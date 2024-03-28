Για ταύτιση, και απόλυτη ευθυγράμμιση, με συγκεκριμένο εκδοτικό συγκρότημα, κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διερωτώμενος γιατί δεν κατέθεσε πρόταση μομφής για άλλα μείζονα ζητήματα όπως οι υποκλοπές ή το κράτος δικαίου. «Εγώ δεν θα συγκυβερνήσω με κανένα παράκεντρο στο τιμόνι του τόπου» ήταν το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη στην ολομέλεια της Βουλής επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε κάποτε αναρωτηθεί ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Η απάντηση έχει δοθεί... Ο κυρίαρχος λαός, και όχι τα φουσκωμένα πορτοφόλια, και αν νομίζουν κάποιοι ότι όλοι και όλα είναι εξαγοράσιμα είναι βαθιά νυχτωμένοι» διεμήνυσε ο πρωθυπουργός.

Αν κάποιος εκδότης, μεγαλοεπιχειρηματίας, έχει πολιτικές βλέψεις να βγει στην πολιτική αρένα, ας εμφανιστεί ανοιχτά. Ο ίδιος όμως, όχι μέσω πληρεξουσιών, υπογράμμισε.

Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε λέγοντας ότι «προσέρχομαι στη σημερινή συζήτηση θεωρώντας την τραγωδία των Τεμπών ένα ζήτημα πολύ μεγαλύτερο από απλή αφορμή για κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Θα μιλήσω περισσότερο για την αλήθεια γύρω από αυτό το δυστύχημα. Θα είναι λιγότερες οι αναφορές μου στα πολιτικά ζητήματα. Στέκομαι με σεβασμό και ταπεινότητα απέναντι στη μνήμη των ανθρώπων που χάσαμε και στις οικογένειες τους. Μόνο αυτοί έχουν το δικαίωμα να κάνουν τη θλίψη τους διαμαρτυρία. Μπορούν και να αδικούν την Πολιτεία».

Ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε σε όλες και όλους ως πρωθυπουργός, ως πολίτης, ως πατέρας. «Θέλω να με ακούσετε όχι μόνο με την καρδιά αλλά και με το μυαλό. Δεν έχουμε καταφέρει να βαδίσουμε σε ένα αύριο ενωμένοι με λιγότερες σκιές σαν αυτές που οδηγούν τους πολίτες να κλείνουν τα αυτιά τους και να μη πιστεύουν κανένα και τίποτα. Γι'αυτό ζήτησα συγνώμη εξ ονόματος όλων. Χωρίς και να πιστέψω ποτέ ότι υπάρχουν Έλληνες που πενθούν περισσότερο από άλλους», σημείωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι επέλεξαν στάση που κανείς διανοήθηκε σε άλλες τραγωδίες. «Θέλησαν να κάνουν κομματικό τους λάβαρο την πάνδημη οδύνη, να μετατρέψουν τον πόνο της κοινωνίας σε εργαλείο για να χτυπήσουν την κυβέρνηση, εμένα προσωπικά. Αναρωτιέμαι, θυμάμαι στην επέτειο, στον πρώτο χρόνο, όταν ντύσατε μαύρη την Κουμουνδούρου. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει το ίδιο και εμείς το 2019 αλλά δεν το κάναμε. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά αυτής της παράταξης με τη δική σας. Είμαι πάντα εδώ. Τοποθετήθηκα πολλές φορές. Απουσίασα μόνο σε μία συνεδρίαση όπως πάντα έκανα σε αντίστοιχες διαδικασίες, αλλά και γιατί το λόγο για την υπόθεση δεν μπορούν να τον έχουν τα κόμματα παρά μόνο η ανεξάρτητη δικαιοσύνη», τόνισε.



«Κάποιοι επιτήδειοι φρόντισαν να ρίξουν το σπόρο της αμφιβολίας στη δικαιοσύνη. Πολιτικές δυνάμεις μεταβλήθηκαν σε εμπόρους το πόνου. Και όλα αυτά βαδίζοντας σε ένα διπλό, αλλά τυφλό δρόμο. Εισάγατε με θράσος στην προπαγάνδα σας λεξιλόγιο άλλων εποχών. Ήρθε η ώρα να διαλύσουμε κάποιους από τους μύθους», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

«Αναγνωρίζω ότι απέναντί μου, απευθύνομαι σε μία κοινωνία που είναι καχύποπτη και θυμωμένη. Αναλαμβάνω να πω την αλήθεια», σημείωσε.

