχουμε καταφέρει να βαδίσουμε ενωμένοι με λιγότερες σκιές, κραυγές και αλληλοκατηγορίες σαν αυτές που ακούσαμε σήμερα και οδηγούν του πολίτες να κλείνουν τα αυτιά τους και να μη πιστεύουν κανέναν και τίποτα»., είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «για το λόγο αυτό κράτησα χαμηλούς τόνους, ζήτησα συγγνώμη εξ ονόματος όλων όσων κυβέρνησαν τον τόπο χωρίς να αλλάξουν τα κακώς κείμενα των σιδηροδρόμων. Χωρίς να πιστέψω ότι υπάρχουν Έλληνες που πενθούν περισσότερο από άλλους. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι επέλεξαν μια στάση που ουδείς διανοήθηκε στο παρελθόν, όπως στο Μάτι και τη Μάνδρα. Ήθελαν να κάνουν λάβαρο την οδύνη. Να μετατρέψουν την οδύνη σε πολιτικό εργαλείο για να χτυπήσουν εμένα και τη κυβέρνηση».

Από το βήμα της βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες, με αφορμή του δημοσίευμα του Βήματος για το "μοντάζ" στα ηχητικά του δυστυχήματος: «Βγαίνει το δημοσίευμα που διαψεύδεται αμέσως, το ξέραμε αυτό από τις 2 Μαρτίου, δεν λέει τίποτα το καινούργιο και ενώ φαίνεται ότι δεν υπάρχει περιεχόμενο δείξετε εντυπωσιακά αντανακλαστικά. Θα σας έλεγε κάποιος καχύποπτος ότι γνωρίζατε το δημοσίευμα πριν τυπωθεί η εφημερίδα! Ε; βλέπατε μπροστά! Η άποψη μου είναι σαφής τι εννόησα εδώ».

«Ο μόνος στόχος είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Με νωπή τη λαϊκή ετυμηγορία, φοβάμαι ότι με τη συμπεριφορά σας αυτή και τις ακρότητες και το λεξιλόγιο που υιοθετείτε ποδοπατάτε το συλλογικό πένθος και εμποδίζετε δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της», τόνισε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος προς τον κ. Ανδρουλάκη, με τον ίδιο μάλιστα να βάλλει και κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με αφορμή τις τελευταίες αναφορές του για την ανάγκη διεξαγωγής εκλογών στη χώρα με διεθνείς παρατηρητές: «Κανείς δεν έχει διανοηθεί να αμφισβητήσει το μεγαλύτερο κεκτημένο της μεταπολίτευσης τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και την ομαλή μετάβαση της εξουσίας από τους ηττημένους στους νικητές. Αυτό το κεκτημένο δεν αμφισβητήθηκε ούτε το 89-90 ούτε το 2000 όταν η ΝΔ του Κ. Καραμανλή έχασε με 70.00 ψήφους. Για να έρθει τώρα να αμφισβητήσει ο κ. Κασσελάκης. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι είναι απλά φαιδρός και δεν ξέρω τι είναι χειρότερο κάθε μέρα να εξακοντίζει και μια διαφορετική σαχλαμάρα και μάλλον θέλει να δημιουργήσει ανοσία στην ανοησία».

«Κοινωνίες αγγέλων δεν υπάρχουν, υποστηρίζω τις διακριτές ευθύνες και τα όρια στη δημοκρατία. Οι κυβερνήσεις ορίζουν τους κανόνες και αυτό οδηγεί σε συγκρούσεις, αυτό είναι το κόστος των διαφορετικών ρόλων. Δεν είναι καινούργιο αυτό, έχουμε ζήσει στην πατρίδα μας εποχές διαπλεκόμενων σχέσεων, νταβατζήδων, εικόνες μιας παλιάς Ελλάδας, δεν ξεχνάμε το Βατοπέδι και τους απογόνους του. Όμως δεν θα συγκυβερνήσω με κανένα παράκεντρο στο τιμόνι του τόπου είναι αυτοί που ψηφίζουν οι πολλοί και όχι οι λίγοι και ισχυροί. Για να ξεκαθαρίσουμε: αν κάποιος εκδότης, επιχειρηματίας έχει πολιτικές βλέψεις ας εμφανιστεί ανοιχτά στην πολιτική αρένα. Ο ίδιος όμως όχι μέσω πληρεξουσίων. Αν επιθυμούν λοιπόν να εμφανιστούν, να συγκριθούν, να κριθούν και να μετρηθούν», τόνισε ο πρωθυπουργός, στέλνοντας ένα μήνυμα σε όσους υπηρετούν οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα.

