Συνάντηση Μπλίνκεν-Ερντογάν: Η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και ο πόλεμος στη Γάζα στο επίκεντρο

Για τη σύγκρουση στη Γάζα, αλλά και για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες ασφάλειας, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η ολοκλήρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, συνομίλησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Όσον αφορά τον πόλεμο στη Γάζα, η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνει ότι ο Άντονι Μπλίνκεν «τόνισε την ανάγκη να αποτραπεί η επέκταση της σύγκρουσης, να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων, να επεκταθεί η ανθρωπιστική βοήθεια και να μειωθούν οι απώλειες αμάχων, καθώς και την ανάγκη εργασίας για μια ευρύτερη, διαρκή περιφερειακή ειρήνη που θα διασφαλίζει την ασφάλεια του Ισραήλ και θα προωθεί την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους».

Τέλος, ο Αντόνι Μπλίνκεν συζήτησε με τον πρόεδρο Ερντογάν για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της υπεράσπισης της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, την ολοκλήρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και την ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.