«Ας ξεκινήσουμε από το παραπλανητικό δημοσίευμα του Βήματος. Όλες οι συζητήσεις ήταν εξαρχής στη διάθεση των αρχών. Σας άκουγα κ. Φάμελλε και γυρνούσε στο μυαλό μου εκείνη η βραδιά. 'Αλλοι προσπάθησαν να κρύψουν σε άλλες συγκυρίες. Είδα ό,τι πιο φρικιαστικό είδα στη ζωή μου. Λέτε ότι μέλημά μου και σκέψη μου ήταν να πειράξω αυτούς τους διαλόγους. Δεν ντρέπεστε να τα λέτε αυτά; Αυτή ήταν η έγνοια… πώς θα πειράξω τους διαλόγους;», συνέχισε ο κ.Μητσοτάκης.

«Πάμε να δούμε και τη διαστρέβλωση την οποία επιχειρείτε να κάνετε. Αυτό το οποίο εννοεί το δημοσίευμα και υιοθετήσατε είναι ότι με κάποιο τρόπο δεν φταίει ο σταθμάρχης. Ρωτώ, ο άνθρωπος αυτός είναι προφυλακισμένος με απόφαση της δικαιοσύνης, διότι δεν αμφισβητείται ότι έγιναν 7 παραβιάσεις του κανονισμού ασφαλείας και ένα ανθρώπινο χέρι έστειλε το τρένο στη λάθος γραμμή. Υπάρχει έστω και ένας εδώ μέσα, ο οποίος να πιστεύει ότι αν ο σταθμάρχης είχε κάνει σωστά τη δουλειά του θα είχε γίνει το ατύχημα; Γιατί λοιπόν αμφισβητείτε κάτι το οποίο η ίδια η δικαιοσύνη έχει κρίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα έχει συμβεί;», πρόσθεσε.

«Πάμε στο άλλο τερατούργημα. Σπεύσαμε, λέει, συνειδητά να μπαζώσουμε το έδαφος. Γιατί να το κάνουμε αυτό; Για να συγκαλύψουμε, αναρωτιέμαι, τι ακριβώς με το μπάζωμα; Όταν ξέρετε όσοι διακινείτε αυτές τις αθλιότητες, ότι το μέλημα των συνεργείων ήταν να σηκώσουν τα βαγόνια για να βρούμε ανθρώπους από κάτω. Αυτό ένοιαζε τους διασώστες. Εχετε αποκρύψει το γεγονός ότι οι περιβόητες θεωρίες περί ξυλολίου, ότι ανατινάχτηκε το τρένο και η κυβέρνηση έσπευσε να τα συγκαλύψει. Τέτοια τερατουργήματα», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι υπάρχει ένας πραγματογνώμονας και οι υπόλοιποι είναι τεχνητοί σύμβουλοι. «Σας κοιτώ στα μάτια και σας λέω ότι ουδέποτε δόθηκε καμία εντολή για συγκάλυψη. Αλλά εγώ σας λέω την αλήθεια και αυτή την αλήθεια δεν μπορείτε να την αμφισβητήσετε», επισήμανε.

«Δεν ήθελα να αναφερθώ στον ‘’εθνικό εισαγγελέα’’. Φτάσατε κ. Κωνσταντοπούλου να επικαλεστείτε το μηχανοδηγό της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Δεν ντρέπεστε να λέτε αυτά τα πράγματα; Υπάρχει πατέρας και μητέρα που σας ακούει; Πώς τολμάτε να εργαλειοποιείτε έτσι τον πόνο του παιδιού;», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ρώτησε πότε έχει κινηθεί η δικαιοσύνη με μεγαλύτερη ταχύτητα. «Ποτέ δεν κινήθηκε. Σε 34 άτομα έχει αποδώσει κατηγορίες. Έχουμε άρει το απόρρητο σε υποθέσεις ατυχημάτων. Είπα να φέρουμε διάταξη να το κάνουμε αμέσως. Την καταψηφίσατε», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.



