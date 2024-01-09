Τελεσίγραφο στην Άγκυρα σχετικά με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης. Το παζάρι που επιχείρησε ο Ταγίπ Ερντογάν για τη σκανδιναβική χώρα φαίνεται να του γυρίζει μπούμερανγκ.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Τουρκία ζήτησε το τουρκικό κοινοβούλιο να εγκρίνει πρώτα την ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία, ώστε «να βοηθηθεί» ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και να δοθούν τα μαχητικά F-16 που έχει ανάγκη η Τουρκία. Για το θέμα αυτό ο Αμερικανός ΥΠΕΞ φέρεται μάλιστα να ζήτησε απάντηση έως το τέλος της εβδομάδας.

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον φέρεται να ξεκαθάρισε ότι το θέμα των F-35 για την Ελλάδα θα προωθηθεί.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος Σενά Αλκάν μέχρι τώρα στις συνομιλίες επικρατούσε η θέση να προχωρήσει η ένταξη της Σουηδίας και ταυτόχρονα να προχωρήσει το ζήτημα της παραχώρησης των F-16 στην Τουρκία. Όμως τώρα πια η θέση των ΗΠΑ την οποία εξέφρασε και ο Μπλίνκεν στην επίσκεψη αυτή είναι οι εξής; ´´Στις ΗΠΑ δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα στη διαδικασία των F-16, όμως πριν εσείς να έχετε ολοκληρώσει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ῎. (…) Όμως εδώ μιλάμε για δυο διαφορετικές διαδικασίες».

«Όμως ο Μπλίνκεν διατηρεί τη θέση την οποία εξέφρασε και τώρα: ´´πρώτα η Τουρκία να εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας και μετά δεν θα προκύψει ζήτημα στο θέμα της ένταξης των F-16'' και συνεχίζει να διατηρεί αυτή τη θέση» σημείωσε η δημοσιογράφος.

Σημειώνεται ότι σε σημερινό πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα «Hurriyet» σημειώνει ότι «η Ελλάδα με τα F-16 Block 70 ήδη αποκτά πλεονέκτημα στο Αιγαίο», κάνοντας λόγο για μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα.

Στον Άντονι Μπλίνκεν εκφράστηκε η άποψη ότι οι ΗΠΑ βοηθούν την Ελλάδα περισσότερο από την Τουρκία. Ωστόσο, η στάση του Ερντογάν κατά του Ισραήλ και υπέρ της Χαμάς, φαίνεται ότι ενεργοποίησε το ισραηλινό λόμπι κατά των τουρκικών συμφερόντων στις ΗΠΑ.

«Απαράδεκτο να παραμένουν σε εκκρεμότητα τα F-16»

Όπως ανέφερε το δίκτυο ΗΑΒΕRTURK, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ αναφέρθηκε στο ζήτημα της προμήθειας και εκσυγχρονισμού των F-16, και αντέδρασε έντονα στις ΗΠΑ, τονίζοντας πως η υποστήριξη που δίνουν οι ΗΠΑ στις δυνάμεις του YPG-PKK στη βόρεια Συρία, δεν αρμόζει στο συμμαχικό πνεύμα.

«Παρακολουθούμε τη διαδικασία τους αιτήματος μας προς τις ΗΠΑ για την προμήθεια 40 F-16 Block-70 και των 79 κιτ εκσυγχρονισμού των F-16 .Οι τεχνικές συναντήσεις έχουν ολοκληρωθεί. Στους ομολόγους μας τονίζουμε πως σύντομα πρέπει να γίνουν θετικά βήματα για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Είναι απαράδεκτο το θέμα αυτό να παραμένει σε εκκρεμότητα» δήλωσε ενοχλημένος ο Γκιουλέρ.