Στο επιχείρημα της απόπειρας συγκάλυψης ευθυνών επιμένει η αντιπολίτευση

Την πρόταση του κόμματος να συμφωνήσει η Βουλή στη συγκρότηση προκαταρκτικής επιτροπής κατά του κ. Καραμανλή και στη συνέχεια να παραπέμψει την υπόθεση στην τακτική δικαιοσύνη επανέλαβε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος, παραθέτοντας ερωτήματα για τις παραιτήσεις των 2 υπουργών της κυβέρνησης: «Δεν τα κατάφεραν στην αποστολή τους; Ή δεν γνωρίζατε ότι πήγαν στη συνάντηση με μεγάλο επιχειρηματία; Το ερώτημα λοιπόν είναι: γνωρίζετε τι γίνεται στο Μαξίμου ή όχι; Αν γνωρίζατε, ήσασταν υπεύθυνος για την αποστολή, αν δεν γνωρίζατε, δεν γνωρίζετε τι κάνει η κυβέρνηση και είστε επικίνδυνος για πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκη». Ο ίδιος εξαπέλυσε προσωπική επίθεση προς τον πρωθυπουργό για τα Τέμπη, επισημαίνοντας πως «η τραγική εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί προσβολή στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών, στους συγγενείς τους και στη Δημοκρατία».

«Αν θεωρείτε ότι όλα αυτά που λέμε δεν σας ακουμπούν δεν θα είχαν παραιτηθεί πριν από λίγο οι πιο στενοί σας συνεργάτες. Τα πράγματα κ. Μητσοτάκη δυστυχώς για εσάς είναι όπως ακριβώς τα λέμε, πρώτα ο ανιψιός μετά αυτός που πήρε τη θέση του ανιψιού και ο κ. Παπασταύρου. Ο πυρήνας του προβλήματος της διαφθοράς είναι το Μέγαρο Μαξίμου και το ξέρετε καλά», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις 2 παραιτήσεις από το κυβερνητικό σχήμα. Αναφερόμενος στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ εκφράζει μια «γνήσια αγωνία του λαού που διψά για αλήθεια και δικαιοσύνη», προσθέτοντας ότι θα αγωνιστεί με «όλες τις δυνάμεις για αλήθεια και δικαιοσύνη στο έγκλημα των Τεμπών».

Τρεις διακοπές σε μία ώρα

Η έναρξη των τοποθετήσεων των πολιτικών αρχηγών πάντως καθυστέρησε να ξεκίνησε, καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου της Πλεύσης Ελευθερίας που ήταν η πρώτη ομιλήτρια, επικαλέστηκε κώλυμα να παρευρεθεί στο κοινοβούλιο πριν από τις 18.00. Η ίδια, κατά την τοποθέτηση της, επιχείρησε να ρίξει τις ευθύνες στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Τασούλα λέγοντας πως «αποφάσισε να κόψει 60 ομιλητές μονομερώς χωρίς να συνεννοηθεί με κανέναν πολιτικό αρχηγό».

Ωστόσο, από την Νέα Αριστερά επισημαίνουν πως ενώ αρχικά είχαν ενημερωθεί πως ο κ. Χαρίτσης έχει προγραμματιστεί να μιλήσει στις 18:30 κλήθηκε εσπευσμένα να μιλήσει, λόγω της απουσίας της κ. Κωνσταντοπούλου.