«Τέταρτο και κρίσιμο ζήτημα. Αν είχε ολοκληρωθεί η 717 το δυστύχημα δεν θα είχε συμβεί. Ναι, είναι πολύ πιθανό, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να συμβεί αυτό το δυστύχημα. Συμφωνώ, το έχω πει και εγώ. Τοπικά λειτουργούσε σύστημα και ο σταθμάρχης έβλεπε ότι το τρένο ήταν στη λάθος γραμμή», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο θέμα της 717 είπε ότι υπεγράφη το 2014 και έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2016 και ο κ. Σπίρτζης είχε δώσει 6 παρατάσεις. «Δεν κάνατε μόνο αυτά. Τη σπάσατε σε δύο κομμάτια και μας κληροδοτήσατε σύμβαση με πάρα πολλά προβλήματα. Και ο υπουργός πήρε απόφαση. Ή θα καταργούσε τη σύμβαση ή θα πήγαινε ολοκληρώνοντας την 717. Η απόφαση ήταν να ολοκληρωθεί όσο πιο σύντομα. Δεν μπορεί να κατηγορείτε για καθυστέρηση και να λέτε ότι έπρεπε να γίνει δεκτή η εισήγηση να ξεκινήσει από την αρχή», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο θέμα της ευρωπαίας εισαγγελέως. «Η αρμοδιότητα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας περιορίζεται σε πράξεις που θίγουν τα οικονομικά της ΕΕ», σημείωσε και ανέφερε: «για όλα τα υπόλοιπα πήρε τις απαντήσεις της από τον Άρειο Πάγο γιατί αφορούν το Σύνταγμα και την ελληνική δικαιοσύνη. Έχει ξεπεράσει το όριο της αρμοδιότητάς της. Σας φάνηκε χρήσιμη γιατί υποψήφιος ευρωβουλευτής σας είπε να φέρουμε και την ευρωπαία εισαγγελέα για να ρίξουμε την κυβέρνηση».

«Υπουργοί, εννοείτε, ότι ευθύνονται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Για να κατηγορηθεί κάποιος για ποινικές ευθύνες το σύνταγμα απαιτεί κατηγορητήριο και προανακριτική επιτροπή . Ο κ. Φάμελλος είπε να κάνουμε προκαταρκτική αφηρημένα, χωρίς κατηγορητήριο. Μου θυμίζει τον κ. Πολάκη ο οποίος έλεγε να βάλουμε φυλακή κάποιον πολιτικό μπας και σωθούμε. Αυτό είναι το κράτος δικαίου στη δική σας αντίληψη; Αν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της μη ολοκλήρωσης μιας δημόσιας σύμβασης και μιας τραγωδίας, τότε ρωτώ, όταν ο ίδιος ο εισαγγελέας στην αγόρευση για το Μάτι είπε ότι αν είχαμε το 112, θα είχαν σωθεί ζωές, ζητήσαμε να αποδοθούν ποινικές ευθύνες στον κ. Παππά; Και γελάτε κιόλας..», ανέφερε.

Είπε, επίσης, ότι ο δρόμος Πάτρας - Πύργος δεν ολοκληρώθηκε επειδή έγινε 8 κομμάτια και πήρε πέντε χρόνια για να ξαναμπεί το έργο μπροστά. «Γι' αυτούς που έχασαν τη ζωή τους στην καρμανιόλα σημαίνει ότι ο κ. Σπίρτζης έχει ποινική ευθύνη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας; Η απάντηση είναι όχι», υπογράμμισε.

Κ. Ανδρουλάκη ακούστε, μην κοιτάτε το κινητό σας, δεν θα ξαναμιλήσετε, δεν θα χρειαστεί να σας δώσει κανείς κατευθύνσεις, δήλωσε δε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το δημοσίευμα του Βήματος ανέφερε στην αντιπολίτευση ότι κάποιος καχύποπτος θα σας έλεγε ότι ενεργοποιηθήκατε πριν το δημοσίευμα.

«Αν πιστεύετε ότι πρέπει να συσταθεί προκαταρκτική, να τεκμηριώσετε το αδίκημα και να το συζητήσουμε. Και μιας μιλάμε για το άρθρο 86 του Συντάγματος. Το 2007 ήμουν νεοεκλεγμένος βουλευτής. Μαζί με πολύ λίγους άλλους πρωτίστως της ΝΔ είχα καταθέσει πρόταση να αλλάξει και να καταργηθεί η αποσβεστική προθεσμία, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος της παραγραφής στον οποίο εμπίπτει ο υπουργός της δικής σας κυβέρνησης, ο κ. Σπίρτζης. Εμείς αλλάξαμε την παραγραφή και πήγε στα 20 χρόνια. Εμείς δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από καμία παραγραφή. Εμείς το κάναμε αυτό, δεν το κάνατε εσείς», συμπλήρωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή ανέφερε ότι έχουν γίνει πολλά για την ασφάλεια στο δίκτυο των σιδηροδρόμων. Έδειξε φωτογραφία του κέντρου διοίκησης του 717 μετά το δυστύχημα. «Πράγματι, στη συνείδηση όλων, πρώτα του Κώστα Καραμανλή, θα πλανάται αυτό το βάρος, ότι αν η 717 είχε τελειώσει πιθανόν το ατύχημα να μην είχε συμβεί. Αλλά δεν θα μιλήσετε εσείς για την 717 όταν αυτό θα έπρεπε να ήταν έτοιμο από το 2016», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης μεταξύ άλλων ότι το σύστημα της τηλεδιοίκησης με εξαίρεση το κομμάτι που καταστράφηκε στον Ντάνιελ είναι έτοιμο.

«Στο ευρωπαϊκό δίκτυο των τρένων μόλις το 12% σήμερα έχει εγκατεστημένα όλα αυτά τα συστήματα ασφάλειας. Τα τρένα δεν τρακέρνουν γιατί ο γενικός κανονισμός ασφαλείας τηρείται ευλαβικά», εξήγησε.

«Κάτι αλλάζει στους ελληνικούς σιδηροδρόμους αλλά απέχουμε πολύ από το σημείο που θέλουμε», αναγνώρισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Και φτάνουμε στο σημερινό παράδοξο. Ενώ για τα Τέμπη ουσιαστικά πραγματικό συμπληρωματικό κατηγορητήριο δεν έχετε τεκμηριώσει, προτείνετε να αμφισβητηθεί η δεδηλωμένη με όχημα ένα παραπλανητικό τίτλο μιας εφημερίδας. Πρωί πρωί βγαίνει ένα δημοσίευμα το οποίο διαψεύδεται αμέσως, φαίνεται ότι ουσιαστικά έχει αναιρεθεί από ότι βγήκε στη δημοσιότητα δύο ημέρες μετά. Ένα δημοσίευμα το οποίο δεν λέει τίποτα το καινούργιο. Υιοθετείται αμέσως από εσάς και θέτετε θέματα δυσπιστίας. Εντυπωσιακά αντανακλαστικά. Κάποιος καχύποπτος θα σας έλεγε ότι γνωρίζατε το δημοσίευμα πριν τυπωθεί η εφημερίδα. Βλέπατε μπροστά… Ένα κόμμα κ. Ανδρουλάκη το οποίο έχει περάσει την κυβέρνηση γενεές 14. Το βέβαιο είναι ότι μέχρι και εφημερίδες που έχουμε βρεθεί πολύ σκληρά απέναντι και έχουμε καταλήξει με κάποιες στα δικαστήρια, κατά κανόνα παίρνουν τηλέφωνο να πουν ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης. Αυτοί έκριναν ότι έπρεπε να ενημερώσουν την αντιπολίτευση για το δημοσίευμα», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωσε: «Δεν έχω καταλάβει αν ήσαστε σε συνεννόηση. Ο κ. Παππάς λέει ότι ήσαστε. Όλο αυτό που βλέπουμε γίνεται στην υπηρεσία ενός στόχου. Να πέσει ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με νωπή τη λαϊκή ετυμηγορία, με τη συμπεριφορά σας, με τις ακρότητες, εσείς εμποδίζετε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Κατασκευάσατε κείμενο που δεν είναι παρά κακέκτυπο κολάζ από κατηγορίες κάθε είδους. Είναι λίγο παράξενο εισηγητής στην πρόταση να είναι ο κ. Παππάς, 13-0 καταδικασμένος για παράβαση καθήκοντος. Θα έρθετε εσείς να μας μιλήσετε για κράτος δικαίου. Εσείς κ. Ανδρουλάκη που παρουσιάζετε την Ελλάδα περίπου τυραννική κυβέρνηση».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι σήμερα η κυβέρνηση κατέθεσε κείμενο στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο που απαντά στις ανακρίβειες του ψηφίσματος για το κράτος δικαίου, σημείο προς σημείο.



Ο πρωθυπουργός στη βουλή διάβασε κείμενο του κ. Αλιβιζάτου στην Καθημερινή και απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη είπε: «Ο κ. Αλιβιζάτος μόλις σας αποκάλεσε αφελή και ανιστόρητο».

Συνέχισε να διαβάζει το ίδιο κείμενο και σημείωσε: «Να σταματήσει επιτέλους ο φαντάρος των 20 ημερών τις ανιστόρητες ανοησίες περί παρατηρητών, νοθείας των εκλογών και αποχώρησης της κυβέρνησης. Ας μάθει ο κ. Κασσελάκης. Ορκίζεται αύριο. Απολύεται.. Ναι, ήτανε κουραστική η θητεία. Ας μάθει ότι η δημοκρατία μας γιορτάζει 50 χρόνια ζωής και ακμής. Κανείς δεν έχει αμφισβητήσει τις εκλογές και τη μετάβαση της εξουσίας. Αυτό το κεκτημένο δεν αμφισβητήθηκε ούτε το '89-'90, ούτε το 2000 για να έρθει να το αμφισβητήσει ο κ. Κασσελάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον χαρακτήρισε υπονομευτή του πολιτεύματος. Αυτή είναι η μία όψη. Η άλλη είναι ότι είναι φαιδρός και δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Κάθε μέρα λέει και μια σαχλαμάρα».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ μετατάσσει το κόμμα του σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ . «Θα καταφέρετε το αμίμητο. Να είστε τρίτο κόμμα πίσω από τον κ. Κασσελάκη», ανέφερε.



Ο πρωθυπουργός μίλησε για ταύτιση του δημοσιογραφικού συγκροτήματος με το ΠΑΣΟΚ στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

«Ο κ. Παπανδρέου καταψήφισε το άρθρο 16 το 2008 και εσείς δεν επιτρέψατε να γίνει αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση», σημείωσε.

«Κάθε επιχειρηματικό συμφέρον έχει δικαίωμα να διεκδικεί ό,τι θέλει. Υποστηρίζω τις διακριτές ευθύνες. Οι κυβερνήσεις ορίζουν τους κανόνες και αυτό οδηγεί ενίοτε σε συγκρούσεις. Αυτό είναι το κόστος των διαφορετικών ρόλων. Δεν είναι καινούργιο. Έχουμε ζήσει εποχές διαπλεκόμενων, σχέσεις νταβατζήδων. Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε να αλλάξουμε. Δεν θα συγκυβερνήσω με κανένα παράκεντρο στο τιμόνι του τόπου. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε κάποτε αναρωτηθεί ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο... Η απάντηση έχει δοθεί. Ο κυρίαρχος λαός και όχι τα φουσκωμένα πορτοφόλια, και αν νομίζουν κάποιοι ότι όλοι και όλα είναι εξαγοράσιμα είναι βαθιά νυχτωμένοι. Αν κάποιος εκδότης, μεγαλοεπιχειρηματίας, έχει πολιτικές βλέψεις να βγει στην αρένα, ας εμφανιστεί ανοιχτά. Ο ίδιος όμως, όχι μέσω πληρεξουσιών. Αν επιθυμούν να εμφανιστούν, να κριθούν, να συγκριθούν και να μετρηθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε: «Σε αυτή την πρόταση δυσπιστίας είναι ένας πραγματικός συγγραφέας αλλά δεν την υπέγραψε. Υιοθετείτε όλες τις θεωρίες συνωμοσίας που διακίνησε ο κ. Βελόπουλος. Αναρωτιέμαι που είναι σήμερα; Έχουμε όμως μπροστά μας μια εκλογική αναμέτρηση και είναι βέβαιο ότι κάποιοι θέλουν να προβάλλεται εικόνα πολιτικής αστάθειας».

